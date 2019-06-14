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Все про:Вакарчук (96) спонсор (5) Фурса Сергій (3)

 Вакарчук представив 3 спонсорів "Голосу": Фурса, Лукачук, Чернишов. ФОТО

Святослав Вакарчук представив трьох донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії "Голос".

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед перших "Голос" підтримали: інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса; регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу і країнах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

Вакарчук представив 3 спонсорів Голосу: Фурса, Лукачук, Чернишов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос"

У пресслужбі також стверджують, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука. Згідно з політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову або іншу підтримку тільки за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію і не будуть суперечити цінностям політсили.

"Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь - це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", - підкреслює лідер партії Святослав Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132252
 
 
 Топ коментарі
 
Вперед, Славко! На тебе велика надія!
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фурса - балабол рыгофил .. славик, у тебя плохая карма Вакарчук представил 3 спонсоров "Голоса": Фурса, Лукачук, Чернышов - Цензор.НЕТ 4208
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так иногда лучше промолчать и собратся силами,чем то сейчас называют *президентом* тьфу тьфу,не к носи будь сказанно
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І тут запитаю: "А сам Сергій Фурса не хоче сказати, що не лише він має волати про беззаконя з замовними рішеннями Баришівського райсуду; а й приміром ще й Святослав Вакарчук???"
https://censor.net.ua/blogs/3132115/kolomoyiskiyi_idet_v_baryshevku_po_dushu_nbu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70553710
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То-то Фурса вчера-позавчера в своем блоге писал о необходимости в несколько раз "слугам народа" повысить зарплату! "А оно вон чего Михалыч"... Еще одно "новое" лицо старой морды...
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Вперед, Славко! На тебе велика надія!
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да, птенцы Сороса за Украину положат и душу и тило...
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Слишком долго ты Славик сопли жевал.... Иду не иду. Результат нет и 10%
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так иногда лучше промолчать и собратся силами,чем то сейчас называют *президентом* тьфу тьфу,не к носи будь сказанно
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Для меня, что один что второй. Обоих лучше выгнать, пока не поздно.
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для начала надо гнать яндексовское номерное дерьмо
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Это не Яндекс.это фейсбук. И рожу для начала вытри.
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Да, он поздно спохватился. Но 5 процентов возьмет.
В НОВОЙ РАДЕ реваншисты просто затопчут всех нормальных интеллигентных людей, БО УСТАНОВКА У **** ВЕРНУТЬ УКРАИНУ ПОД САПОГ КРЕМЛЯ
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Ну будет 20-40 депутатов. Ну и что? Качество как было низким, так и останется.
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фурса - балабол рыгофил .. славик, у тебя плохая карма
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Фурса самый адекватный экономист, его прогнозы на 90% всегда сбываются
это вам не пустозвон Охрименко
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Ахахася! Кореец, если бы его прогнозы сбывались на 60%, он бы не стоял на фото в стоптанных туфлях как минимум и его имя было бы Уорен Баффет или Сорос) А так он просто фурса
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как экономист и стратаг Фурса на голову выше Устименко
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славік, гріценко и ляжко со смешком порошенковский шлак
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***** знєш де? Чи об'яснити біььш детально? Між іншим я за Свободу.
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Да он лопух. Объявил о том, что он за досрочные выборы, т.к. старая власть плохая, а новая будет хорошей. И это при том, что его партия на грани вхождения, а ватникам и всяким негодяям при этом гарантированно достается власть. Более тупого заявления от политика, который подает надежды я не слышал.
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А ты хотел видеть в Раде только блок патриотов Панамы? Ох порохоботы и наивные же 😁
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Мог бы уже и за Пинчука сказать и так все знают !
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Одного "хорошего" парня у же выбрали,давайте и второго "хорошего "выберем.
Наберём и в ВР "хороших" депутатов и они нам местами сделают "хорошо".
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Інфа про Чернишова (на фото - крайній праворуч) з Вікіпедії:
"Петро Анатолійович Чернишов (нар. 14 червня 1968 м. Свердловськ (Єкатеринбург), Росія) - український менеджер російського походження, який працює в Україні. Колишній виконавчий директор компанії «Київстар». У липні 2014 разом з сім'єю подав документи на отримання українського громадянства.
Указом Президента України Петра Порошенка в серпні 2015 року Чернишову надано українське громадянство.
У 2010 році студенти Могилянки протестували проти візиту, на той час, генерального директора компанії «Славутич» Петра Чернишова до свого університету, у зв'язку з тим, що у своїх статтях пан Чернишов ображає українське козацтво, порівнюючи козаків із сомалійськими піратами." ©
Засланий козачок?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВакарчук представив 3 спонсорів "Голосу": Фурса, Лукачук, Чернишов. ФОТО
 
 
 
 
 
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