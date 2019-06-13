 П'ять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні згадуємо, як відбувалося звільнення міста від російських найманців. Колись ми навіть уявити не могли, що на нашу землю прийдуть загарбники. Зараз ми читаємо спогади тих, хто дав можливість підняти українські прапори над містом біля моря", - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.
"Саме сьогодні, 13 червня 2014 року, я, будучи полковником, та ще з одним безумцем підполковником міліції Сергієм Матвійчуком зранку приїхали на вулицю Грецька у Маріуполі боротися з терористами. Що в нас було? Два пістолети, легкове авто та неймовірне бажання очистити місто від бандитів. І цей день став першим днем перемоги нашої країни над бандами терористів, які почули смак крові, свавілля та беззаконня", - згадує ті події заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, приблизно від середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була під контролем проросійських найманців.
9 травня 2014 року російські спецслужби спланували повне захоплення міста. Під прикриттям масової демонстрації містян 9 травня диверсійна група "Мангуст", пов'язана з бандою терористів "Схід", здійснила спробу захоплення міського управління міліції Маріуполя та заволодіння зброєю.
"Під час спроби врятуватися з будівлі УВС від куль бандитів загинули міліціонер Михайло Єрмоленко та начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.
На захист будівлі УВС вирушили деякі підрозділи, які були готові діяти. Спочатку львівська Нацгвардія вирушила до УВС і потрапила під щільний вогонь. Терористи вели вогонь прямо з натовпу. 21-річний сержант Богдан Шлемкевич загинув на місці.
Підрозділ "Азова" висунувся на допомогу - вони вступили в бій з терористами в самій будівлі та на підходах. Під час бою загинув смертю хоробрих киянин Родіон Добродомов. Знання місцевості і взаємодія з беззбройним натовпом давали диверсантам серйозну перевагу.
У бою в місті загинув дніпропетровець із 20-го батальйону Олег Ейсмант.
Будівлю міськвідділу було спалено дотла... ", - описував ті події головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Тоді захисникам Маріуполя довелося відступити, щоб уникнути жертв серед мирного населення. "Після відходу бойовикам вдалося зайняти кілька будівель у центрі міста, почалися пограбування. Українське керівництво не хотіло, щоб були жертви серед мирного населення. У місті продовжили роботу розвідгрупи добровольців, підрозділи карного розшуку МВС, контррозвідка СБУ", - писав журналіст.
Однак уже через місяць, 13 червня 2014 року, було проведено операцію з повного звільнення Маріуполя від бойовиків. Її проводили добровольчий спецбатальйон "Азов" як штурмовий загін, а також батальйон "Дніпро" і Нацгвардія. Детально про хід спецоперації та подальшої зачистки міста від терористів читайте в матеріалі "Як батальйон "Азов" звільнив Маріуполь від терористів".
но вот подумал -- почему в Красной армии и армиях союзников никого не судили за стертые с лица земли советские города... за тактику выжженой своей же земли... за бомбардировки германских городов, японских....
или в Мариуполе вышли против наших вместе с боевиками -- мирные пацифисты??
ну... надо было дать им оружие и проверить, как бы они в наших не стреляли!
но лучше цивилизованным
Боеспособных подразделений способных провести штурм укрепрайона боевиков не было из-за боев под Славянском.
Из-за нехватки сил было решено доукомплектовать и довооружить только что созданный из участников Майдана и возглавляемый Андреем Билецким добровольческий батальон милиции Азов.
Для поддержки штурмовых групп "азовцев" в Мариуполь перебросили одну из рот добровольцев из батальона Днепр-1 Юрия Березы. Чтобы оцепить район спецоперации задействовали до 500 бойцов Нацгвардии и ВСУ. Руководил операцией командующий сектором М генерал Нацгвардии Николай Климчук.
Освобождали город только добровольцы из Азова и приданная рота добровольцев из Днепр-1.
Нацгвардия и ВСУ стояли только в оцеплении и не принимаоли участия в штурме укрепрайона сепаров в Мариуполе.
Слава Українським Воїнам !!
Так шо Бєня начал срочно спасать «Приват » на матєрікє. Ну, і попутно Украіну.
это тогда Беня бегал по воинским частям и совал им по 500000 грн, чтобы те начинали стрелять
В Луганске Бени не было и воинская часть, после бутафорской стрельбы лягла
Теперь там ОРДЛО
Ахметову повезло, что рядом был Беня
Ранее работал с одним из ним. Макс на одной из первых БМП входил в Марик...
От кровавого пастыря награду получил.
Спасибо вам мужыки!
Благодаря ему группа Мангуста не смогла с ходу захватить горотдел и оставшиеся верными присяге милиционеры смогли удержать 3-й этаж и дождаться подмоги.