 У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається одним із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було ухвалено рішення провести додаткову експертизу нетипового товару. За результатами досліджень у ємностях із фарбою виявлено розчинений кокаїн. Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад двадцять мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що експертиза встановить остаточну вагу наркотичної речовини.
Також співробітники СБУ з’ясували, що замовником "товару" є одна з місцевих комерційних структур.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, проведено обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача, а також у службових кабінетах митниці.
У ході слідчих дій вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, зокрема співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.
Ще б новини з 1913 року писали
http://timer-odessa.net/news/kokain_rastvorenniy_v_kraske_odesskie_tamojenniki_raskrili_hitrost_narkodilerov_241.html
А новостью, просто решили напомнить преЗеденту,, про незаконно задержанную краску, чтобы он вмешался и восстановил законность
Прибыл груз в апреле, а проверить решили в июне . Фирму заказчика не названа.
Для порохобецілів халепа - їх фінансування під загрозою.
Дураки! Ещё бы додумались в банки с красной икрой прятать и в них импортировать коку из страны, в которой не живет красная рыба...