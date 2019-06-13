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 За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити. ФОТО

У середу, 12 червня невідомі викрали і вбили жителя Запоріжжя. Затримати їх не вдалося. У четвер, 13 червня, зловмисники викрали жителя Бердянська і вимагали у нього 10 тисяч доларів. Заручника вдалося звільнити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

12 червня в Шевченківське відділення поліції Запоріжжя надійшла інформація про те, що на вул. Тульська невідомі насильно посадили в автомобіль ВАЗ чоловіка, 1981 р.н., після чого зникли в невідомому напрямку.

Під час операції "Перехоплення" менш ніж через годину розшукуваний ВАЗ помітили в селі Наталівка Запорізької області. Під час затримання викрадачі викинули з салону автомобіля тіло викраденого й убитого згодом чоловіка. Зловмисники розбіглися в різні боки, але вдалося затримати водія ВАЗа.

Встановлено, що викраденого чоловіка побили в салоні автомобіля, після чого в нього вистрілили з невстановленої травматичної зброї. Від поранень чоловік загинув.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Крім того, 13 червня в 11.51 в Бердянський відділ поліції надійшло повідомлення місцевих жителів про те, що в Бердянську на вул.Північна невідомі зі зброєю силою завантажили чоловіка у свій мікроавтобус і зникли.

Мікроавтобус було оголошено в розшук, через короткий час поліція зафіксувала його в межах міста. Зловмисників, 1983 р.н. і 1986 р.н., затримано, заручника звільнено.

За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити 01За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити 02

Слідство встановило, що викрадачі вимагали від місцевого жителя 10 тис. доларів США. Після погроз із застосуванням зброї той погодився віддати їм гроші. Коли зловмисники поверталися на мікроавтобусі за грошима, їх помітила і затримала поліція.

За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити 03
За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити 04

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В салоні транспортного засобу виявлено дві гвинтівки, які відправлять на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2.ст.189 КК України (вимагання).

За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132301
 
   
 Топ коментарі
 
Уголовная мразь, они почти как животные - живут чутьём, а чутьё у низ звериное. Чувствуют, что при команде скоморохов у руля вся система власти слабеет... Вот и распушили хвосты... За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 2437
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Cобственно, их даже с закрытыми лицами видно - бывшие или даже действующие менты, скорее всего из какого-нибуть ОБЕПА или 7ки. Самая характерная черта - сумочка через плечо, сдвинутая на место кобуры. Любимая фишечка тыловых правоохранителей. Штатная кобура удобна пока пузо не отросло, после того как они укореняются на своих хлебных должностях - сумочка в простонародье именуемая "пи...раска" самое оно, в нее и штатное оружие можно всунуть и дань собранную.
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Походу Петины тамженашилюди приехали в Украину торговать. Интересно сколько им светит за такое преступление? Наверное года 3 условно. Или сколько у нас дают за терроризм и убийство?
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так це як розуміти - зрада-перемога, чи навпаки перемога-зрада?
хто пояснить, може папєрєднікі, тобто чоколятні? За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 9854 За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 167 За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 836
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та ну--ууу, ви самі, то звіткі)?!
невже з омерики?! За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити - Цензор.НЕТ 7078
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то що ти не знаєш, як правильно пишеться слово Америка, хай, але ж не знати, як писати слово звідки...
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вася), це кацяп, чи ваш чоколятний на впні?
як там зі швикісттю світла і економікою), ти вже розібралося? так\ні, гуляй! За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити - Цензор.НЕТ 4854
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Шоколадні пояснюють.
Це Стаття 146.ККУ Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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панєслась! А дєнь начінался со спасьонного совьонка
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а чому затримані не в кайданках? Вони ж заложніка тіко шо сантажирували!!! Їх піймали на важкому злочині, а враження шо не там авто припаркували
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В стране хрен знает что творится а банда петина вцепилась за власть зубами ,может им те зубы выхлестнуть к едрени-фени !
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Смысл? Пришла на смену пецюне такая же мразь. Народ молчит.
Шанс что они перегрызут друг друга до смерти крайне мал.
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А почему,ты решил ,что они такие-же ,они разве уже успели разграбить страну,поднять тарифы и цены ,обесценить гривну ,успели съездить поручкаться с ****** , я видимо что-то пропустил за последние пару недель. За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити - Цензор.НЕТ 4101
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стране нужен не только новый президент, но и новый народ
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Народ как народ, роботящий, умный. Система старая. Меняются только жопы на золотом унитазе. Народ способен бороться с с системой, Майдан это доказал, но не додавили мы их в 14ом. Теперь система просто звереет день ото дня все больше.
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Уголовная мразь, они почти как животные - живут чутьём, а чутьё у низ звериное. Чувствуют, что при команде скоморохов у руля вся система власти слабеет... Вот и распушили хвосты...
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Походу Петины тамженашилюди приехали в Украину торговать. Интересно сколько им светит за такое преступление? Наверное года 3 условно. Или сколько у нас дают за терроризм и убийство?
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Cобственно, их даже с закрытыми лицами видно - бывшие или даже действующие менты, скорее всего из какого-нибуть ОБЕПА или 7ки. Самая характерная черта - сумочка через плечо, сдвинутая на место кобуры. Любимая фишечка тыловых правоохранителей. Штатная кобура удобна пока пузо не отросло, после того как они укореняются на своих хлебных должностях - сумочка в простонародье именуемая "пи...раска" самое оно, в нее и штатное оружие можно всунуть и дань собранную.
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Таки сильно ОБНОН напоминают и скорее всего с барыгой не сошлись в размерах дани.И да наручники не надели потому . что знакомые
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Люди добрі шо то курва діється в краіні ????WTF??
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Куля в лоба таких вилікувала б. Але, европейська країна ж.
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Вон Бацька в соседней республике легко закопал таких. Жаль только, что и политических оппонентов тоже. Если разбой с убийством, киднеппинг с убийством, вымогательство с пытками, педофилия - должен быть спецотряд по доказанным случаям.
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Хтось ще проти прийняття закону до володіння зброєю особами приватними?
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Зверніть увагу на кулон що на шиї чоловіка з верхнього фото. Ніби то шестикутна зірка. Якщо потерпілий значить теж бул за що - "долги не отдаю", а якщо бандюга то видно кагалу щоб грабувати нас судів замало, перейшли на ефективніші методи- "гоп - стоп" і 10кг долярів за день заробив.Ліпше як контрабас чи наркота, майже не витрачаєшся нічого не втрачаєш.
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ті шо з шестикутною зіркою так топорно не работают. Там трикутник з оком саурона. Тріада. А бандюки із управи. А управа та кантора - дві найбільші ОПГ в Україні
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Это украинская прдделка под "квадратуру круга" шестиатнечная звезда тебе там мерещется. Да и значит шестиконеная звезда совсем другое. Это древний доеврейский символ.
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Какие рэкетиры прошаренные пошли. На втором фото у чувачка на груди подделка под амулет
КВАДРАТУРА КРУГА. Пифагорейский знак разгадки неразрешимых задач. Круги, квадраты и треугольники, вписываемые друг в друга, - это мощная поддержка в окончательном решении трудных житейских и психологических проблем.
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Цензор.НЕТФотоПодіїЗа останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити. ФОТО
 
 
 
 
 
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