 Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва дев'ятьох поранених бійців "Азова". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НГУ.
Поранення "азовці" отримали в ніч на 7 червня в результаті артилерійського обстрілу найманцями РФ поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області. В ту ніч загинуло двоє гвардійців, ще 11 дістали поранення. З польового госпіталю бійців евакуювали в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де стан постраждалих стабілізували.
Зараз стан бійців задовільний, подальше лікування і реабілітацію вони проходитимуть у Центральному госпіталі Міністерства внутрішніх справ України.
"У результаті обстрілу гвардійці дістали мінно-вибухові поранення різної тяжкості. Одному з бійців пошкодило нижню кінцівку, ще один отримав проникаюче поранення грудної клітини. У відомчому госпіталі вони перебуватимуть до повного одужання, а потім повернуться до свого підрозділу", - пояснили в НГУ.
Це дуже тішить.
Одужання всім пораненим на війні українцям.
😠
Але ж серед цих 9 бійців всі наче тримаються.
"Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров."