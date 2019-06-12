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Все про:вибори (3948) Громадянська позиція (26) Гриценко Анатолій (281)

 "Громадянська позиція" подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Партія "Громадянська позиція" першою подала документи в Центральну виборчу комісію для участі в парламентських виборах і відкрила список своїх кандидатів у ВР.

Про це повідомив лідер політсили Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Гриценко підкреслив, що журналістам переданий повний список кандидатів у нардепи від "Громадянської позиції".

"У понеділок ми о 13:00 завершили з'їзд, а вже о 14:00 одразу передали журналістам повний перелік наших кандидатів, і за списком, і мажоритарників", - повідомив він.

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Громадянська позиція подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи 01
Громадянська позиція подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи 02
Громадянська позиція подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи 03
Громадянська позиція подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи 04

Громадянська позиція подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131967
 
   
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Онотоль,ти не пройдеш))Бо в тебе немає яєць))
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Скільки у нас партій хороших і передових, та на жаль у кожного з нас лише один голос.
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... бо в тебе в списку немає мене. )))
Гриценко, буду за тебе голосувати.
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За інформацією, наданою Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил за ініціативи командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об'єднаних сил, наслідок якої загинуло п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.
Встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.
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надо лишить слугу народа большинства..ато они уже конституцию менять собрались..
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Як можна позбавити того, чого немає і не повинно бути?
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Первый тур выборов президента в Харькове ПАРТИЯ ГРИЦЕНКО набрала членов комиссии и наблюдателей по окончанию выборов было озвучено что щита партии АРЕСТОВАНЫ И ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ НЕТ !! Теперь видно к ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ опять бабло завезли !
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Громадянська позиція" подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи. ДОКУМЕНТ+СПИСОК
 
 
 
 
 
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