 Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
У ньому взяли участь представники Коаліції електронної держави, що об'єднує 65 різних організацій та експертів у сфері ІТ. До обговорення також долучився глава держави.
"Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування. Запевняю, що особисто "звертатимуся" до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях", - підкреслив Зеленський.
За словами радника глави держави Михайла Федорова, переведення державних послуг в онлайн сприятиме не лише комфорту громадян, а й зменшенню корупції.
"Наш план дуже амбітний. Наприклад, до 2024 року ми прагнемо перевести 90% всіх державних послуг у режим онлайн, втричі зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою та досягнувши нульового рівня корупції в цій сфері. І вже цього року українці відчують смак електронних послуг нового покоління – повністю автоматизованих та об’єднаних навколо громадянина. Але все це стане реальним лише за умови консолідації довкола спільного плану дій усіх експертів, талановитого українського ІТ-бізнесу, всіх гілок влади та політичної волі на найвищому рівні", – зазначив Федоров.
Під час зустрічі представники Коаліції надали президенту свої рекомендації та обговорили пріоритетні проєкти цифровізації. Ключові пропозиції стосувалися розвитку інструментів електронної держави та демократії, цифрових інфраструктур, цифрової ідентифікації, кібербезпеки, наведення ладу у державних реєстрах, електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів). Також ішлося про важливість створення можливостей для українських технологічних стартапів. Усі ці завдання будуть включені до єдиного плану дій.
Президент запевнив, що такі зустрічі будуть регулярними.
Наступного тижня запланована серія обговорень концепції "Держава у смартфоні" за участю міжнародних донорів, представників бізнесу тощо. Потім документ буде оприлюднено у форматі плану конкретних дій та очікуваних цілей.
До слез....
Страна при ЗЕ будет не в Смартфоне...а в ЖОПЕ!!!)))
перед дефолтом все ЗЕ фаны отримают по ШАУРМЕ а потом по морде от нас!
Кто посажен?
Ктоме лохтората на сраку...
И учителям по 4000 виртуальных баксов закинут...
И Ротердам+ в смартфоне отменят...
ЗЕ фаны...ВЫ ЛОХИ!!!
из за вас нехороших людей нам ВСЕ жить в ЖОПЕ ближайших 5 лет...
чо нельзя было так и продолжать в играх престолов ковыряться,и не лезть в реал?
я очень обрадовалась встрече. Но...... как-то все ломается через призму происходящего в стране
но пока что мы видим нарушение закона, кумовство, бездарность и ложь...
Или это разные Зеленские ?
"Астанивитесь"(с).
Когда Игрь Валеричь и его ручной туЗЯ снимут с лохов последние трусы
ЛОхи должны страдать!
Отсутствие логического мышления должно быть наказуемо анальной болью лоха!)))
Но стиль работы этого клоуна не улучшать уже созданное, а поломать работающее и заработать бабла на типа "новой" идее.
И за чей счет будет оплата IT-спецам по созданию с нуля очередной аферы?
Вот, как сейчас помню: при Леониде Ильиче никаких телекамер на каждом углу в метро не было, и билет на автобус - то был просто талончик для компостера. При этом трамвайный билет стоил 3 копейки, троллейбусный 4 копейки, автобус и метро - 5 копеек.
Езжай в Днепр, разберись почему компания Лимак бросила стройку метро и вывезла оборудование. Пока тебя во власти не было, метро копали с отличной скоростью.
какое метро?)))
Будет вам метро...в СМАРТФОНЕ!)))))))
Киевское...
Лондонское...
ХАРЬКОВСКОЕ на крайняк))))
КЛОВАН на большее не способен.
И вот теперь нам президент-жабурыння предлагает пропустить все необходимые этапы и перейти сразу в цифровой рай. Это же так просто, говорят они, будет как в Эстонии и даже еще лучше. Это в стиле жабурыння, ведь человек не имея ни малейшего успешного управленческого опыта хоть где, становится президентом 40миллионной страны находящейся в глубочайшем системном кризисе да еще и в состоянии войны с ядерным государством.
Пойте, зелеботы, дифирамбы, сейчас ваше время, время подлости, лжи и невежества. Пока ваше...