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 68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Понад 68% українських громадян готові проголосувати на референдумі за вступ України в Євросоюз і трохи більше 51% - за вступ до НАТО.

Такими є результати дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ.

68,1% опитаних проголосували б за вступ України в ЄС, 17,1% були б проти, 5,9% не брали б участі у референдумі, 8,9% відмовилися або не знали відповіді на запитання.

51,1% відповіли б ствердно на питання референдуму про вступ України в НАТО, 29,4% проголосували б проти, 7,4% не брали б участі в референдумі, а 12,1% відмовилися або не знали відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг"

Дослідження проводилося 29 травня - 6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки становила +/- 1,6%.

68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування Соцису 01
68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування Соцису 02
68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування Соцису 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132361
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы - это те кто стоят возле линий электропередач, и кричат биомассе: "Не влезай, убьёт !", но биомасса упорно лезет на столбы.
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К сожалению, лучше вобще не прислушиваться к тому, чего хотят двуногие прямоходящие, незаслуженно считающие себя украинцами.
Ща Г+Г полгодика погоняет тему про плохой ЕС и злое НАТО и 73% амеб уже никуда не будет хотеть.
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Шлунок перемогає обороноздатність краіни
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Вы хотите провести референдум среди идиотов?
Вот интересно, что они выберут - бесплатный газ, отмену налогов или зарплату в 5000 евро?
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Все вкусности и шара в тайоженном союзе. А в ЕС злые буржуины, дорогая колбаса и непосильный труд.

Угадай с трех раз, шо выберет среднестатистический хомячек из 73%:
- пахать, превозмогать и идти вперед;
- или сесть на жопу ровно и прожирать подачку, которую тебе дали сейчас и здесь, откармливая на убой.
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К чему все эти вбросы, проценты, нечего больше делать? Новая власть щупает почву?
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Кто-то разве против, чтобы Украина вступила в ЕС хоть завтра? Лично я - нет. Но тут дело в том, что нас туда никто не берет. Поэтому все эти опросы - чистой воды манипуляция. Идем в Европу, в которой нах никому не нужны. И не потому что нас никто не любит, а потому что там одни живут за счет других. Вот когда мы сравнимся по ВВП например с Германией, Францией или Великобританией, то тогда нас будут умолять туда вступить. Но надо ли нам это будет тогда? И сравнимся ли?
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Ну да....ну а вот в таможенном союзе нас ждут и просють....Так что туда тогда ......?
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Вы же понимаете, что сравнивать таможенный союз и ЕС - это тоже манипуляция. Сравнение килограммов с километрами. ЕС - это политико-экономическое образование (даже можно сказать конфедерация). А ТС - межгосударственный договор об отмене таможенных пошлин.
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Для вступления в ЕС вовсе не обязательно прыгать выше головы, до уровня Германии и Франции. Польша и страны Балтии вступили в ЕС с экономикой не сильно выше украинской и Польша, при всем ее экономическом росте за последние годы, но до сих пор сравниться с Германией не может. Другое дело, что в этих странах у руля были люди имевшие желание и волю оторваться от совка, проводить реальные реформы, бороться с коррупцией и тд.

