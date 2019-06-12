EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, За кордоном
  1361  13
Все про:затримання (2922) марш (214) Москва (561)

 Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб. ФОТОрепортаж

У центрі Москви на марші на підтримку журналіста Івана Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ затримали понад 400 осіб.

Про це повідомляє в Twitter правозахисний портал "ОВД-Инфо", інформує Цензор.НЕТ.

"Більш як 400 осіб затримали в Москві під час акції проти сфабрикованих справ. Продовжуємо вести підрахунок затриманих", - йдеться в повідомленні.

Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 01
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 02
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 03
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 04
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 05
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 06
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 07
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 08
Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб 09

Фото: Євген Фельдман/"Медуза"

Російські активісти і журналісти запланували провести 12 червня в центрі Москви марш за звільнення кореспондента "Медузи" Івана Голунова. Справу проти нього було закрито 11 червня, однак частина з тих, хто збирався взяти участь в акції, вирішили пройти від метро "Чистые пруды" до будівлі московської поліції на Петрівці, 38. Вони вийшли зі спільними вимогами, передовсім - покарання винних у провокації проти Голунова. Переговори з мерією з приводу акції зірвалися ще до звільнення журналіста, влада міста закликали не приходити на неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві поліція затримує учасників акції в підтримку журналіста-розслідувача Голунова

Нагадуємо, журналіста Івана Голунова затримали вдень 6 червня. Проти нього порушено справу про замах на збут наркотиків у великих розмірах. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули. Після затримання Голунова побили і не дозволили викликати швидку допомогу.

Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях зловживань столичної мерії. Він писав, зокрема, про роботу департаменту ЖКГ московської мерії, про витрати на новорічне оформлення Москви, про вивезення московського сміття і поділ похоронного ринку.

Останнє розслідування Голунова, опубліковане в травні, було присвячено "чорним кредиторам" - мікрофінансовим організаціям, які обманом захоплюють житло боржників. Перед своїм затриманням журналіст готував текст про роботу ринку ритуальних послуг у Москві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132036
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
смотрите зебилы вас это ждёт, или вы думаете, что серанули, а соевые будут cмывать кровью вашу тупость. Не в этот раз, мы будем лежать на тахте плюхать семки и запивать вискарём И наблюдать, как вам проламывают череп дубинаторами и у кого то вытекает глаз в прямом эфире.И вам будет не смешно.

Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 7572
 показати весь коментар
 
 
Теперь такие конченые как ты начали перекрашиваться? Ты же еще вчера за зеленского жопу рвал на британский флаг!!! Что случилось? Не заплатили???
 показати весь коментар
 
Як бугаї, мокшанська беркутня. А інтеліганція раші вже 20 років встає з колін, встає, а Пуйло цвіте і процвітає в імперії дебілів.
 показати весь коментар
 
Расейские журнашлюхи хотят и на елочку залезть и...

https://fakty.ua/308150-esli-by-rossmi-tak-protestovali-pri-vzyatii-v-plen-ukraincev-vojna-na-donbasse-davno-zakonchilas-by---zhurnalist

Вот трезвая оценка расейской "журналистики", поэтому Голунова не жалко. Они заслужили это. Правильно кто-то написал: российская демократия начинается не в Москве, а в Киеве. Не спасете Киев от рашистов, не будет и в рашке демократии.
 показати весь коментар
 
 
Рано чи пізно росію чекає Велика Революція.Може це початок?(хоча сікільовоскабєєві так їх зазомбували, що їх вистачить тільки на кволий-"Пазор", вслід мордоворотів, які будуь тягнути по бруківці чергового студента в окулярах або пенсіонера с ціпочком. Раби...)
 показати весь коментар
 
Ху...ла перестали любить.....! Все на зону неблагодарных!!!
 показати весь коментар
 
 
майдан в раше назревает.....мало не покажется никому....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоМарш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору