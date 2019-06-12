 Прокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль Mitsubishi Outlander XL під управлінням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. В результаті ДТП пішохід госпіталізована з травмами", - сказано в повідомленні.
Слідство за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху ведуть фахівці територіального управління ДБР, розташованого в Краматорську.
Прокурору загрожує позбавлення волі строком до 3 років.
Чем более "ватный" город, тем паскуднее дороги и инфраструктура в целом. Закономерность такая.
Точно , надо впаять ей 12 лет , шоб не ходила там , хде мариупольские прокуроры ездят .
машину поцарапал
если каско нет попал пацан
так же понесет как аваков который убивает и давит детей
оплатит лечение + подкинет на реабилитацию по договоренности
напишет что к прокурору претензий не имеет
эту писуль примут как смягчающие + безупречная репутация слуги народа
забашляет чучка следаку или будет должен
ВСЁ!
... даже с работы не попрут, с кем не бывает?
... прокурора до 3х лет (с) ... смешно
Нихера ему не грозит. Спросите даже у необразованного Луценко, даже он подтвердит
прокураторов!
Прокуратуру ще не міняли? А прокурорів ще не міняли? А казали, що навесні всіх старих посадять, а нових призначать.