В нашем случае главной преградой вступления в ЕС является не слабая экономика (Польшу после вступления дотировали на 100-200 млрд, после чего она реально пошла вверх, Грецию вообще чуть ли не содержат), а отчаянное нежелание локомотивов ЕС Германии и Франции ссориться с паРашей, думаю они бы с радостью нас слили ради делишек с кацапами, как слили Молдову и Грузию, если бы не принципиальная позиция США. У нас же часть территорий оккупировано паРашей, да и на любое телодвижение Украины в сторону Европы паРаша закатывает истерики, так что тут даже будь мы экономически Германией или Францией, нам бы это вряд ли сильно помогло в этом вопросе.
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большинство за то что бы подальше от козломордых и лаптеногих....
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Большинство за поилку и кормушку. Такша, где их покажут по Г+Г, туда и пойдут.
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Если верить приведенным данным, то в Украине живет не народ, а быдломасса, которая все еще тоскует по российской плети.
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Правильно пишет ибо 51% за НАТО это ни о чем. Население преимущественно состоит из совкодрочеров и потомков красножопых упырей.
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Зачем эти опросы?
В ближайшие 16 лет вступления не будет!
Сегодняшние придурки будут решать, как жить моим внукам?
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"Крім зовнішнього фронту, в Україні є ще й внутрішній фронт. Немає сумніву, що ця Рада буде складатися переважно з проросійських покидьків, а також людей, які будуть їх мовчазно підтримувати. Саме тому ця Рада як ніколи потребує тих, хто зможе жорстко протидіяти п'ятій колоні. Якщо треба, не дуже дипломатичними шляхами, але максимально ефективно"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-biletskij-tsja-rada-jak-nikoli-potrebuje-tih-hto-zmozhe-zhorstko-protistojati-p-jatij-koloni-1029260.html
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Нужен референдум, ведь настоящее всенародное голосование быстро остудит горячие ватные головы, которые сейчас блеют "нам навязывают ЕС и НАТО".
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Іншими словами, коли ти тендітна жіночка, а твій сусід кремезний алкаш-неадекват, то ти свідомо відмовляєшся від допомоги нормальних сусідів, бо тобі "подобається", що це чмо вперлось в твою хату і вимагає "любові"? 68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 4099 Задовбали ці створювачі- спотворювачі "громадських думок" зі своїми "соцопитуваннями"
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НАТО это лучше чем ЕС это почти 100%-я гарантия, что на твою страну никто не нападёт.
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Для Кремля питання розширення НАТО є принциповим - «червоною лінією», а сам Альянс - ворогом.Так відбувається внаслідок Історичного протистояння СРСР та НАТО часів холодної війни. Риторика Радянського Союзу зводилася до того, що Північноатлантичний Альянс - агресивний блок. І цю конфронтацію зберігає зараз і Росія. Під виглядом риторики протистояння з НАТО Кремль маскує свої імперські амбіції та виправдовує власну агресивну політику. Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.

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Потому у гидранта озвучили цифру признания референдума - "не менее 75% " . Чтобы Украине не попасть в НАТО и ЕС.
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ЕС не предоставляет никаких гарантий безопасности своим членам - а это именно то что нужно Украине именно сейчас - зато требует отказа от значительной части суверенитета. Принимая это во внимание мне не понятно почему за вступление в ЕС выступает намного больше, чем за вступление в НАТО. Любителям халявы наверное представляется, что Украину будут содержать и дотировать как Польшу. Но этого никогда не будет.
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Вот именно из-за мечы о халяве за ЕС больше чем за НАТО.
Быдломасса думает что вступят в ЕС и у них будут европейские пенсии и зарплаты и все остальное.
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Прочел вопрос на форуме:
Почему порохоботы боятся референдума?
Не порохобот, но отвечу.
Если поставить на референдуме вопрос:
5000 грн. каждому проголосовавшему за то, что Крым российский - большинство бы согласилось.
Решать должны не в подворотне, а передовая часть общества, каковым и должен быть президент и остальная власть.
Можно ли сравнить знания и ответственность сантехника Иванова и Президента? Референдум нужен только тогда, кода не хочется брать ответственность или нужно протащить мутный закон.


