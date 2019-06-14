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 Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста "Громадянської позиції" у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа. ФОТО

За фактом травмування члена партії "Громадянська позиція" Олександра Комарницького під час конфлікту з правоохоронцями у Вінниці поліцейські почали службове розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

"11 червня близько 23-ї години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути понятим. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, у ході якого він дістав тілесні ушкодження.

За словами оперативника, в ході конфлікту він відштовхнув чоловіка. Той упав на асфальт та вдарився головою. Поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації", - заявили в поліції.

На місце події виїжджало керівництво ГУНП, працівники інспекції з особового складу УКЗ ГУНП та ДВБ у Вінницькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вінницького активіста "Громадянської позиції" побили поліцейські, він у реанімації без ознак свідомості, - Гриценко

За цим фактом проводиться службове розслідування. Працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов'язків на період проведення розслідування.

Інформація про подію направлена ​​до Державного бюро розслідувань.

У Державному бюро розслідувань України повідомили, що слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Водночас у Бюро зауважили, що "поліцейський відштовхнув громадянина і він впав на асфальтове покриття" і в результаті був доставлений і госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги "із численними черепно-мозковими травмами".

Дружина постраждалого Леся Комарницька розповіла вінницькому сайту 20minut.ua, що стан її чоловіка лікарі називають стабільно тяжким. У Комарницького діагностували тріщину основи черепа, він перебуває в медикаментозній комі, на апараті штучного дихання.

"Кажуть, що така травма сталася через те, що йому завдали несподіваного різкого удару ззаду", - сказала виданню Леся Комарницька.

Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста Громадянської позиції у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа 01

Знімок МРТ, наданий дружиною Олександра. Він зараз у реанімації - у стані коми.

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Олександр їхав додому від свого хворого дядька. Провідував його після повернення з лікарні. Як розповіла дружина підприємця Леся Комарницька, вона з чоловіком розмовляла телефоном приблизно за півгодини до події на зупинці "Водоканал", о 22.30. Тоді чоловік сказав, що скоро буде. Двоюрідний брат провів його до зупинки і залишив чекати транспорту.

- Все нормально було, - розказує Леся про останню розмову з чоловіком. - У хорошому настрої людина, адекватна, а не так, як вони зараз розповідають, що, може, п’яний був, тому агресивний. Він тверезий був. Не пив. Я сказала, щоб їхав додому вже, він: "Так, зараз буду виїжджати". - Після 23-ї години, як відчуття якесь було, почала дзвонити йому знов, - продовжує жінка. - Він вже не брав слухавку. До опівночі видзвонювала - не брав. І вже після опівночі взяли в лікарні телефон і сказали, що він перебуває в реанімації, непритомний, черепно-мозкова травма, перелом черепа…

- Начальник із заступником цього поліцейського, який, за їхньою версією, штовхнув чи що він зробив, не знаю, приїжджали до нас в лікарню, - каже Леся Комарницька. - Просили вибачення. І просили нікуди не заявляти, не розголошувати, бо все рівно воно скрізь буде в пресі. Але я звернулася. Написала заяву в прокуратуру області, бо почали писати таке на Сашу.

Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста Громадянської позиції у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа 02

Подружжя Комарницьких

Дружина категорично не вірить в офіційну версію. Каже, її чоловік не міг "з невідомих причин відреагувати агресивно".

- Знаючи свого чоловіка, а ми з ним 18 років разом, 100 відсотків він не міг поводитися так, як вони написали, - каже Леся. - Керівники сказали нам, що він стояв на зупинці "Водоканал", поліцейські підійшли і запропонували бути понятим, а він відмовив. Не знаю. Щось сталося. А що саме? Відбулося побиття, виходить, за відмову бути понятим? Як це так? Не могло такого бути, що він там кидався на співробітників. Допоможіть розібратися.

