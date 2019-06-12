 Прокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль Mitsubishi Outlander XL під управлінням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. В результаті ДТП пішохід госпіталізована з травмами", - сказано в повідомленні.

Слідство за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху ведуть фахівці територіального управління ДБР, розташованого в Краматорську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

Прокурору загрожує позбавлення волі строком до 3 років.





