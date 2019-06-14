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 Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну". ФОТОрепортаж

Лідер партії "Рух нових сил", експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Дуже приємний і чуйний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах", - заявив Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий

Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: Готовий зі зброєю в руках захищати Україну 01
Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: Готовий зі зброєю в руках захищати Україну 02
Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: Готовий зі зброєю в руках захищати Україну 03
Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: Готовий зі зброєю в руках захищати Україну 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132356
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это уже реально цирк!
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Ну і дурак, а 73% аз сотку-дві зелені, давно відкосили.
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Саакашвили вернули в Украину для того , что бы отвлекать народ от дерибана страны .
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Не цирк. У нас если известный политик поступает по совести так сразу цирк. Цирк другое,это то что многие политики, олигархи и их дети даже и не думают проходить военную службу и, возможно, воевать на фронте. Это цирк для военного времени и деление людей на черных и белых, так как поделила эта Рада и ее коалиция медицину - только для себя сделала Феофанию, а людям туда доступ закрыла. Вот это цирк. И эти циркачи снова идут на выборы и найдутся клоуны, которые за них опять проголосуют. Им хоть плюй меж глаз, а они размажут и проголосуют.
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Глупая Лариса. Никогда политики по совести не поступают. Ни у нас, ни в Европе, ни в штатах.
Только по необходимости.
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те кто поступает по совести не идут на медкомиссию устраивают там фотосессию и шоу и не кричат на все стороны какие они патриоты и бойцы,те кто поступают по совести втихаря проходят коммисию и едут на войну и сражаються за нее и погибают,и только в очередных сводках мыузнаем о таких героях,так что твой Сракашвилле тупой популист и кусок вонючего говна
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По совісті він би мав стати 4 роки назад, чи то не та совість була?
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А он должен поступать по ЗАКОНУ и КОНСТИТУЦИИ. Поступать по Совести - пренебрегать законами.
И именно из-за этого, Грузия требует выдачи этого популиста. И Порошенко отмазывал его на протяжении года, от момента получения от Грузии требования об экстрадиции.
Пройдет немного времени и посмотрим как поступит Зерро, которому как и Мише - закон не писан. И пусть Миша не по военкоматам ходит, а молится чтобы Зерро его не вернул в Грузию. Самый лучший для него вариант, тот который уже проходили - лишение гражданства и экстрадиция в Польшу.
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Ларіса, ти гадаєш Саакашвілі піде на фронт, а не в Раду?
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А в каком цир ... єєє военкомате стоят на учете хряк и его подсынки? В Лондонском или офшорно панамском? Бу-га га.
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Ну і дурак, а 73% аз сотку-дві зелені, давно відкосили.
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После того,как Байден назвал Трампа клоуном -всем известным политикам Украины: ЗЕленскому,Саакашвили,Вакарчуку просто престижно слышать это слово в свой адрес и особенно из порохнявой дупы офигенных поцриотов,сдавших оккупанту без единого выстрела Крым!
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Саакашвили вернули в Украину для того , что бы отвлекать народ от дерибана страны .
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А еще он будет "карманным революционером" если вдруг начнутся протесты...
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Карлсон, замість бойового гелікоптера буде! Встал на учет в Святошинском военкомате. Готов с оружием в руках защищать Украину, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4944
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Миша Миша даже по фото видно что тебе это самому не нравится))))
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ну так давайте, вимагаємо продовження банкету! В 95у бригаду!
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это тот горный черт, который просрал 20% территории своей страны, а потом позорно бежал..
угу.. "классный защитник"..
Встал на учет в Святошинском военкомате. Готов с оружием в руках защищать Украину, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3060
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Этот "черт" в отличии от свиновальцмана защищал свою страну а не воровал на войне и не хрюкал о мыролюбности и не устраивал 1001 реформистское перемирие.
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если бы то, что ты написал было правдой.. если бы Порох не защищал Украину, то ты бы уже писал свои комменты из Мордовских лагерей строгого режима..
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ты здраво без оскорблений рассуждать можешь или в этом суть всех клованов?
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Заказывал глядей из Франции и США за госчет, кутил в ними найтклубах одевая костюмы которые тоже покупал за госчет, создал госсистему отбора частной собственности в тюрьмах, Грузия единственная страна в мире в тюрьмах которой были офисы нотариусов, сел-подписал 70% компании и квартиру в фонд Саакашвили - свободен.
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А пан "гамнон" скільки разів добровільно на війну ходили?
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Он уже раз добровольно побывал на фронте, когда еще работал одесским губернатором... Так слил позиции наших военных в своем видео.
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Це було у Грузії.
Саакашвілі побачив кацапський літак...
Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 2433
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а коли пепа їздив на фронт, каци миттю припиняли обстріли..
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От за це якраз в Україні він на баригу й відкриє два кримінальних провадження:цинічне викрадення та насильницька депортація.
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Справку от нарколога не забудь. А лучше от WADA.
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вот туда его точно пускать не надо.разложит нафиг всю армию...
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Можно использовать Карлсона в качестве беспилотника, орков шугать. Собьют, ну и @уй с ним. Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 7932
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обвязать гранатами и запустить в раду.... Став на облік у Святошинському військкоматі. Готовий зі зброєю в руках захищати Україну, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 176
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Бич международный.
Хотя...
Для тарана пэдриной задницы сгодиться.
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Як би Міхо сказав що успішно відкосив від арміі бо купа хвороб, срач у коментах був би такий самий
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Капітан Прайс‏ @Price_Cap_UA 15 ч.15 часов назад

