 Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на території одного із приватних домоволодінь у місті Дружківка є арсенал зі зброєю. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у господарському приміщенні садиби два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26, два кулемети РПК, снайперську гвинтівку, вогнемет МРО-А російського виробництва та чотири автомати Калашникова.

За попередньою інформацією, схрон був облаштований влітку 2014 року учасником одного з незаконних збройних формувань, який планував використати зброю для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи".

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