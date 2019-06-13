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 П'ять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців. ФОТОрепортаж

13 червня 2014 року українські війська вибили з Маріуполя проросійських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні згадуємо, як відбувалося звільнення міста від російських найманців. Колись ми навіть уявити не могли, що на нашу землю прийдуть загарбники. Зараз ми читаємо спогади тих, хто дав можливість підняти українські прапори над містом біля моря", - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.

Пять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців 01
Пять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців 02
Пять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців 03

"Саме сьогодні, 13 червня 2014 року, я, будучи полковником, та ще з одним безумцем підполковником міліції Сергієм Матвійчуком зранку приїхали на вулицю Грецька у Маріуполі боротися з терористами. Що в нас було? Два пістолети, легкове авто та неймовірне бажання очистити місто від бандитів. І цей день став першим днем перемоги нашої країни над бандами терористів, які почули смак крові, свавілля та беззаконня", - згадує ті події заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Пять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 червня відбудеться прем'єра фільму "Маріуполь - український форпост" про звільнення міста. ВIДЕО

Нагадаємо, приблизно від середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була під контролем проросійських найманців.

9 травня 2014 року російські спецслужби спланували повне захоплення міста. Під прикриттям масової демонстрації містян 9 травня диверсійна група "Мангуст", пов'язана з бандою терористів "Схід", здійснила спробу захоплення міського управління міліції Маріуполя та заволодіння зброєю.

"Під час спроби врятуватися з будівлі УВС від куль бандитів загинули міліціонер Михайло Єрмоленко та начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.

На захист будівлі УВС вирушили деякі підрозділи, які були готові діяти. Спочатку львівська Нацгвардія вирушила до УВС і потрапила під щільний вогонь. Терористи вели вогонь прямо з натовпу. 21-річний сержант Богдан Шлемкевич загинув на місці.

Підрозділ "Азова" висунувся на допомогу - вони вступили в бій з терористами в самій будівлі та на підходах. Під час бою загинув смертю хоробрих киянин Родіон Добродомов. Знання місцевості і взаємодія з беззбройним натовпом давали диверсантам серйозну перевагу.

У бою в місті загинув дніпропетровець із 20-го батальйону Олег Ейсмант.

Будівлю міськвідділу було спалено дотла... ", - описував ті події головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Тоді захисникам Маріуполя довелося відступити, щоб уникнути жертв серед мирного населення. "Після відходу бойовикам вдалося зайняти кілька будівель у центрі міста, почалися пограбування. Українське керівництво не хотіло, щоб були жертви серед мирного населення. У місті продовжили роботу розвідгрупи добровольців, підрозділи карного розшуку МВС, контррозвідка СБУ", - писав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Різниця між Маріуполем та окупованим Донецьком - це показник того, як змінилася країна, - Порошенко

Однак уже через місяць, 13 червня 2014 року, було проведено операцію з повного звільнення Маріуполя від бойовиків. Її проводили добровольчий спецбатальйон "Азов" як штурмовий загін, а також батальйон "Дніпро" і Нацгвардія. Детально про хід спецоперації та подальшої зачистки міста від терористів читайте в матеріалі "Як батальйон "Азов" звільнив Маріуполь від терористів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132142
 
   
 Топ коментарі
 
Батальон "Азов" практически в одиночку освободил Мариуполь
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На 85% Азовцы 15% спецура и ещё один мужик Видел своими глазами, как он в подворотне проломил череп арматурой террористу вооружённому до зубов Слава Героям известным и о которых никто не знает, хоть они тоже приближали победу как могли.
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Кстати , кто не в курсе - материальную базу бойцам "Азова" тогда в основном обеспечивал Беня и Тарута ... пока там Пэпа и Ко... праздновали победу на выборах и ховали бабосы по офшорам ...не чувствуя угрозы - Тарута и Беня в своих вотчинах весьма активно подсуетились , потому что видели "рузькый мир" воотчию возле своего дома !
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Батальон "Азов" практически в одиночку освободил Мариуполь
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На 85% Азовцы 15% спецура и ещё один мужик Видел своими глазами, как он в подворотне проломил череп арматурой террористу вооружённому до зубов Слава Героям известным и о которых никто не знает, хоть они тоже приближали победу как могли.
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чтобы не было жертв среди мирного населения... может, и дико прозвучит... но если бы ударили со всех стволов в толпу с боевиками -- во всех городах Украины больше ни одна прорасейская сволочь -- не вякнула....
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да, конечно: "цель оправдывает средства" -- это не наш лозунг...
но вот подумал -- почему в Красной армии и армиях союзников никого не судили за стертые с лица земли советские города... за тактику выжженой своей же земли... за бомбардировки германских городов, японских....
или в Мариуполе вышли против наших вместе с боевиками -- мирные пацифисты??
ну... надо было дать им оружие и проверить, как бы они в наших не стреляли!
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мне сложно судить их, есть много решений в таких ситуациях, это просто мое инение.
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можно быть цивилизованным, а можно по вашему
но лучше цивилизованным
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Конечно! 72 бригада ,просто каталась там на бмп по баррикадам кацапско-сепарским.
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12 мая, в кабинете министра МВД состоялась встреча Арсена Авакова, Антона Геращенко с Сергеем Тарутой и его первым заместителем Андреем Николаенко. Тогда пришли к выводу, что штурмовать Мариуполь существующими частями армии и Нацгвардии невозможно.
Боеспособных подразделений способных провести штурм укрепрайона боевиков не было из-за боев под Славянском.
Из-за нехватки сил было решено доукомплектовать и довооружить только что созданный из участников Майдана и возглавляемый Андреем Билецким добровольческий батальон милиции Азов.
Для поддержки штурмовых групп "азовцев" в Мариуполь перебросили одну из рот добровольцев из батальона Днепр-1 Юрия Березы. Чтобы оцепить район спецоперации задействовали до 500 бойцов Нацгвардии и ВСУ. Руководил операцией командующий сектором М генерал Нацгвардии Николай Климчук.

Освобождали город только добровольцы из Азова и приданная рота добровольцев из Днепр-1.
Нацгвардия и ВСУ стояли только в оцеплении и не принимаоли участия в штурме укрепрайона сепаров в Мариуполе.
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Я именно об этом и писал. Без помощи силовиков Азов ничего бы не сделал.
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Азов + спецназ + нацгвардия + всу. А лавры приписали только азову. Кому то это было выгодно.
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тем, кто смеет что-то гавкать в сторону "Азова", рекомендую чаще смотреть на фото с лежащей на асфальте мразью.
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Україна понад усе !!
Слава Українським Воїнам !!
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Кстати , кто не в курсе - материальную базу бойцам "Азова" тогда в основном обеспечивал Беня и Тарута ... пока там Пэпа и Ко... праздновали победу на выборах и ховали бабосы по офшорам ...не чувствуя угрозы - Тарута и Беня в своих вотчинах весьма активно подсуетились , потому что видели "рузькый мир" воотчию возле своего дома !
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И Беня и Тарута потом попали в немилость к кацам. Их собственность на оккупированных территориях была реквизирована.
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Собствєнность Бєні «Пріват», (і кстаті Порошенка «Морзавод»), на полуостровє, била реквізірована єщє в марте 2014.
Так шо Бєня начал срочно спасать «Приват » на матєрікє. Ну, і попутно Украіну.
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российская часть привата спокойно работала на рф. потом беня продал эту часть бинбанку
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Это точно
это тогда Беня бегал по воинским частям и совал им по 500000 грн, чтобы те начинали стрелять
В Луганске Бени не было и воинская часть, после бутафорской стрельбы лягла
Теперь там ОРДЛО
Ахметову повезло, что рядом был Беня
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Э !!! Шо за брехня ??? Батальон " Азов" освобождал Мариуполь в одиночку , а все ВСУ и Нацгвардия были какого то хрена выведены из города ! Как же так можно врать , подонки ? Вот и верь Истории столетней когда тут Историю 5 летнюю переделывают на глазах ! Фу как мерзко от вранья !
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теперь бы страну от зебилов очистить......
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це нада много училок вьікинуть из страньі. они за него сраку драли.
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Огромное спасибо пацанам.
Ранее работал с одним из ним. Макс на одной из первых БМП входил в Марик...
От кровавого пастыря награду получил.
Спасибо вам мужыки!
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Все правильно.Только ВСУ ,ставьте всегда на первое место в своих писульках.Просто по сравнению с ними все перечисленное ,это две роты!Которые ,что то делали в помощь ВСУ.
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дорого заплатила мариупольская сепаратня за вандализм банкоматов
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А сейчас в Мариуполе как, сепаров и путина ждут или наелись?
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Бойко там развернул кремлёвский штаб и обещает мариупольцам мир на Азовье на века.Видать мариупольцам мало было рюського мира
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Защищая горотдел, погиб заместитель командира 20-го БТРО подполковник Демиденко.
Благодаря ему группа Мангуста не смогла с ходу захватить горотдел и оставшиеся верными присяге милиционеры смогли удержать 3-й этаж и дождаться подмоги.
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Цензор.НЕТФотоПодіїП'ять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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