 Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кирило Дришлюк грає в збірній на позиції півзахисника під номером 15. На фото, зробленому перед матчем, він стоїть у задньому ряду третій праворуч.

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Батько Кирила загинув у війні на Донбасі в 2014 році. Його певний час вважали зниклим безвісти, а потім загиблим. Екіпаж літака підполковника Костянтина Могилка отримав завдання провести розвідку над тоді ще окупованим Слов'янськом. Борт був помічений і підбитий терористами. Удар ракети припав на правий двигун. Вогонь перекинувся на праве крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 людини врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектору, села Пришиб, командир борту підполковник Могилко, бортінженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот та фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.

Майор авіації Павло Дришлюк

Нагадаємо, вчора, 11 червня, молодіжна збірна України з футболу обіграла італійців з рахунком 1:0.