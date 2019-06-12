EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Спорт
  8384  14
Все про:спорт (715) футбол (675) Антитерористична операція (4967)

 Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу. ФОТО

За юнацьку команду України, яка у півфіналі чемпіонату світу до 20 років обіграла збірну Італії, весь матч провів на полі Кирило Дришлюк, батько якого - майор авіації Павло Дришлюк - загинув 6 червня 2014 року, коли його літак-аеророзвідник Ан-30Б було збито над Слов'янськом російськими найманцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кирило Дришлюк грає в збірній на позиції півзахисника під номером 15. На фото, зробленому перед матчем, він стоїть у задньому ряду третій праворуч.

Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Батько Кирила загинув у війні на Донбасі в 2014 році. Його певний час вважали зниклим безвісти, а потім загиблим. Екіпаж літака підполковника Костянтина Могилка отримав завдання провести розвідку над тоді ще окупованим Слов'янськом. Борт був помічений і підбитий терористами. Удар ракети припав на правий двигун. Вогонь перекинувся на праве крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 людини врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектору, села Пришиб, командир борту підполковник Могилко, бортінженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот та фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.

Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу 02

Майор авіації Павло Дришлюк

Нагадаємо, вчора, 11 червня, молодіжна збірна України з футболу обіграла італійців з рахунком 1:0.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131949
 
   
 Топ коментарі
 
Добре грав, батькові не соромно звідти.
 показати весь коментар
 
Золотой гинетический фонд Украины
 показати весь коментар
 
Однозначно, пацан достоин своего бати.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Добре грав, батькові не соромно звідти.
 показати весь коментар
 
 
Однозначно, пацан достоин своего бати.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь после финала мы еще услышим о нем.
Представил - приходит парень на могилу отца - Папа, я чемпион мира, мне за Украину не стыдно, спи спокойно, царствие тебе небесное.
Я б гордился таким сыном даже на том свете.
 показати весь коментар
 
 
Не знав... А Кирило - непогано зіграв опорником.
 показати весь коментар
 
 
Детки молодцы, а отцу респект за такого сына
 показати весь коментар
 
 
До мого сорому, я цього не знав. Ось вони - прості українці, що ділом і життям віддають наш борг державі. А ми ліпимо кумирів та героїв з пройдисвітів та політиканів.
 показати весь коментар
 
 
(батя все видит! )
спасибо Павел за Подвиг!!! спасибо за сына!
***

Герої не вмирають!
Вони на небо, в вічність відлітають
Іх там збирають у полки
Крилатих Янголів - захисників

Герої не вмирають!
Вони лишаються в синах
Вони живі - допоки діти пам"ятають!
І бачать на світлинах і у снах..///
 показати весь коментар
 
 
Благодаря 73%, Небесная Сотня и тысячи смертей лучших сынов Украины теперь могут стать напрасными, потому что в ЕС видят, что большинство в Украине за то, чтоб "договариваться", "не стрелять в ответ" и "остановиться посередине". Но уверен, что сын погибшего героя так не считает, потому что как и его отец, привык бороться за свою страну до конца.
 показати весь коментар
 
 
Яблуко від яблуні... Гарний врожай! Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу - Цензор.НЕТ 1380
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоСин загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору