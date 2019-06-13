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Все про:Сімферополь (139) ФСБ (734) ОМОН (7) кримські татари (1357)

 Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські силовики в масках і з автоматами в четвер, 13 червня, оточили ринок "Привоз" в окупованому Сімферополі, перекрили всі входи і перевіряють документи у людей "неслов'янської зовнішності", зокрема у кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook активіст Шакір Шакіров.

За його інформацією, є затримані.

"Республіка Крим, м. Сімферополь, ринок "Привоз". ФМС за допомогою ОМОНу в масках і з автоматами, оточили ринок і перевіряють паспорти у людей неслов'янської зовнішності в тому числі і у кримських татар, є затримані", - написав він.

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 01

Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на очевидців, силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії. Біля входу на ринок стоїть "автозак". Покупців досі не пускають.

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Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 02

Офіційної інформації від підконтрольних Росії силових відомств Криму з цього приводу поки немає.

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 03

Зазначається, що російські силовики і раніше влаштовували перевірки на ринках Сімферополя. Так, 26 квітня 2017 року повідомлялося про рейд на радіоринку в районі Центрального ринку Сімферополя. Територію оточили, у торговців перевіряли документи, був один затриманий. Раніше 6 квітня співробітники ОМОН оточили Центральний ринок Сімферополя. Тоді російські силовики затримали близько 80 осіб "неслов'янської зовнішності". В управлінні російської поліції в Криму назвали затримання на ринку Сімферополя "плановими робочими заходами".

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 04
Фото: Шакіров/Facebook

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132140
 
 
 Топ коментарі
 
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АЙ-ЯЯЯ-ЯЙ какой стыд рузька кодло проверят своих татаро моногольских праотцов Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 9749
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Ты хочеш сказать,пытаюися противодействовать кавказской мафии?
Прийдется перед какдыркиным извинятся
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тюпишь руссишь)) подходящая внешность для ареста )))
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славянская... длинная коса русая, голубоглазая с румянцем во всю щеку???
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ой чё-то много всего...а словянского нету))))
от у меня фото... покраше..да?)))

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 8423
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вчера нашёл ещё один руцкий физиогномотюп ))) - хайль, *****!
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это копия № 3 "удмурт" ...точно! ))))))
ох и тяжело им...х.лам!
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С жиру бєсітся. Пусть годок посідіт. Похудєєт і тогда поговорім.
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щас снова американца шопнут. по внешности )))
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Крымчане почему же вы грустные, ведь камни с неба начали падать ?
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мало потому что...просили больше и по-больше большого размера...(я про камни!)))))))
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1941 г... Киев.. Бабин яр...
да оденьте уже форму SS --чтобы больше -- никаких иллюзий...
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не знал... а форму -- может, до всяких меркель и макронов, хоть что то дойдет?
а расеяне -- только гордиться будут!
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Мало кто знает. Я знаю только потому, что бабушка мать и тетка жили на Белорусской и бабушка рассказывала как ходили люди к теперешнему телецентру. До завода Артема евреи шли самостоятельно, без конвоя и от туда еще можно было уйти, им кричали, рассказывали что не идите туда, там смерть - НЕ ВЕРИЛИ. После завода уже невозможно было уйти, конвой с собаками, тех кто прозрел и пытался убежать догоняли и возвращали в строй.
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На паРашке под 200 национальностей, большинство не славянские. Проверяльщики должны быть крутыми антропологами и этнологами, хотя они просто рузге быдло.
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*** Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 7037
скорая привозит мужика изрядно подраного собакой... рука прокушена,
плечо ободрано, ухо на ниточке висит, пузо поцарапано..
врач в приемном отделении спрашивает:
- что случилось?
мужик
- та кавказец покусал.
с соседней кушетки
- совсем, бэлин, хачики озверели.
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И кто еще сомневается, что Крым не оккупирован. Кремлевское 150 сантиметровое ботоксное и кегебешное одоробло поступает как нацисты во Вторую Мировую войну. На оккупированных территориях бывшего СССР те устраивали облавы на рынках и толкучках. И чем отличается нацизм от рашизма. Да нету разницы. Крысчане, как вам камни, или вам астероид нужен, чтобы понять в какую говень вы попали.
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Это еще один факт ТОТАЛИТАРНОГО режима в РФ.
Проведем рейд- авось что-то найдем, не найдем- так подкинем- результат будет в любом случае...
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Иш что удумали,торгуют деньги зарабатывают,на баржи всех и потопить
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Скільки татарам ще терпіти? Звісно, що скоро Раша піде у прірву, але коли буде це "скоро"?
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Які пристрасті відтепер в Криму..
Скільки жили тихо і спокійно, сезони , туристи, відпочинок, аж прийшла росіська і в Криму поселився тероризм та екстремізм
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Так обещали-же отдых по принципу "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" - это такой квест - "Кто не спрятался , я не виноват" . Приятного вАм отдыххха ! Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 7013
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Если бы рынок не оцепил ОМОН, его могли бы оцепить солдаты НАТО.
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интересно, а омонь сама у себя документы проверила?
думаю там кроме истинных славян-бурятов еще процентов 5% всякой ерзи затесалось...
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