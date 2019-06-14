EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  8314  42
Все про:контрабанда (932) наркотики (773) Одеська область (1007) СБУ (4404) ДФС (2245)

 У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили і блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається одним із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було ухвалено рішення провести додаткову експертизу нетипового товару. За результатами досліджень у ємностях із фарбою виявлено розчинений кокаїн. Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад двадцять мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ 01

Зазначається, що експертиза встановить остаточну вагу наркотичної речовини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн. ФОТО

Також співробітники СБУ з’ясували, що замовником "товару" є одна з місцевих комерційних структур.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ 02

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, проведено обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача, а також у службових кабінетах митниці.

У ході слідчих дій вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ 03
Фото: пресслужба СБУ

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, зокрема співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132319
 
 
 Топ коментарі
 
Здається ЦНетники пішли у відпустку, бо новина про "Кокаин, растворённый в краске: одесские таможенники раскрыли хитрость наркодилеров" від 7 травня 2019 р.
Ще б новини з 1913 року писали В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7178
http://timer-odessa.net/news/kokain_rastvorenniy_v_kraske_odesskie_tamojenniki_raskrili_hitrost_narkodilerov_241.html
 показати весь коментар
 
Скоро кокс для Зебілів буде надходити дипломатичною поштою.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це кагебешніками хотіли відстігнути в "сирому" вигляді відкат і вони образились на сморід фарби.
 показати весь коментар
 
Здається ЦНетники пішли у відпустку, бо новина про "Кокаин, растворённый в краске: одесские таможенники раскрыли хитрость наркодилеров" від 7 травня 2019 р.
Ще б новини з 1913 року писали В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7178
http://timer-odessa.net/news/kokain_rastvorenniy_v_kraske_odesskie_tamojenniki_raskrili_hitrost_narkodilerov_241.html
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я думаю эту "краску" готовили для инаугурации будущего преЗедента, но Порошенко как говорится использовал админ-ресурс.....
А новостью, просто решили напомнить преЗеденту,, про незаконно задержанную краску, чтобы он вмешался и восстановил законность
 показати весь коментар
 
 
Это как про "московское время", кто не услышал повторяем еще раз. Зато какие реки говна излеваются после каждого повтора.
 показати весь коментар
 
...який купа наркош постійно буде *мити * У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6459 ?
 показати весь коментар
 
 
словник поповниться новим значенням слова "штакет"
 показати весь коментар
 
Главное Луценко туда не пускайте. То он может начать спасать планету от рейдерского захвата.
 показати весь коментар
 
Луценко по коньякам и вискарям, по части краски - это к нынешнему "гаранту"
 показати весь коментар
 
 
Нынешний гарант на шаурме сидит) Может Допкину младшему привезли?)
 показати весь коментар
 
Шаурма - это его просто на хавчик пробило после дозы. Бывают у нариков такие спонтанные желания - это как у беременных, только тем то ананаса захочется, то салата из крыжовника...., а этого на шаурму пробило
 показати весь коментар
 
 
Хавать то от травы хочется. От кокса можно 3 дня вообще ниче не есть, не спать, да и на движ тянет.
 показати весь коментар
 
Последнее время у него стресса много. Синька уже может не помогать.
 показати весь коментар
 
Тогда краска должна быть зелёной. А тут коричневая, это кому-то другому привезли. Кто у нас там какашечного цвета?
 показати весь коментар
 
 
Скоро кокс для Зебілів буде надходити дипломатичною поштою.
 показати весь коментар
 
 
Дадя Люциф, а Вы не знаете где его можно будет получить? Я тоже Зебiл, и голосовал за него. диппочта находится где то на вашей свиноферме где краску нюхают а не порошок?
 показати весь коментар
 
Зе вам ничего не должен, никакого кокса! Нюхайте старые носки...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну все, прийдеться слугам народу "працювати" без допінгу
 показати весь коментар
 
 
это шож теперь,нарколыги будут заборы облизывать? У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1880
 показати весь коментар
 
 
И тут зажмотились для фонаря от брелочников. Всего 2 поддона на фото.
Прибыл груз в апреле, а проверить решили в июне . Фирму заказчика не названа.
 показати весь коментар
 
😂😂😂в кизяке верблюжьем ещё бы размешали потом просто просушил и команде узеленского хай нюхают😂
 показати весь коментар
 
 
Цей заслужив. Народитись в Галичині і продавати Україну зайдам, це треба бути ще тією потворою.
 показати весь коментар
 
Наркота, любимая тема троллей на ЦЕНЗОРЕ.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
У Порошка не буде порошка, а Алік Нарік не отримає черговий церковний орден.
Для порохобецілів халепа - їх фінансування під загрозою.
 показати весь коментар
 
 
Так вже ж одну таку партію накрили. То на потоці стоїть таке?
 показати весь коментар
 
 
замовника втопити у цьому лайні треба!!!! Респект СБУ!!!
 показати весь коментар
 
Очень интересно название "коммерческой структуры-Заказчика" данного товара, а еще интересней глянуть кто среди "засновників".
 показати весь коментар
 
нарко страны краску не производят.
Дураки! Ещё бы додумались в банки с красной икрой прятать и в них импортировать коку из страны, в которой не живет красная рыба...
 показати весь коментар
 
Свежайшая новость...месячной давности)))
 показати весь коментар
 
Новость почти месячной давности! Новость как раз для порохоботов! У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6371 Респект Цензор!
 показати весь коментар
 
В краске - это не страшно! Зеленскому и такой сойдет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїУ порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору