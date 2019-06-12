 Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кирило Дришлюк грає в збірній на позиції півзахисника під номером 15. На фото, зробленому перед матчем, він стоїть у задньому ряду третій праворуч.
Батько Кирила загинув у війні на Донбасі в 2014 році. Його певний час вважали зниклим безвісти, а потім загиблим. Екіпаж літака підполковника Костянтина Могилка отримав завдання провести розвідку над тоді ще окупованим Слов'янськом. Борт був помічений і підбитий терористами. Удар ракети припав на правий двигун. Вогонь перекинувся на праве крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 людини врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектору, села Пришиб, командир борту підполковник Могилко, бортінженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот та фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.
Майор авіації Павло Дришлюк
Нагадаємо, вчора, 11 червня, молодіжна збірна України з футболу обіграла італійців з рахунком 1:0.
Представил - приходит парень на могилу отца - Папа, я чемпион мира, мне за Украину не стыдно, спи спокойно, царствие тебе небесное.
Я б гордился таким сыном даже на том свете.
спасибо Павел за Подвиг!!! спасибо за сына!
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Герої не вмирають!
Вони на небо, в вічність відлітають
Іх там збирають у полки
Крилатих Янголів - захисників
Герої не вмирають!
Вони лишаються в синах
Вони живі - допоки діти пам"ятають!
І бачать на світлинах і у снах..///