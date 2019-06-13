 Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook активіст Шакір Шакіров.
За його інформацією, є затримані.
"Республіка Крим, м. Сімферополь, ринок "Привоз". ФМС за допомогою ОМОНу в масках і з автоматами, оточили ринок і перевіряють паспорти у людей неслов'янської зовнішності в тому числі і у кримських татар, є затримані", - написав він.
Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на очевидців, силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії. Біля входу на ринок стоїть "автозак". Покупців досі не пускають.
Офіційної інформації від підконтрольних Росії силових відомств Криму з цього приводу поки немає.
Зазначається, що російські силовики і раніше влаштовували перевірки на ринках Сімферополя. Так, 26 квітня 2017 року повідомлялося про рейд на радіоринку в районі Центрального ринку Сімферополя. Територію оточили, у торговців перевіряли документи, був один затриманий. Раніше 6 квітня співробітники ОМОН оточили Центральний ринок Сімферополя. Тоді російські силовики затримали близько 80 осіб "неслов'янської зовнішності". В управлінні російської поліції в Криму назвали затримання на ринку Сімферополя "плановими робочими заходами".
Прийдется перед какдыркиным извинятся
Он только так принимает извинения.
Дочекались пакращення.
от у меня фото... покраше..да?)))
ох и тяжело им...х.лам!
да оденьте уже форму SS --чтобы больше -- никаких иллюзий...
а расеяне -- только гордиться будут!
скорая привозит мужика изрядно подраного собакой... рука прокушена,
плечо ободрано, ухо на ниточке висит, пузо поцарапано..
врач в приемном отделении спрашивает:
- что случилось?
мужик
- та кавказец покусал.
с соседней кушетки
- совсем, бэлин, хачики озверели.
Проведем рейд- авось что-то найдем, не найдем- так подкинем- результат будет в любом случае...
Скільки жили тихо і спокійно, сезони , туристи, відпочинок, аж прийшла росіська і в Криму поселився тероризм та екстремізм
думаю там кроме истинных славян-бурятов еще процентов 5% всякой ерзи затесалось...