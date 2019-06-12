 "Громадянська позиція" подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Про це повідомив лідер політсили Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, Гриценко підкреслив, що журналістам переданий повний список кандидатів у нардепи від "Громадянської позиції".
"У понеділок ми о 13:00 завершили з'їзд, а вже о 14:00 одразу передали журналістам повний перелік наших кандидатів, і за списком, і мажоритарників", - повідомив він.
Гриценко, буду за тебе голосувати.
Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об'єднаних сил, наслідок якої загинуло п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.
Встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.