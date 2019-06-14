 Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну". ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Дуже приємний і чуйний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах", - заявив Саакашвілі.
Только по необходимости.
И именно из-за этого, Грузия требует выдачи этого популиста. И Порошенко отмазывал его на протяжении года, от момента получения от Грузии требования об экстрадиции.
Пройдет немного времени и посмотрим как поступит Зерро, которому как и Мише - закон не писан. И пусть Миша не по военкоматам ходит, а молится чтобы Зерро его не вернул в Грузию. Самый лучший для него вариант, тот который уже проходили - лишение гражданства и экстрадиция в Польшу.
угу.. "классный защитник"..
Саакашвілі побачив кацапський літак...
Хотя...
Для тарана пэдриной задницы сгодиться.
Згідно пункту 7, Положення про проходження військової служби в СБУ Зеленський міг законно призначити Баканова або до 2 травня, коли йому було 44 роки, або одразу дати майора, щоб обійти обмеження граночного віку в званні молодшого офіцерського складу.
І тут ні смягла...
Тільки-но розмовляв із конторськими кадровиками: із серпня 2014, після змін в ЗУ "Про ВО і ВС" граничний вік на особливий період 60 років для всіх.
Что ж они все сюда лезут? Им тут что, шапито?
В антикоррупционные ?
На два месяца - самое подходящее будет.
Або видайте Грузії - так буде ліпше для всіх.
Он сразу просек, что сейчас в Украине быть клоуном - В ТРЕНДЕ!