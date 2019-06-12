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 "Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили на лісопереробних підприємствах у Бориспільському районі 24 нелегалів з Китаю і країн Африки. Вони прибули в Україну нібито для навчання у вищих навчальних закладах, але насправді нелегально працювали.

Про це повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведених заходів було виявлено 24 іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуара і Китаю", - сказано в повідомленні.

Прикордонники з'ясували, що всі вони прибули на територію України ніби на навчання у вищих навчальних закладах.

Насправді іноземці залучалися до незаконної праці на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Були здивовані", - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну. ФОТО

"Зараз вживаються заходи щодо депортації "заробітчан" і встановлюється коло осіб, причетних до незаконного працевлаштування. Слідчі дії тривають", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 01
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 02
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 03
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 04
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131898
 
   
 Топ коментарі
 
Так а в том же Киеве таких "студентов" многие тысячи. Особенно из Кавказского региона. Аваков, где проверки документов на улице? - у нас война!
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мене більш турбує законність того лісу, який пиляли і самої лісопилки
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то шо? Україна вже приваблюйє гостарбайтерів? Отак нєзамєтно і в Еуропу попадем
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Странно что среди них не нашли гастеров из РФ.
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Не боярышниковское это дело работу работать... "Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області - Цензор.НЕТ 4602
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Что дальше 20 часов общественных работ как админ взыскание и назад на лесопилку?
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Так а в том же Киеве таких "студентов" многие тысячи. Особенно из Кавказского региона. Аваков, где проверки документов на улице? - у нас война!
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в отставку его с последующим расстрелом по совокупности - правильно?
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Да плевать на него, мне надоели черножепые "студенты" на каждом шагу, которые не шахтеры и не дворники, конечно - а вертятся в околокриминальной среде! Пусть живут в своих Грузиях = там же потужни реформы, так ведь? Чего сюда прутся?
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Макс они деньги платят и тратят у нас - не совьетский же союз у нас - все не бесплатно - так шо терпи - и думай как на них можно заработать - может этои будет твой бизнес по жизни - и тогда не будешь не от пороха не от зели зависить - как то так)))
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У тебя чиновничья логика - они деньги тратят (кстати какие? украденные здесь же?), значит выгодны, значит можно закрывать глаза на их мошенничества-преступления.. Мы в Европу идем, там такой логики нет, что раз преступник экономически выгоден - ему надо потакать.
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А если русский мир в твоем регионе наступит, ты тоже будешь говорить: и думай как на этом можно заработать - может этои будет твой бизнес по жизни - и тогда не будешь не от пороха не от зели не от пути зависить - как то так))) Признайся, ты Лугандон? "Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області - Цензор.НЕТ 9427
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((((вот ты лично яркий пример - воспитания советского .а потом руцкого жителя - кругом враги - там негры,там черножопые,там хохлы - куда нам бедным цапам деваться - мне даже не надо спрашивать окуда ты и так все и главное всем понятно - выключай ненависть а то палишься ))
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Какой же ты глупый. Разве я в целом против представителей других культур? Но вот так складывается, что кавказцы, приехавшие сюда, с очень большой вероятностью имеют отношение к криминалу.
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Хочешь чтобы мусора проверяли документы на каждом шагу? Как на Рашке? Да нах*й оно надо. Будут же злоупотреблять.
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Носи с собой документы, и будет все в порядке.
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Может тебе лучше перехать на Рашку и там носить с собой документы?
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В Штатах проверки регулярные везде. Там даже законодательство под это изменили. Террористическая угроза во всем мире.
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Оборзевшие силовики намного хуже и страшнее террористов. А если ты откажешся от свободы ради безопасности то потеряешь и свободу и безопасность.
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Если я откажусь от порядка и закона, я потеряю все. Жить в условиях джунглей не каждому дано, и не все хотят.
