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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:США (5089) операція Об'єднаних сил (1271)

 Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Представники Апарату аташе з питань оборони при посольстві США в Україні здійснили робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, де дізналися у представників Командування морської піхоти ВМС ЗСУ про поточну оперативну обстановку і безпекову ситуацію в їхній смузі відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Командування морпіхів на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Військовий аташе при посольстві США в Україні - полковник Пол Шміт та помічник військового аташе при посольстві США в Україні - підполковник Ерік Адамс провели робочу зустріч із представниками Командування морської піхоти ВМС ЗС України, в ході якої відбулося ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС у смузі відповідальності підпорядкованих підрозділів, вивчення тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, що застосовуються українськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Хомчак провів переговори з делегацією американської організації "Атлантична рада". ФОТО

Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 01
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 02
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 03
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 04
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 05
Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132189
 
   
 Топ коментарі
 
приехал проверять продали или ещё нет "надлишкове майно ЗСУ" в виде Javelin.
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Ого корпус Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8327 То попрыгуны из 101й то кожаные воротники Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8327 То морские пчёлы Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7490 Вангую вопли от чёлко всея мира Морчко и глав тестера препаратов для расширения сознания растительного происхождения Баси Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 2995
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Ну шо ти знову, за рибу гроші.
Русскіє підтерлись ним...
Єслі нє знал.
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краще ознайомте його з будапештським меморандумом((
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Ну шо ти знову, за рибу гроші.
Русскіє підтерлись ним...
Єслі нє знал.
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Все під контролем. Надіюсь,що Джавеліни путіну не віддадуть.
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зараз проведуть оптимізацію, скорочення а потім буде продаж "ізлішков"
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" С милым рай и в шалаше, если милый атташе." Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8984
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*** Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 5988
лучше блиндажик офигенный
если он атташе... военный
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приехал проверять продали или ещё нет "надлишкове майно ЗСУ" в виде Javelin.
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вот так смотришь на них и ни одного в голубенькой рубашечке, чтобы сразу понятно вокруг кого свита....а наш-то - рубаха-парень, наш-то - герой
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Ого корпус Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8327 То попрыгуны из 101й то кожаные воротники Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8327 То морские пчёлы Вангую вопли от чёлко всея мира Морчко и глав тестера препаратов для расширения сознания растительного происхождения Баси
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Це гарне продовження співпраці, ще закріпити треба будівництвом військової бази НАТО!!!)
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВійськовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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