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 Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області на Гончарівському полігоні тривають тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії оперативного командування "Північ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 01

Гармаші тренують навички ведення бою і маскування позицій в умовах максимально наближених до бойових. Зокрема, було відпрацьовано дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції та здійсненням наведення на ціль. Крім класичних ситуацій, реактивникам ставили і дещо неочікувані для них завдання.

Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 02

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Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 03
Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 04

"Зараз ми знищували радіолокаційну станцію противника "прямою наводкою". Таке завдання, саме прямим наведенням, наш дивізіон виконував вперше, в основному ми ведемо вогонь із закритих вогневих позицій. Таку тактику враження противника з БМ-21 "Град" артилеристи-реактивники застосовують при раптовому виявленні цілей", - розповів т.в.о. командира реактивного артилерійського дивізіону Юрій Пилипенко.

Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 05

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Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 06
Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 07
Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 08

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Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині 09

На місці "Гради" не стоять — передбачено відпрацювання нормативів з розгортання з похідного в бойове положення і навпаки, та швидкої зміни позицій після виконання навчально-бойових завдань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132013
 
   
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Ток с градов нада по сепарам шмалять, а не в чистое поле...
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С Града прямой наводкой это конечно интересно.
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в горах так стреляют а в степи разброс будет просто жопа
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Наши даже с середины Днепра так стреляли под Киевом) Хорошо что не убили никого(или сразу спрятали фрагменты)
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Одна установка "град" выпустила одну ракету! Учения!
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А чо то мы их попусту тратить будем то?Найдем по ком полными пакетами стрелять.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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