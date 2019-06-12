 Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Військові пройшлися колоною центральними вулицями міста, тримаючи в руках фотографії загиблих побратимів.

"За час проведення Антитерористичної операції, а пізніше Операції об'єднаних сил, з військової частини А 2582 з місцем дислокації у Чернівцях загинуло 24 військовослужбовці, 300 осіб було поранено й травмовано", - сказав командир 80-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шворак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів.

На Центральній площі діти розгорнули велетенський двадцятиметровий стяг. Прийшли не лише рідні та друзі військових, але й пересічні буковинці спеціально приїхали, аби привітати десантників з поверненням і подякувати за їхню службу.