- Я питала в начальників, що приходили, звідки його швидка забрала, хто викликав швидку? Кажуть, що він кричав, а люди викликали. Значить, свідки є, - каже дружина Олександра. - Думаю, тільки завдяки свідкам ми дізнаємося правду. Аби тільки вони своїх "свідків" не підставили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132337
 
 
 Топ коментарі
 
Дикунство якесь в поліції.. Полиция начала служебное расследование по факту конфликта правоохранителей и активиста "Гражданской позиции" в Виннице. У пострадавшего диагностировали перелом черепа - Цензор.НЕТ 880
Аваківщина - одним словом.
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Убийцу Авакова в отставку ! Сколько можно ?
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Ужас, был нормальный человек, а стал инвалидом на ровном месте.
Те полицейские, убийцы ребенка тоже первую обьяснительную писали, мол, упал, ударился головой об асфальт.
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Убийцу Авакова в отставку ! Сколько можно ?
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Думаю ,заголовок статьи должен звучать немного по другому "Полиция начала служебное расследование по факту конфликта ПОЛИЦИИ и активиста…" и результат расследования, тоже предугадать не слишком сложно …
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вообще то проверку ОБЯЗАНО ВЕСТИ.... ГБР Или в Виннице СВОЯ КОНСТИТУЦИЯ УПК И УК?????.. вообще прикольно ну октазался быть понятым это НЕ обязанность.. а право гражданина любого согласиться быть понятым.. человек ИМЕЕТ ПРАВО ГОКТАЗАТЬСЯ от предложения стть процессульальнм лицом без всяких причин и мотиваций...более того я не понял каие могут быть ПОНЯТЫЕ У УПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ЕСЛИ ПОНЯТЫЕ ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ??????? ОПЕР НА ТАКОЕ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАЛО ЧТО ЗАБИЛИ ЧЕЛОВЕКА НОГАМИ... ТАК ЕЩЕ И ПРЕВЫСИЛ И ПРИСВОИЛ СЕБЕ НЕ СВОЕЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ.. Маладца "мусарок" пойдешь по полной.... Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста "Громадянської позиції" у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа - Цензор.НЕТ 6793
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Пострадавший нападал на полицейских и сильно бил их своим черепом, чтобы нанести оным страшные увечья. Избиение полицейских черепом пострадавшего продолжалось очень долго и усердно.
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Дикунство якесь в поліції.. Полиция начала служебное расследование по факту конфликта правоохранителей и активиста "Гражданской позиции" в Виннице. У пострадавшего диагностировали перелом черепа - Цензор.НЕТ 880
Аваківщина - одним словом.
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Срослась Мафия с Ментами,забыли уже как из-за Кучмы убийцы Гонгадзе ему лопатой голову снесли...статисты Мля!
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Они срослись еще в 90-е. Власть+менты+бандосы. Руками бандосов и ментов осуществлялся переход от государственной собственности к частной. Все теперешние богатые люди так или иначе были причастны к этому дележу. Я ни в коей мере не ратую за гос.собственность, считаю, что частная более приемлема при рыночной экономике и капитализму. Но то как у нас осуществился переход от соц.строя к дикому капитализму считаю преступлением. И эти люди сейчас реально управляют страной, а некоторые и до сих пор живы и здравствуют, а должны сидеть за решеткой...
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Що скажете ***********
Мусора тварі як при Парашенку були так і при клоуну. Україна без перспективи на розвиток ще мінімум 5 років,я це зрозумів як тільки побачив рекламу Сабакова на 1+1 відразу ж після інавгурації
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ще мінімум 5 років\\\\\\


