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 Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

МВС готується до здійснення заходів безпеки під час позачергових виборів народних депутатів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це сьогодні, 13 червня, під час наради сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щодо позачергових виборів народних депутатів. Триває розгляд щодо правової позиції цих виборів у Конституційному суді, ми не можемо прогнозувати рішення КСУ, це не наша компетенція. Але ми маємо бути готові до будь-якого варіанта. Це вже наша компетенція, тому ми готуємося до забезпечення виборів за всіма можливими позиціями", - сказав Аваков.

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 01

"Наша система гідно склала іспит на попередніх виборах президента, маємо добру оцінку суспільства, спостерігачів іноземних держав. Позиція МВС на будь-яких виборах буде незмінною - політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників", - підкреслив міністр.

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 02

Також Аваков наголосив на тому, що демократія - це перш за все бездоганна процедура, тому закликав всіх кандидатів вести виборчу кампанію в суворій відповідності до законів України, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з представниками МВС.

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість системи МВС на парламентських виборів, я особисто ухвалив рішення не брати політичної участі в цих виборах і не балотуватися в народні депутати. Я як міністр чесно виконаю свої обов’язки з координації поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, міграційної служби та Нацгвардії", - сказав він.

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 03

Аваков зауважив, що робоча група МВС відновила свою роботу і продовжує тісно співпрацювати з ЦВК та громадянською мережею ОПОРА.

Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що на підготовчому етапі виборчої кампанії поліція вже реалізувала низку заходів.

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 04

"Зокрема, з 24 травня в регіонах розгорнуто ситуаційні центри. На їхній базі налагоджено збір інформації про події, пов’язані з виборчим процесом, забезпечується щоденний аналіз ситуації. За попередні 20 днів зареєстровано 75 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом, які в основному стосувалися фактів підкупу виборців, - 30 фактів, та незаконної агітації - 25. За цими заявами розпочато два кримінальні провадження за фактом підкупу в Луганській області. Також складено 2 адміністративні протоколи, пов’язані з порушенням правил агітації", - сказав Князєв.

За його словами, починаючи з 15 по 28 липня, особовий склад Нацполіції буде переведено на посилений варіант несення служби: "Попередньо для забезпечення правопорядку нами планується залучити 70 тисяч поліцейських, а також курсантів та працівників вишів системи МВС".

Також поліцейські знову пройдуть навчання з представниками ОПОРА, крім того, будуть проведенні триденні учбові збори в усіх областях.

Виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України Микола Балан зазначив, що для участі в несені служби під час охорони громадського порядку планується понад 13,5 тис військовослужбовців.

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 05\

"Несення служби сплановано таким чином, щоб кожний військовослужбовець мав змогу проголосувати", - підкреслив Микола Балан.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що особовий склад служби буде переведений на посилений варіант несення служби з 15 липня.

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 06

"На кожній виборчій дільниці будуть чергувати пожежні розрахунки, крім того, на чергуванні будуть 7 повітряних суден. Буде підготовлено 80 піротехнічних розрахунків, а це 350 осіб особового складу та 130 одиниць техніки. Загалом у період виборів на чергуванні перебуватимуть 39 тис. осіб особового складу та 2300 одиниць техніки", - сказав Чечоткін.

За його словами, буде запроваджено контроль за дотриманням пожежної безпеки на виборчих дільницях.

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Юрій Гресько наголосив, що відомство розпочало підготовку до позачергових парламентських виборів: "Серед пріоритетів якісний прикордонний контроль, пропуск спостерігачів та журналістів, які прибувають в Україну для висвітлення виборів. Особлива увага приділяється безпековій складовій: попередження в’їзду осіб категорії ризиків, недопущення переміщення зброї та засобів терору, а також уникнення провокацій на кордоні.

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев наголосив на важливій ролі МВС у забезпеченні законності виборів президента:

Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС 07
Фото: сайт МВС

"За результатами президентських виборів ОПОРА позитивно оцінила роль поліції в частині реагування на порушення виборчого законодавства протягом всієї виборчої кампанії. Вперше вдалося забезпечити реакцію на порушення правил ведення передвиборчої агітації та реагувати на складні випадки підкупу виборців. Але ми пропонуємо зі свого боку вважати, що ця позачергова парламентська компанія є складнішою. Це пов’язано з тим, що у нас буде більше суб’єктів виборчого процесу. Тому перед нами стоять дуже серйозні випадки, але сподіваюся, що ми спільно впораємося з цими завданнями і покажемо нові стандарти реагування на порушення виборчого законодавства", - сказав Клюжев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132165
 
 
 Топ коментарі
 
сотрудничайте...в смысле - стучите???)))))
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БТРы, Брансбоды, Автозаки нагнать под АП и "Беркут" восстановить, да зе-бильчик?
По моему это уже было и не очень помогло.
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"Друзьям понятия", а всем остальным - закон.
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в смысле "помогайта" зе - ибо зе - это народ и есть
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Стукачи
Дмитрий горняк.

