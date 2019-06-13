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 Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю. ФОТОрепортаж

12 червня в Адміністрації президента України відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава в смартфоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

У ньому взяли участь представники Коаліції електронної держави, що об'єднує 65 різних організацій та експертів у сфері ІТ. До обговорення також долучився глава держави.

Зеленський про Державу в смартфоні: Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю 01

"Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування. Запевняю, що особисто "звертатимуся" до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях", - підкреслив Зеленський.

За словами радника глави держави Михайла Федорова, переведення державних послуг в онлайн сприятиме не лише комфорту громадян, а й зменшенню корупції.

Зеленський про Державу в смартфоні: Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю 02

"Наш план дуже амбітний. Наприклад, до 2024 року ми прагнемо перевести 90% всіх державних послуг у режим онлайн, втричі зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою та досягнувши нульового рівня корупції в цій сфері. І вже цього року українці відчують смак електронних послуг нового покоління – повністю автоматизованих та об’єднаних навколо громадянина. Але все це стане реальним лише за умови консолідації довкола спільного плану дій усіх експертів, талановитого українського ІТ-бізнесу, всіх гілок влади та політичної волі на найвищому рівні", – зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році в Україні буде впроваджено 50 нових електронних послуг, - Кабмін

Під час зустрічі представники Коаліції надали президенту свої рекомендації та обговорили пріоритетні проєкти цифровізації. Ключові пропозиції стосувалися розвитку інструментів електронної держави та демократії, цифрових інфраструктур, цифрової ідентифікації, кібербезпеки, наведення ладу у державних реєстрах, електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів). Також ішлося про важливість створення можливостей для українських технологічних стартапів. Усі ці завдання будуть включені до єдиного плану дій.

Зеленський про Державу в смартфоні: Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю 03
Фото: прес-служба президента

Президент запевнив, що такі зустрічі будуть регулярними.

Наступного тижня запланована серія обговорень концепції "Держава у смартфоні" за участю міжнародних донорів, представників бізнесу тощо. Потім документ буде оприлюднено у форматі плану конкретних дій та очікуваних цілей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132119
 
   
 Топ коментарі
 
не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет.
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😂😂😂
До слез....
Страна при ЗЕ будет не в Смартфоне...а в ЖОПЕ!!!)))
перед дефолтом все ЗЕ фаны отримают по ШАУРМЕ а потом по морде от нас!
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😂😂😂
До слез....
Страна при ЗЕ будет не в Смартфоне...а в ЖОПЕ!!!)))
перед дефолтом все ЗЕ фаны отримают по ШАУРМЕ а потом по морде от нас!
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а гарантирую как то не воодушевляет-то ли шутка, то ли что
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Ви не розумієте! "Государство в карманє", вибачте, "государство в смартфоні" - це так заманливо! Роблю, що хочу, рулю, як умію. Тому і поспішати треба! Головне - невдоволених прибрати. Можна - руками віруючих секстантів.
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Правильно, це зараз найголовніше, тарифи, посадки, кумовство, економіка почекають.
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Весна прийде будем садить!)))

Кто посажен?
Ктоме лохтората на сраку...
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так вроде никто и не уточнял кто кого и куда сажать будет )
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Как кто??Да почти весь штаб 95 кв посажен на должностя государственные!
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кумовей не трогайте, то святое - ЗЕ своих уже понаставил! )))))
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Дитячий садок, ясельна група. Не добавились в дитинстві в пісочниці, тапер нову забавку знайшли. зЕбіли, в країні мало проблем, зайнятись більше нема чим?!
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отвлекающий маневр - пока зебилы будут радоваться стране в смартфоне, их потихоньку разденут, раззуют и последний хрен из холодильника утянут, спасибо папику Бе
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Цікаво буде подивитись скільки і яких блекдорів вони туди напхають...
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І зарплата в смартфоні, і пенсія в смартфоні, і лікування в смартфоні, тільки після цього Зекоманді нари будуть на Лукянівці.
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И Пороша в мартфоне посадят...
И учителям по 4000 виртуальных баксов закинут...
И Ротердам+ в смартфоне отменят...

ЗЕ фаны...ВЫ ЛОХИ!!!
из за вас нехороших людей нам ВСЕ жить в ЖОПЕ ближайших 5 лет...
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Тема явно определена соевыми как мёд. Желание избавить украинцев от взаимодействия с чиновниками явно не камильфо для приверженцев Пепе и в целом госаппарата.
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та да,тупые 25%...толи дело продвинутые 73%...у них вся жизнь в смартфоне.а теперь еще и государство там устроят.
чо нельзя было так и продолжать в играх престолов ковыряться,и не лезть в реал? Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу - Цензор.НЕТ 1432
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Ну не 25, тупых априори не больше 7-8 процентов. То все дорисовали. Не плачь....
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товам тупым семерку в 73% дорисовали Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю - Цензор.НЕТ 4765.ну ничо,пройдет годик-и фиг найдешь того,кто за зелебеню голосовал.даже здесь,на цензоре
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Ідіоте, нікуди чиновники не дінуться. Мало того, скільки населення цієї країни володіє і здатне користуватись смартфоном? І, найголовніше, це є найбільша проблема сьогодні?! Це заради цього вони прийшли у владу? Смартфон, шаурма, **********...?
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Как вы , ....ь, не хотите становится свободными. Вам за счастье у хозяйского корыта буряк сырой жрать.
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Вільним від чого, придурку? Від здорового глузду? От пілять, та це ж явна олігрофенія помножена на шизофренію, і то масова якась. І, придурку, сирий буряк ти ж і будеш жерти, якщо цей дурдом не припиниться. І то в кращому випадку сирий буряк.
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Hellis‏ @13Hellis_13 14 ч.14 часов назад