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Следующим шагом будут выборы президента в кругу ста самых богатых семей Украины. Потому что остальных можно купить за мешок гречки.
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Гроші за голос на референдумі чи виборах - це кримінальна стаття.
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Формально, для прийому до НАТО референдум не потрібен, хоча, з огляду на наслідки розширення військвого союзу та Союзу Європейського, там цілком можуть вирішити для себе, що без переконливої підтримки населення брати когось до себе в союз немає сенсу.
Істерика педротів також немає сенсу, адже:
а) вони щойно виступали за проведення такого референдуму
b) рішення про прийом прийматимуть не в Україні, а учасники референдуму можуть лиш "висловити бажання" вступити до союзу, яке нікого ні до чого не зобов'язує
c) головним завданням петріоітів всіх часів було роз'яснити населенню переваги членства у тому, чи іншому союзі - ніякі місцеві "зміни до Конституції", чи "заяви політчних лідерів" рішення українського народу замінити не можуть. Це розуміють в ЄС (де для кандидатів у членство референдум є обов'язковим), це розуміють у НАТО.
Але категорично не розуміють в Україні, де всі заслуги у популяризації ідеї вступу до NATO належать... Путєннападьоту.
d) іншим важливим завданням було роз'яснення населенню (особливо єврострибунерам), що без вступу до NATO шансів на членство в ЄС Україна практично не має. А для вступу до НАТО їй референдуму не треба - потрібно бути повноцінною у поілтичному та військовому сенсі державою, а цього ніхто, крім самих українців, забезпечити не зможе.
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Относитесь к этому более реалистично. В референдуме по ЕС и НАТО нет никакого смысла пока нет перспективы, а ее нет на обозримое будущее. Сегодня НАТО не готов принять Украину в свои ряды и еще долго не будет готов. К тому моменту, когда членство Украины в НАТО будет более чем реалистичным - переговоры на финишной прямой, все члены блока за принятие - право голоса появится у сегодняшних школьников и более младших детей, часть нынешнего старшего поколения умрет, часть украинцев присоединится к заробитчанам, при возвращении полного контроля над Донбассом прибавятся точно пророссийские голоса... Может вспыхнуть крупный военный конфликт, в европейских странах может поменяться власть на фоне роста популярности праворадикалов... Вся картина к моменту, когда Украину будут готовы принять в НАТО, может сильно измениться, поэтому не так важно, какие настроения сейчас - важно, какие настроения будут тогда, и это "тогда" - не через год и два, и даже не через 5 или 10 лет.
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Осталось провести опрос - кто доверяет опросам Социса ?
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Ясно, що НАТО можна було б вважати благом для України і за вступ до нього мали б голосувати всі громадяни без винятку. Насправді, результат в 51% прихильників вступу до НАТО є штучним пропагандистським козирем тих, хто на цій темі сподівається нажити собі політичний капітал. Населення України, в своїй більшості, складається не з етнічних українців, а з колоніальної діаспори, а також людей, які вже давно не знають якої вони національності, а просто вважають себе харошімі людьмі, что разговарівают па-рускі. Ця публіка НАТО не сприймає на рівні підсвідомості і не має для цього ніяких логічних пояснень. Для них вступ в НАТО це як перетворення негра на білого.
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Україна могла вступити в НАТО тоді коли там були навстіж відкриті двері і в Європі пересовували на нове місце "залізну завісу". Україна не вступила в НАТО тому, що не змогла. Вона й зараз це зробити не може і цілком можливо, що й ніколи не зможе, тобто, так і залишиться частиною іншого світу, не належного до НАТО.
Україна залишається недорозвинутою територією, вже не відомо якого світу, з правовим хаосом і корупцією, як початковими умовами для будь-якого варіанту її подальшого існування.
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Ставлення до НАТО - питання індикатор. Індикатор ватності. Він однозначно вказує, людина ватна, чи ні. 29,4% населення України - прості ватники. 17,1% - доконані ватники. Вони не хочуть знати жодної альтернативи московії. Ці 17,1% населення абсолютно вороже ставляться не лише до ЄС, та НАТО, а й до самої держави Україна. Вони прагнуть знищити державу Україна. 17,1% - надзвичайно багато. І владі ні в якому разі не можна задовольняти їхніх хотєлок.
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Очередной опрос-сказка для порохоклоунов.
Хватит уже терзать Украину, пора бы порохоклоунам привыкнуть к мысли, что их там не ждут.
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.У тебя задание по работе пиндеть про порохоботов или ты просто слаб умишком?? Порохоботы еще ночью 21 апреля увидев первый экзит пол сказали что тупые хахлы все просрали и теперь с Зелей могут мечтать только о СНГ.
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Та не будет больше никакого ЕС и НаТО, лично каждый вступите, когда поедете горбатиться на польсокго пана))) Зэбилы.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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