Как много в мире стукачей ,
Сгубивших судьбы палачей .
Всего лишь за один целковый
Они любого сдать готовы .
Мне очень жалко их ребята ,
Ведь душу дьяволу когда-то
Они продали за гроши.
Их жизнь разменная монета ,
А совесть потерялась где-то ,
О чести можно промолчать ,
Уж коли начал ты стучать .
Глаза и уши вот ,что нужно !
Там посмотрел ,а тут послушал .
Здесь пригляделся и запомнил ,
А там приврал и что то вспомнил .
Считая нужным доложить ,
Он мчится сразу услужить !
Вознаграждение пятак ,
А он и той награде рад .
Насупясь ,ходит подбоченясь
И свысока на всех глядит ,
Вершитель судеб ,лекарь душ ,
Ну до чего-же скользкий уж !
А в довершение всему я напишу шесть строчек:
Мужик-то с мужиком найдет
И общий труд и прочее .
А вот стукач со стукачём ...
Когда свести их вместе ,
Друг друга будут "выпасать",
Без совести и чести .
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Зеленскому лучше и дальше сотрудничать с Аваковым, чтобы в следующий раз, когда невменяемые порохосвиньи припрутся под АП их там встретили тысячи нац. гвардейцев от отбили им их мечты о госперевороте.
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БТРы, Брансбоды, Автозаки нагнать под АП и "Беркут" восстановить, да зе-бильчик?
По моему это уже было и не очень помогло.
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Ну против максимум тысячи невменяшек, влюбленных в петруху, поможет очень даже. 73% населения будет аплодировать, когда их будут ******* как сидоровых коней и ставить на колени.
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"73% населения будет аплодировать, когда их будут п..дить как сидоровых коней и ставить на колени" - я правильно понял эту фразу?
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По "их" тут имелись в виду невменяшки-порохоботы из первого предложения. Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС - Цензор.НЕТ 2280 Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС - Цензор.НЕТ 1735
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Когда Игрь Валерич снимет с них последние трусы и учинит с ними не слыханую анальную боль!))))
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БДСМ от гражданина Израиля для 73% умалишенных!))))
Я я...дост ист фантастишь....)))
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то есть от ДВУХ тысяч "невменяшек", уже ТЫ, будешь отсасывать.
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ЗЕ фанат из 73% голосовавших за туЗЮ до 50% голосовали против Пороха) а это лохторат Бабы Жули и Жопоблока!)
На парламентских выборах они вряд ли подденжат Слугу Коломойшы))
Так шо выборы для вас будут СЮРПРИЗОМ!)))
С учетом того что Слава подключился...
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МВС - це орган, який забезпечує виконання законів і цим цементує суспільство. Отож Аваков оберігає беззаконня вищих ешелонів і корупцію, і цементує нинішній занепад суспільства. Дуже сумнівні його діяння.
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аваков, мусор сраний, пішов в сріку. чьмо ссучене.
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"Друзьям понятия", а всем остальным - закон.
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Г-н Аваков, мы всегда готовы !
Докладываем - нами обнаружена организованная преступная группировка занимавшаяся теневым финансированием выборов ! Арестуйте их !
https://youtu.be/y5GQHVyF5kE

смотреть на 26:58 минуте
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Аваков кандидатам в депутаты: «Узнайте фамилию участкового полицая по месту жительства и запишитесь в добровольные помощники, запишитесь на приём начальника ближайшего отдела полиции и завербуйтесь в «Дак ты, мил человек, стукачёк©️».
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Пока у нас всякие саакашвили и порошенки безнаказанно по майданам бегают, ничего позитивного не будет.
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Это постит чувак без флага!!!)))
Саакашвили и Порох уже в Москве????))))))))
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соблюдать закон - ето моветон, достаточно сотрудничества с авакяном....
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Авакян...ЗАДНЕПРИВОДНЫ
в сети есть куча видео за это...
Сотрудничать с ним ОПАСНО для вашего заднего прохода))))
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Стучите и вам откроют! Зебилы в перду!
Кстати, а почему на Цензоре пропали угрозы от зебилов, что всех кто против Зе посадят, порохоботов с конфискацией имущества и казнью планшетов и смартфонов увезут в неизвестном направлении, а там расстреляют и в землю закопают, и надпись напишут : Порох и порохоботы. RIP.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниАваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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