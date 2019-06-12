 Кабмін додатково направив 1 млрд грн на медустанови первинки, - МОЗ

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я в Facebook, станом на середину червня 2019 року понад 27,8 млн декларацій, що становить 65% загальної кількості населення, передає Цензор.НЕТ.

"Під час формування бюджету на первинну ланку на 2019 рік прогнозувалося, що така кількість декларацій буде на кінець року. Щоб підтримати такий високий темп трансформації на первинному ринку і закріпити ті позитивні зміни, які вже відчули лікарі і пацієнти, виникла необхідність у перерозподілі коштів", - процитувала пресслужба заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка.

Перерозподіл коштів відбувся за рахунок бюджетної програми, передбаченої для реалізації пілотного проекту "Безкоштовна діагностика".

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