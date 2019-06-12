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Все про:ДТП (2350) Маріуполь (550) прокурор (348) ДБР (293)

 Прокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході. ФОТО

Постраждалу доставили в лікарню. Обставини ДТП розслідує ДБР, прокурору загрожує до 3 років у в'язниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль Mitsubishi Outlander XL під управлінням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. В результаті ДТП пішохід госпіталізована з травмами", - сказано в повідомленні.

Слідство за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху ведуть фахівці територіального управління ДБР, розташованого в Краматорську.

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Прокурору загрожує позбавлення волі строком до 3 років.

Прокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході 01
Прокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході 02
Прокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131942
 
 
 Топ коментарі
 
Раз за рулем сидел прокурор, то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина. Нечего ходить там, где прокуроры ездят.
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" то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина "

Точно , надо впаять ей 12 лет , шоб не ходила там , хде мариупольские прокуроры ездят .
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"прокурору грозит до 3 лет в тюрьме."

Нихера ему не грозит. Спросите даже у необразованного Луценко, даже он подтвердит
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по факту она же виноватая и будет....
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Однозначно. В правилах написано, что перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности. Женщина не убедилась, теперь будет ремонтировать машину прокурвы. )))
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Это трудно назвать "пешеходным переходом". Разметка не обновлялась со времён Царя Гороха.
Чем более "ватный" город, тем паскуднее дороги и инфраструктура в целом. Закономерность такая.
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Там знак, який на фото добре видно... Причому з обох сторін проїзжої частини.
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Это верно, но факт остаётся: по закону обязаны быть и знаки, и разметка.
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Не обовязково... Тим більше що знак має більший пріоритет.
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Да, зебра стерлась, но знак-то никуда не делся, как вкопанный стоит. Видимо, прокурор думал, что она проскочит.
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Я так думаю что он привык к своей безнаказанности. Боярин, блин.
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"Прокурору грозит лишение свободы сроком до 3 лет" - на голову хворі таке писати? Скоріше жінку поадять за те що пошкодила автомобіль прокурора ніж його.
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Раз за рулем сидел прокурор, то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина. Нечего ходить там, где прокуроры ездят.
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" то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина "

Точно , надо впаять ей 12 лет , шоб не ходила там , хде мариупольские прокуроры ездят .
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Скажу вам по секрету: все бабы - кАзлы.
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Прокурор не виновен,он спешил на луциковскую финишную прямую.
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Женщина наскочила и попортила машину прокурора. Цензор поправьте.
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"прокурору грозит до 3 лет в тюрьме" - спасибо поржал!! )
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Народ, кто верит что прокурор понесёт наказание отмечайтесь суровым смайликом.
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так он уже понёс
машину поцарапал
если каско нет попал пацан
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он уже переотистацию для зе команды прошел
так же понесет как аваков который убивает и давит детей
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Ну на то он и прокурор. Спорим что виновата будет сама женщина, тот кто рисовал етот пешеходный перегод и конечно же 73% голосовавших за ЗЕ
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живая слава богу
оплатит лечение + подкинет на реабилитацию по договоренности
напишет что к прокурору претензий не имеет
эту писуль примут как смягчающие + безупречная репутация слуги народа
забашляет чучка следаку или будет должен
ВСЁ!
... даже с работы не попрут, с кем не бывает?
... прокурора до 3х лет (с) ... смешно
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Это разве новость?! Новость была бы "Прокурора посадили на ... лет за наезд на пешехода на пешеходном переходе".
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"прокурору грозит до 3 лет в тюрьме."

Нихера ему не грозит. Спросите даже у необразованного Луценко, даже он подтвердит
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ну да он же уже переотистацию для зе команды прошел
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Прокурору как раз ничего не грозит . Это пострадавшей грозит .
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Жінка була неадекватна, знаходиться на обліку в психдиспансері і погрожувала прокурору кухонним ножем. Йому нічого не залишалось як збити її машиною, тим самим він врятував своє життя і життя оточуючих людей. Ще й до нагороди представлять. )))
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Провокація аби підставити чесного фахівція - рука тягнеться із самої Москви.
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И легче ей стало шо "яжеправа"? Еще и вопрос не посадят ли на бутылку(если состояние здоровья позволит). Может прокурорский порядочный человек и ему стало плохо? эээ ..... ну да, может просто стало плохо. ....
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Холопье сааавсем обнаглело, так и бросаютца на
прокураторов!
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прокурор? да еще и на "мицубиси"? ему можно. вы что, не знали?
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Чистить старую систему. Лишь бы господин президент активнее действовал во благо Украины. Честные люди с вами, дорогие хлопцы! Отдельно: и дивчата. ))
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При этой власти его посадят очень быстро или нет?
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Прокуратура завжди права. То неправильно намалювали перехід. Жіночка налякала прокурора і має понести відповідальність, бо від переляку у нього може бути анурез. А він їхав у важливих спрравах і перевищив швидкість, бо справи невідкладні - на шашлики!
Прокуратуру ще не міняли? А прокурорів ще не міняли? А казали, що навесні всіх старих посадять, а нових призначать.
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Гаишники взялись за детей, а прокуроры - за женщин! Заметьте, на пешеходных переходах решили их давить, как тараканов. Правильно, ибо нефиг шастать, дома пусть сидят, там их "блюстители порядка" не достанут.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПрокурор у Маріуполі збив жінку на пішохідному переході. ФОТО
 
 
 
 
 
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