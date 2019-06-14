 Вакарчук представив 3 спонсорів "Голосу": Фурса, Лукачук, Чернишов. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед перших "Голос" підтримали: інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса; регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу і країнах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.
У пресслужбі також стверджують, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука. Згідно з політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову або іншу підтримку тільки за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію і не будуть суперечити цінностям політсили.
"Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь - це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", - підкреслює лідер партії Святослав Вакарчук.
https://censor.net.ua/blogs/3132115/kolomoyiskiyi_idet_v_baryshevku_po_dushu_nbu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70553710
В НОВОЙ РАДЕ реваншисты просто затопчут всех нормальных интеллигентных людей, БО УСТАНОВКА У **** ВЕРНУТЬ УКРАИНУ ПОД САПОГ КРЕМЛЯ
это вам не пустозвон Охрименко
Наберём и в ВР "хороших" депутатов и они нам местами сделают "хорошо".
"Петро Анатолійович Чернишов (нар. 14 червня 1968 м. Свердловськ (Єкатеринбург), Росія) - український менеджер російського походження, який працює в Україні. Колишній виконавчий директор компанії «Київстар». У липні 2014 разом з сім'єю подав документи на отримання українського громадянства.
Указом Президента України Петра Порошенка в серпні 2015 року Чернишову надано українське громадянство.
У 2010 році студенти Могилянки протестували проти візиту, на той час, генерального директора компанії «Славутич» Петра Чернишова до свого університету, у зв'язку з тим, що у своїх статтях пан Чернишов ображає українське козацтво, порівнюючи козаків із сомалійськими піратами." ©
Засланий козачок?