Згідно пункту 7, Положення про проходження військової служби в СБУ Зеленський міг законно призначити Баканова або до 2 травня, коли йому було 44 роки, або одразу дати майора, щоб обійти обмеження граночного віку в званні молодшого офіцерського складу.
І тут ні смягла...

Став на облік у Святошинському військкоматі. Готовий зі зброєю в руках захищати Україну, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3734
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"Сильные" юристы и правоведы в зекоманде. Сгодятся разве чтобы обосновать,почему "явамничегонедолжен".
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Спеціально для дебіла псевдомайора Прайса (Ціна перекладається - дуже красномовний псевдо для шлюхи), передай йому (на вашій ботофермі він в сусідній кімнаті), що ЗАРАЗ граничний вік ДЛЯ ВСІХ 60!!!! років. Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 5114 А то дурнями там ростете - айкью 25%. Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 7259
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Що за дебiльний висер? Ти вже бухий з ранку?
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Ви не праві Андрій, 60 років стосується всіх військовозобов'язаних, а мова йде про спецзвання в спецструктурі, йому ж не лейтенанта ЗСУ дали.
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В конторі не спецзвання. Там звання військові.
Тільки-но розмовляв із конторськими кадровиками: із серпня 2014, після змін в ЗУ "Про ВО і ВС" граничний вік на особливий період 60 років для всіх.
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Взагалі в Украіні є хоч один політик якого ви не обісрали любі друзі ?
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как можно об...ть то чего нет??тоесть нет чёткой политики соответственно и не может быть политиков,а то о чём ты/вы пытаетесь упомянуть типичные разводилы и ,,системные воры" Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 5708 Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 4603
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Тобто вУкраіні немає жодного політика ?
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Бред какой то......
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мне вот непонятно,что за идиоты голосуют за этого очередного клована,который идет идет на медкомисию устраивает там фотосессию и заявляет на публику какой он пацриот и как он готов защищать родину...
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Нет, столько клоунов Украина не выдержит.
Что ж они все сюда лезут? Им тут что, шапито?
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Он уже Грузию защищал...
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Вы не сказали главного - в какие войска он записался ?
В антикоррупционные ?
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одновременно, Михо надо стать на учет в психиатрической больнице.
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Ну так НА СБОРЫ ЕГО!!!
На два месяца - самое подходящее будет.

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это не новина,это популизм от Сраакашвилле
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То нехай підписує контракт... інакше для чого ця вистава ?
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Только не давайте ему в руки оружия
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Порохоботство - це рух у дупу свого фюрера Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну" - Цензор.НЕТ 6596
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слушай,тебе нужно составлять описание товаров на Алиекспрессе,там тоже никак несвязанную ***** в описаниях приводят )
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Хлопці, ну дайте йому автомат, але тільки з холостими патронами, аби ненароком не застрелився.
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этот человек должен стать генпрокурором Украины.
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В наркодиспансер поставте його на облік.
Або видайте Грузії - так буде ліпше для всіх.
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пачиму мой внутренний голос все новасти аб этам матером грузынском палытике читает с грузынским же акцентам?! я адын такой?
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МИХА - УМНЫЙ!
Он сразу просек, что сейчас в Украине быть клоуном - В ТРЕНДЕ!

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Те , що зелений кілька разів відкосив від армії, а тепер верховний головнокомандувач це не цирк , а Саакашвілі на облік у воєнкоматі-вже цирк?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСаакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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