я очень обрадовалась встрече. Но...... как-то все ломается через призму происходящего в стране

Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу - Цензор.НЕТ 7301
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и только на Цензоре сидят упоротые "неважны" "абынепорохи".
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Это прекрасные ПЛАНЫ...
но пока что мы видим нарушение закона, кумовство, бездарность и ложь...
Или это разные Зеленские ?
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Разные........ Голобородько в смартфонах, а Зе-беня в реале.
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А как же кошмарить бизнес с помощью СБУ как Офшорный, также ничего украсть и вывести в Офшоры не получится, и ВВП может подняться на 3-х процентах не удержишь, тогда в доброго царя Петю Шапкокрада Второго верить перестанут и пугать чтобы держать плебеев в узле нечем будет.
"Астанивитесь"(с).
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тю...а шо вам вера 25% как то мешает?растереть и забыть...у вас же огого...сила,73% Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу - Цензор.НЕТ 8885
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Буду искренне рад дефолту...
Когда Игрь Валеричь и его ручной туЗЯ снимут с лохов последние трусы
ЛОхи должны страдать!
Отсутствие логического мышления должно быть наказуемо анальной болью лоха!)))
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Коалиция электронного государства? Свежесозданная? Скажите узеленскому, что еще в 2009 году была разработана «Концепция развития электронного управления в Украине« http://e-gov.by/egov-obzor/elektronnoe-pravitelstvo-v-ukraine

Но стиль работы этого клоуна не улучшать уже созданное, а поломать работающее и заработать бабла на типа "новой" идее.
И за чей счет будет оплата IT-спецам по созданию с нуля очередной аферы?
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Быстрые изменения наступают в 2024 году только у тормозов , которые не хотят быстрых изменений, а занимаются имитацией работы.
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Это мулька от ультраглобалистов. Оруэлловская модель. В каждом туалете и на каждой кухне - по две телекамеры и десять микрофонов.
Вот, как сейчас помню: при Леониде Ильиче никаких телекамер на каждом углу в метро не было, и билет на автобус - то был просто талончик для компостера. При этом трамвайный билет стоил 3 копейки, троллейбусный 4 копейки, автобус и метро - 5 копеек.
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Обьясните ему кто нибудь, бабушки не оценят! Они ждут шуток про тарифы...
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Вован, хватит х@ернёй страдать.

Езжай в Днепр, разберись почему компания Лимак бросила стройку метро и вывезла оборудование. Пока тебя во власти не было, метро копали с отличной скоростью.
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Днепр топил за ЗЕ!
какое метро?)))
Будет вам метро...в СМАРТФОНЕ!)))))))
Киевское...
Лондонское...
ХАРЬКОВСКОЕ на крайняк))))
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Как же Украине повезло с молодым реформатором!
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З розвалом органів державного управління в нас зараз держава на папері, а якщо зеленський буде і далі тупити та гнутися під ворами, корупціонерами та олігархами, то він дійсно побудує державу в смартфоні, тільки не в кращому розумінні цього терміну, а в записках, картинках і відео на Ютубі, які будуть називатися "Як не потрібно жити, щоб себе знищити", чи "Історія одного безнадійного народу...", чи " Як можна ходити по колу, наступаючи на ті самі граблі"
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ЗЕ пабудуе краину в...ФОТОШОПЕ!)))
КЛОВАН на большее не способен.
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Зеленський, вистачить фантазувати. Може в твітері якісь довбодятли тебе й зрозуміють, але дорослому населенню на дурню в смартфоні якось начхати.
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Похоже это какая то пирамида для разворовывания бюджетных средств
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как пример нам показывают Эстония, мол это самая цифровая страна в мире. Но минуточку, это страна с населением в 1 миллион человек в 15 раз меньше Украины по площади. Но это не самое главное - с 1990 года эстонцы провели люстрацию, осудили коммунизм. У них не было той огалтелой приватизации, у них олигархи страной не управляют. Эстония провела просто потрясающие реформы в сферах экономики, права, армии. Она стала поистине передовой демократической державой. В Эстонии развивалось местное самоуправление, территориальная самооборона. Эстонцы знают кто они и чего они хотят у них нет метаний и колебаний - "эстонцы они или младшие братья".
И вот теперь нам президент-жабурыння предлагает пропустить все необходимые этапы и перейти сразу в цифровой рай. Это же так просто, говорят они, будет как в Эстонии и даже еще лучше. Это в стиле жабурыння, ведь человек не имея ни малейшего успешного управленческого опыта хоть где, становится президентом 40миллионной страны находящейся в глубочайшем системном кризисе да еще и в состоянии войны с ядерным государством.
Пойте, зелеботы, дифирамбы, сейчас ваше время, время подлости, лжи и невежества. Пока ваше...
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В Московії один карлик-дегенерат розвивав нанотехнології. В Україні сміялись - досміялись, маємо свого карлика.
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"Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю." - шутит, так же как и про тарифы и про то, что Порошенка в тюрьму посадит?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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