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Если ты державник, то звиздуй на Рашку. Эта страна создана для таких как ты. Там тебе будет и "порядок" и "закон".
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Надо уточнить, "где проверки документов на улице у ниггеров и азиатов в славянском государстве?". Если они гости, то пусть соответствуют, а если пытаются сделать гостями нас, в нашей стране, то пускай едут в Иран и Судан, где им люди с мачете популярно объяснят последствия нарушений законов. На всю жизнь хватит.
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Если ты думаешь, что проверять документы будут только у тех кто "неправильно" выглядит, то ты глубоко заблуждаешся. Потому что проверять документы будут у всех. И у тебя тоже. И если их у тебя не окажется, то тебя потянут в кутузку "до выяснения".
Пойми одну простую вещь. Против оборзевших понаехалов можно всегда объединиться и хорошо им вломить. С оборзевшей властью это сделать намного труднее, потому что у них оружие, деньги и железная организация. Это они тебе вломят.
Поэтому лучше не допускать сужения гражданских прав и свобод в угоду "безопасности". А то свободу у тебя отберут а безопасности ты по любому не получишь.
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говорили о дух рабах с лугандона - а они с Африки пригнали - не порядок )))))
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Да какие из них рабы?!! Лугандонцы только бухать умеют, а работать нет.
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у меня есть небольшой опят в перевоспитании - и гимн Украины они у меня бы запели бы через день - все по стандартам - учебки в г. Кастельнодари))
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то шо? Україна вже приваблюйє гостарбайтерів? Отак нєзамєтно і в Еуропу попадем
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Непогано прилаштувалися лісівники-чужими руками жар загрібають. Тут їм негри пиляють, а на Волині селяни на приватних стрічкопильних верстатах. Скільки такі дядьки кубів попиляли ніхто не знає.
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петр 1-й тоже в европу ездил, типа учиться. а сам на верфи плотником подрабатывал и бревна таскал.
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Недостатки базового образования Пётр смог впоследствии скомпенсировать богатыми практическими занятиями
(кацапская википедия)
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Вообще это обучение надо прекращать, а то, что то черных и арабов многовато стало.
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мене більш турбує законність того лісу, який пиляли і самої лісопилки
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Это не рост нашей экономики, это просто во всем мире зубожиння
По крайней мере в Африке и Китае.
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В Китае нищета,ты дурак,дядя? одна из самых разхвитывх стран.
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ну не наркоту же толкали. и наших большинство за границей то же самое делает. надеюсь (правда мало) что ответ будет адектватный и людям которые работают дадут возможность получить легальный статус.
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Замещение тех, кто выехал в Польшу и дальше. За последние 2-3 года таких "студентов" стало сильно больше. Похоже не ползучее заселение Украины иностранцами.
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ключевое слово здесь "трудились" (а не бездельничали), дайте им трудовую визу вместо учебной и пусть трудятся дальше!
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В точку! Не распространяли наркоту, не гоп-стопили, не воровали. Жили в сельской местности и честно работали. Дать гражданство и земельные наделы в местности с плохой демографией.
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RustIck В Германию пусть едут, улучшать генетику.
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Вони відбирають робочі місця в українців. Нам тут іноземців не потрібно. Хай їх депортують із забороною в'їзду в Україну.
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Аааа, так вот кого представляет Беленюк, нелегалов, которые отбирают работу у наших соотечественников своим дешевым трудом! Надеюсь наша миграционная служба поспособствует их скорейшему возвращению в свои страны. Особенно в северный судан и мьянму. Чтобы больше мы их у нас не увидели.
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Уже до Украины доползли. Хотя какие ту заработки? Да еще в сельской местности. Думаю, отправки в Европу ждали.
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В Китае жизнь и зарплаты нанмого лучше,чего сюда переться не пойму??
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Нихрена я не понял...
Они что, на самом деле приехали сюда "на заработки" или транзитом в Европу?
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А дубочків зрубаних,ніхто і не помітив.
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что-то думаю, что работают за обещание получить паспорт ес
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Цензор.НЕТФотоПодії"Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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