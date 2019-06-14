 68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Такими є результати дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ.
68,1% опитаних проголосували б за вступ України в ЄС, 17,1% були б проти, 5,9% не брали б участі у референдумі, 8,9% відмовилися або не знали відповіді на запитання.
51,1% відповіли б ствердно на питання референдуму про вступ України в НАТО, 29,4% проголосували б проти, 7,4% не брали б участі в референдумі, а 12,1% відмовилися або не знали відповіді.
Дослідження проводилося 29 травня - 6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки становила +/- 1,6%.
Ща Г+Г полгодика погоняет тему про плохой ЕС и злое НАТО и 73% амеб уже никуда не будет хотеть.
Вот интересно, что они выберут - бесплатный газ, отмену налогов или зарплату в 5000 евро?
Угадай с трех раз, шо выберет среднестатистический хомячек из 73%:
- пахать, превозмогать и идти вперед;
- или сесть на жопу ровно и прожирать подачку, которую тебе дали сейчас и здесь, откармливая на убой.
В нашем случае главной преградой вступления в ЕС является не слабая экономика (Польшу после вступления дотировали на 100-200 млрд, после чего она реально пошла вверх, Грецию вообще чуть ли не содержат), а отчаянное нежелание локомотивов ЕС Германии и Франции ссориться с паРашей, думаю они бы с радостью нас слили ради делишек с кацапами, как слили Молдову и Грузию, если бы не принципиальная позиция США. У нас же часть территорий оккупировано паРашей, да и на любое телодвижение Украины в сторону Европы паРаша закатывает истерики, так что тут даже будь мы экономически Германией или Францией, нам бы это вряд ли сильно помогло в этом вопросе.
В ближайшие 16 лет вступления не будет!
Сегодняшние придурки будут решать, как жить моим внукам?
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-biletskij-tsja-rada-jak-nikoli-potrebuje-tih-hto-zmozhe-zhorstko-protistojati-p-jatij-koloni-1029260.html
Быдломасса думает что вступят в ЕС и у них будут европейские пенсии и зарплаты и все остальное.
Почему порохоботы боятся референдума?
Не порохобот, но отвечу.
Если поставить на референдуме вопрос:
5000 грн. каждому проголосовавшему за то, что Крым российский - большинство бы согласилось.
Решать должны не в подворотне, а передовая часть общества, каковым и должен быть президент и остальная власть.
Можно ли сравнить знания и ответственность сантехника Иванова и Президента? Референдум нужен только тогда, кода не хочется брать ответственность или нужно протащить мутный закон.
Істерика педротів також немає сенсу, адже:
а) вони щойно виступали за проведення такого референдуму
b) рішення про прийом прийматимуть не в Україні, а учасники референдуму можуть лиш "висловити бажання" вступити до союзу, яке нікого ні до чого не зобов'язує
c) головним завданням петріоітів всіх часів було роз'яснити населенню переваги членства у тому, чи іншому союзі - ніякі місцеві "зміни до Конституції", чи "заяви політчних лідерів" рішення українського народу замінити не можуть. Це розуміють в ЄС (де для кандидатів у членство референдум є обов'язковим), це розуміють у НАТО.
Але категорично не розуміють в Україні, де всі заслуги у популяризації ідеї вступу до NATO належать... Путєннападьоту.
d) іншим важливим завданням було роз'яснення населенню (особливо єврострибунерам), що без вступу до NATO шансів на членство в ЄС Україна практично не має. А для вступу до НАТО їй референдуму не треба - потрібно бути повноцінною у поілтичному та військовому сенсі державою, а цього ніхто, крім самих українців, забезпечити не зможе.
Україна залишається недорозвинутою територією, вже не відомо якого світу, з правовим хаосом і корупцією, як початковими умовами для будь-якого варіанту її подальшого існування.
Хватит уже терзать Украину, пора бы порохоклоунам привыкнуть к мысли, что их там не ждут.