А потім прийде хтось дуже добрий так яяяк посадить на парашу всіх злих, от і заживемо)
Наприклад Король Марсу стане президентом Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста "Громадянської позиції" у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа - Цензор.НЕТ 1657 (не Льоня-Космос, а реальний косміт)
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охренела уже вскрай эта рехформована полиция....вместе е ее предводителем рюкзаковым....
И какое нахрен служебное расследование?? По факту должно быть открыто уголовное
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Ужас, был нормальный человек, а стал инвалидом на ровном месте.
Те полицейские, убийцы ребенка тоже первую обьяснительную писали, мол, упал, ударился головой об асфальт.
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Один з них був майстером по самбо. Деяким людям треба просто забороняти пити.
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мальчік Кірілл, нєуклюжій пацан, тож упал і умєр - ніхто і пальцем не коснувся. А цього дядька толкнули (сем-восем раз)
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За версією мусорів виходить, що тверезий чоловік, що повертався додому до дружини, просто вирішив сам домахатися до мусорів. Це замість того, щоб їхати скоріше додому. Ну, не було йому що робити. Може ще сам попросив кинути його головою на асфальт ?
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Мужчина не жилец конечно. Жена не права- от удара рукой трещины черепа не будет, а вот падение от подножки возможно .
Мента поднявшего руку на гражданина- уволить с записью о несоотвествии .
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Не уволить ,а лет 15 на нарах пусть мотает
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Звільніти?! Людина може залишитись інвалідом, це серйозний кримінальний злочин. Мусора повинні сісти і виплачувати пожиттєву ренту чоловікові та його дружині.
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Могут уколоть ему какую то дрянь и завопить: вот, вот, он же обдолбан был, а наши копы - чище Попы(Римскаго)
Заметьте - лгут все и всегда: от премьеров до ссантехников. Но народ хороший, это власть злая - Илон Маск с Марса привез, шоб он "горел вечно")
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Копец, и кто-то в этот бред верит? Агрессивно отреагировал на предложение стать понятым, напал на полицейских.... Охреневшие твари. Мусоров пора на мыло!
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кто знает даны е муссаров дайте пожалуйста хочу им выразить **благодарность**в ввиде трепанации!о...ли до предела суки!!!
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жесть
был бы обычным смертным
прикопали бы где нибудь в посадке живьем
и сказали бы шо так и было
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Рафик ( рюкзаков ) ни в чем не виноват 😕
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Запитання до зе перед виборaми.
чи залишить рюкзаковича глав
Мэнтом
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пугачева на свободу,обеспечить оружием и все помогать ему
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Сергій Пивовар злий як бійцівська собака,такий може завезти у ліс й закопати...
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Выдержки и комментарии из статьи кодекса о "Привлечении понятых"
1."...В кодексе не уставлено правил о применении ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ мер при допуске понятых. Понятые участвуют в следственных действиях ДОБРОВОЛЬНО..."
2." ...При подборе понятых следователю необходимо учитывать способны ли они,( в силу ФИЗИЧЕСКИХ или ПСИХИЧЕСКИХ данных) правильно воспринимать, запоминать или воспроизводить события...."
Краткий вывод- исходя из ст.127 "Привлечении понятых" полицейский де должен был вступать в словесную перепалку с прохожим по поводу привлечении его в качестве понятого , которая в последствии переросла к нанесению телесных повреждению.
Это еще раз подтверждает о НЕ компетенции полиции , не знании Законов и НЕ способности действовать в рамках закона в простых процессуальных действиях...
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Этих паскудников нужно садить это палицаи-гопники. Садить надолго, попутно взыскать деньги на лечение сразу. Что за хероту это быдло несет? толкнул. если они гопники считали что он сильно нарушил - наручники и дальше суд. не нарушил пусть идет. надеюсь уже до суда этих выродков уволят из органов. пусть сами самочистятся.
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пояснення: "я стояв і обрізав ножем шкіру з апельсина, постраждалий проходив і послизнувся на шкірі апелсина, та падаючі впав на мій ніж.... приблизно 8 разів...."
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По версии мусоров прохожий отказался быть понятым, за что его «толкнули» головой об бетон, кто в этот бред поверит?
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а где возбуждение уголовного дела?
или менты служебным раследованием отделаться хотят
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За отказ бьіть понятьім, чуть не убили. "Нормально" так уговаривали, ето чистая ложь... явно сами "придолбались"...
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Пятилетний мальчик в Киевской области тоже "упал". Мозгов у менгтов нет даже что бы отмазку новую придумать.
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Люди! Что за споры пустые? Вы разве не знаете, что согласно Уголовно - процессуального кодекса Украины (статья не важна) за отказ быть понятым полиция имеет право бить головой о стенку, а если ее рядом нет - об асфальт. Так что опер прав.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПоліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста "Громадянської позиції" у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа. ФОТО
 
 
 
 
 
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