 "Громадянська позиція" подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Про це повідомив лідер політсили Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Гриценко підкреслив, що журналістам переданий повний список кандидатів у нардепи від "Громадянської позиції".

"У понеділок ми о 13:00 завершили з'їзд, а вже о 14:00 одразу передали журналістам повний перелік наших кандидатів, і за списком, і мажоритарників", - повідомив він.

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