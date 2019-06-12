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Все про:Генштаб ЗС (388) США (5081) Гербст (53) Хомчак (32)

 Хомчак провів переговори з делегацією американської організації "Атлантична рада". ФОТО

Глава генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак провів зустріч з американською делегацією, яка представляла організацію "Атлантична рада".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "12 червня 2019, у Києві відбулася зустріч начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака з членом наглядової ради "Атлантичної ради" генералом (у відставці) Девідом Петреусом і директором Євразійського центру "Атлантичної ради" паном Джоном Гербстом.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну військово-політичну ситуацію в Україні і на її кордонах, актуальну інформацію про виклики і загрози в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак подякував Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку Збройних Сил України у протидії агресії з боку Російської Федерації".

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Хомчак провів переговори з делегацією американської організації Атлантична рада 01
Хомчак провів переговори з делегацією американської організації Атлантична рада 02
Хомчак провів переговори з делегацією американської організації Атлантична рада 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132067
 
   
 Топ коментарі
 
shaposhnikov news
Опубликовано: 3 июн. 2019 г.
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Журналист Ростислав Шапошников подал в Пентагон США заявление о военных преступлениях украинского генерала Руслана Хомчака в Иловайске августа 2014 года, которого новый президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генерального штаба Армии Украины. ---------------------------------------------
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Фильм Ростислава Шапошникова об Иловайской трагедии.

https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo
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Я інтуїтивно відчуваю, що вина Хомчака є, та вона третьорядна і маловажлива для мети наналізу причин Іловайської трагедії. Вона не причинна, а наслідкова.
Хомчак--стрілочник. Хто верещить про покарання стрілочника, то або із-за відсутності таланту бачити корінь, або йому так хтось наказав, щоб не чіпав тих, кого не слід чіпати.
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"Как пообещать уменьшить тарифы, всех на...ть и остаться любимым Президентом"
В. Зеленский. Тираж 75%
(С)
@IUkropov
🤭
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shaposhnikov news
Опубликовано: 3 июн. 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ 226 ТЫС.

Журналист Ростислав Шапошников подал в Пентагон США заявление о военных преступлениях украинского генерала Руслана Хомчака в Иловайске августа 2014 года, которого новый президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генерального штаба Армии Украины. ---------------------------------------------
 показати весь коментар
 
 
Я інтуїтивно відчуваю, що вина Хомчака є, та вона третьорядна і маловажлива для мети наналізу причин Іловайської трагедії. Вона не причинна, а наслідкова.
Хомчак--стрілочник. Хто верещить про покарання стрілочника, то або із-за відсутності таланту бачити корінь, або йому так хтось наказав, щоб не чіпав тих, кого не слід чіпати.
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На виде есть четкая фиксация того что :
1 Хомчак не дождался окончания переговоров.
2 Условия выхода изменились, тем самым все договоренности утратили свою силу.
3 Хомчак лично, без участия штаба и Муженка, планировал прорыв.
Так вот
1 вести на прорыв, по оговоренном с врагом маршруте, учитывая что договоренности потеряли силу, является преступным приказом. Враг успел устроить засаду, окопать танки.
2 Вести на прорыв колонной, так же безрассудно. подбивается первая машина. и все остальные становятся легкой мишенью
3 Хомчак покинул поле боя, бросив командование. Во время своего побега, он даже не развернул тех кто продолжал двигаться в кольцо засады.
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"Булава, я Щит - у меня колонна 3 км легко уничтожаемой техники(микроавтобусы с солдатами), если будет много раненных, что тогда?"
"Щит, я Булава. Сколько будет столько будет. Продолжаем движение"
"Булава, я Щит, по нам стреляют из минометов. Движение вперед невозможно".

"Щит, я Булава. Я сказал вперед на максимальной скорости по боевому"
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Но сам. как только в его бус начали попадать из стрелкового, развернулся, доехал до лесопосадки и зале на шесть часов, бросив командование.
Вопрос - это человек заслуживает звание Генерала? А главнокомандующим он может быть?
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Каким боком Пентагон к Илловайску ? Он что не мог подать заяву в укр.правоохранительные органы ?
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Фильм Ростислава Шапошникова об Иловайской трагедии.

https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo
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организация "Атлантический совет" - антитрамповская, т.е. на сегодняшний момент, де факто антиукраинская. Это не удивительно - зеро поставил на врага трамповской администрации - на коломойского и его слугу Богдана
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А як хомчаку спиться, хлопці що загинули в Ідовайську приходять у сні?? зрадник кацапський!!!!
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...ну вот, русланчик опять наладит военный туризм, как и раньше...
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Познакомились и славно . Начинайте работать !!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниХомчак провів переговори з делегацією американської організації "Атлантична рада". ФОТО
 
 
 
 
 
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