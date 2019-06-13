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 Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з боєприпасами, - поліція. ФОТО

Гранати, набої та вибухові пристрої вилучили поліцейські на Лисій горі в Голосіївському районі в Києві. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Небезпечні предмети направлено на експертні дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Два пакети із боєприпасами та вибухівкою були сховані на Лисій горі. Схрон виявили детективи та дільничні офіцери Голосіївського управління поліції спільно із працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві під час обстеження території. На місці знахідки працювали експерти-вибухотехніки, а слідчі задокументували подію", - йдеться в повідомленні.

Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з боєприпасами, - поліція 01

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, загалом вилучено 53 предмети, ззовні схожі на боєприпаси та вибухівку: протипіхотну міну, п’ять тротилових шашок різної ваги, 100 грамів пластиду, два зривники, десять запалів до різних гранат, вісім корпусів гранат, шістнадцять набоїв калібру 9 мм, два електродетонатори та вісім капсуль-детонаторів. Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Також дивіться: Схованку з боєприпасами виявлено біля автодороги Селидове-Карлівка на Донеччині, - прес-центр ОС. ФОТО

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з боєприпасами, - поліція 02

Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення й затримання особи чи осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132146
 
   
 Топ коментарі
 
Надюха за старое взялась)))
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гадя хавченко закладку оставила вдруг "наши" придут или команда с кремля Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з боєприпасами, - поліція - Цензор.НЕТ 8211
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чи одна ...відьма (перед тим, як в острозі зачинились двері)
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21 июня День летнего солнцестояния.. кто-то по доброте христианской, готовил теракт против язычников.. Они там ночью должны были пляски возле костра устраивать..
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Ой-гой, дриці-дриці, oй-гой, дриці-дриці,
Не ходи на Лису гору, а грай на сопілці.
Ой-гой, дриці-дриці, oй-гой, дриці-дриці,
Не ходи на Лису гору, а грай на сопілці.

Бо на горі, на Лисці туман над ярами.
Бо на горі, на Лисці чорти з відьмаками.
(Мандри)
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В Оманском заливе атаковані два танкера.
Один вроде даже потоплен торпедой.
Крісеніш поднимает ставки перед встречей с Трампом
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гадя хавченко закладку оставила вдруг "наши" придут или команда с кремля Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з ************, - поліція - Цензор.НЕТ 8211
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Это ктото на случай путин нападэ готовился партизанить в Киеве против захватчиков, теперь всё - воевать нечем.
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На первой фотографии не пять, а восемь тротиловых шашек...
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Цензор.НЕТФотоПодіїДетонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з боєприпасами, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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