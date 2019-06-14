 Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну". ФОТОрепортаж

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшов медичну комісію і став на військовий облік у Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Дуже приємний і чуйний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах", - заявив Саакашвілі.

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