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Все про:контррозвідка (97) СБУ (4401) Харківщина (730)

 Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на об'єкті критичної інфраструктури на Харківщині. ФОТО

Співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки України запобігли в Харківській області диверсії на об'єкті критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, оперативники спільно зі спецпризначенцями "Альфи" затримали місцевого жителя після того, як він заклав і спробував привести в дію вибуховий пристрій на території комплексу водопідготовки "Дніпро" в селі Краснопавлівка, що належить "Харківводоканалу".

За словами затриманого, в лютому 2019 року він був завербований співробітниками Федеральної служби безпеки РФ у російському місті Бєлгород і отримав завдання здійснити цей злочин.

Диверсант заклав вибухівку в безпосередній близькості до ємності з хлором, яка використовується в процесі очищення води та, в разі пошкодження, відновленню не підлягає.

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За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу. Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної ситуації в регіоні через припинення поставок води в Харків.

Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на обєкті критичної інфраструктури на Харківщині 01
Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на обєкті критичної інфраструктури на Харківщині 02
Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на обєкті критичної інфраструктури на Харківщині 03

Чоловікові оголошено про підозру за статтею "Диверсія". Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132154
 
   
 Топ коментарі
 
представитель адиннарот ? Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5913 а харьковских ватников не будоражит нечего ведь деверсия была против хунты и биндеравцев
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Зебіли-зрозумійте, вибачте та відпустіть
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На первой фотке не хватает расийянского флажка в жопе тела ,мирно лежащего на травке. Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на об'єкті критичної інфраструктури на Харківщині - Цензор.НЕТ 92 а так -все гуд!
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Так это один из тех, кто на заработки по сраням-рязаням российским ездил. Если их всех тряснуть, то там не мало таких наберется.
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представитель адиннарот ? Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5913 а харьковских ватников не будоражит нечего ведь деверсия была против хунты и биндеравцев
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Гепу взяли? Нет? Опять или постанова или пешака взяли для видимости работы.
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Краснопавловка -110 км от Харькова- лозовской район..Там водозабор днепровской воды на Харьков..Конечное водохранилище-аккумулятор на канале Днепр-Донбасс.Спокон вику все водозаборы охраняются спецотделами МВД.Просто так туда не попадёшь.
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в бочку его - нырять и течь проверить Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1151
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Ну это уже что то А не просто нашли закладку которую ещё непонятно кто заложил
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Нічого. До парламентських посидить, а там ще й нагородять.
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Угу...новые герои для пресловутых любителей телевизора
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Опустіть його в резервуар з хлором для очищення від гріха.
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Отключение водьі ? Емкость с тоннами жидкого хлора даст такое облако газа , что только от направления ветра будет зависеть жизнь или смерть тьісяч людей. Я работал на производстве с использованием хлора и знаю , что єто такое .
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На время войны надо вернуть вышку по ряду преступлений (терроризм, госизмена, диверсии, военные преступления . . .)
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Точно...сделает это говнокомандуй с оффшорами, бизнесом с рашкой, сидевший в засаде в пяти квартирах во время поступления 4-х повесток Контррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на об'єкті критичної інфраструктури на Харківщині - Цензор.НЕТ 4090
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И що- 3 года условно максимум. А хотелось бы лишения гражданства его и семьи,чтобы потом каждый подумал о последствиях. Но ведь власть боится что и к ним могут применить .
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контророзвідка напевно єдина структура за яку не соромно й якою я пишаюсь!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїКонтррозвідка СБУ запобігла великій диверсії на об'єкті критичної інфраструктури на Харківщині. ФОТО
 
 
 
 
 
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