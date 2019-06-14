 Поліція почала службове розслідування за фактом конфлікту правоохоронців і активіста "Громадянської позиції" у Вінниці. У постраждалого діагностували перелом черепа. ФОТО

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

"11 червня близько 23-ї години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути понятим. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, у ході якого він дістав тілесні ушкодження.

За словами оперативника, в ході конфлікту він відштовхнув чоловіка. Той упав на асфальт та вдарився головою. Поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації", - заявили в поліції.

На місце події виїжджало керівництво ГУНП, працівники інспекції з особового складу УКЗ ГУНП та ДВБ у Вінницькій області.

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За цим фактом проводиться службове розслідування. Працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов'язків на період проведення розслідування.

Інформація про подію направлена ​​до Державного бюро розслідувань.

У Державному бюро розслідувань України повідомили, що слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Водночас у Бюро зауважили, що "поліцейський відштовхнув громадянина і він впав на асфальтове покриття" і в результаті був доставлений і госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги "із численними черепно-мозковими травмами".

Дружина постраждалого Леся Комарницька розповіла вінницькому сайту 20minut.ua, що стан її чоловіка лікарі називають стабільно тяжким. У Комарницького діагностували тріщину основи черепа, він перебуває в медикаментозній комі, на апараті штучного дихання.

"Кажуть, що така травма сталася через те, що йому завдали несподіваного різкого удару ззаду", - сказала виданню Леся Комарницька.

Знімок МРТ, наданий дружиною Олександра. Він зараз у реанімації - у стані коми.

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Олександр їхав додому від свого хворого дядька. Провідував його після повернення з лікарні. Як розповіла дружина підприємця Леся Комарницька, вона з чоловіком розмовляла телефоном приблизно за півгодини до події на зупинці "Водоканал", о 22.30. Тоді чоловік сказав, що скоро буде. Двоюрідний брат провів його до зупинки і залишив чекати транспорту.

- Все нормально було, - розказує Леся про останню розмову з чоловіком. - У хорошому настрої людина, адекватна, а не так, як вони зараз розповідають, що, може, п’яний був, тому агресивний. Він тверезий був. Не пив. Я сказала, щоб їхав додому вже, він: "Так, зараз буду виїжджати". - Після 23-ї години, як відчуття якесь було, почала дзвонити йому знов, - продовжує жінка. - Він вже не брав слухавку. До опівночі видзвонювала - не брав. І вже після опівночі взяли в лікарні телефон і сказали, що він перебуває в реанімації, непритомний, черепно-мозкова травма, перелом черепа…

- Начальник із заступником цього поліцейського, який, за їхньою версією, штовхнув чи що він зробив, не знаю, приїжджали до нас в лікарню, - каже Леся Комарницька. - Просили вибачення. І просили нікуди не заявляти, не розголошувати, бо все рівно воно скрізь буде в пресі. Але я звернулася. Написала заяву в прокуратуру області, бо почали писати таке на Сашу.

Подружжя Комарницьких

Дружина категорично не вірить в офіційну версію. Каже, її чоловік не міг "з невідомих причин відреагувати агресивно".

- Знаючи свого чоловіка, а ми з ним 18 років разом, 100 відсотків він не міг поводитися так, як вони написали, - каже Леся. - Керівники сказали нам, що він стояв на зупинці "Водоканал", поліцейські підійшли і запропонували бути понятим, а він відмовив. Не знаю. Щось сталося. А що саме? Відбулося побиття, виходить, за відмову бути понятим? Як це так? Не могло такого бути, що він там кидався на співробітників. Допоможіть розібратися.

- Я питала в начальників, що приходили, звідки його швидка забрала, хто викликав швидку? Кажуть, що він кричав, а люди викликали. Значить, свідки є, - каже дружина Олександра. - Думаю, тільки завдяки свідкам ми дізнаємося правду. Аби тільки вони своїх "свідків" не підставили.