EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1851  21
Все про:Африка (36) Держприкордонслужба (2129) Київська область (934) Китай (218) нелегали (170)

 "Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області. ФОТО

Прикордонники виявили на лісопереробних підприємствах у Бориспільському районі 24 нелегалів з Китаю і країн Африки. Вони прибули в Україну нібито для навчання у вищих навчальних закладах, але насправді нелегально працювали.

Про це повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведених заходів було виявлено 24 іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуара і Китаю", - сказано в повідомленні.

Прикордонники з'ясували, що всі вони прибули на територію України ніби на навчання у вищих навчальних закладах.

Насправді іноземці залучалися до незаконної праці на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Були здивовані", - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну. ФОТО

"Зараз вживаються заходи щодо депортації "заробітчан" і встановлюється коло осіб, причетних до незаконного працевлаштування. Слідчі дії тривають", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 01
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 02
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 03
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 04
Студенти з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131898
 
 
 Топ коментарі
 
Так а в том же Киеве таких "студентов" многие тысячи. Особенно из Кавказского региона. Аваков, где проверки документов на улице? - у нас война!
 показати весь коментар
 
то шо? Україна вже приваблюйє гостарбайтерів? Отак нєзамєтно і в Еуропу попадем
 показати весь коментар
 
петр 1-й тоже в европу ездил, типа учиться. а сам на верфи плотником подрабатывал и бревна таскал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Странно что среди них не нашли гастеров из РФ.
 показати весь коментар
 
Что дальше 20 часов общественных работ как админ взыскание и назад на лесопилку?
 показати весь коментар
 
Так а в том же Киеве таких "студентов" многие тысячи. Особенно из Кавказского региона. Аваков, где проверки документов на улице? - у нас война!
 показати весь коментар
 
 
в отставку его с последующим расстрелом по совокупности - правильно?
 показати весь коментар
 
Да плевать на него, мне надоели черножепые "студенты" на каждом шагу, которые не шахтеры и не дворники, конечно - а вертятся в околокриминальной среде! Пусть живут в своих Грузиях = там же потужни реформы, так ведь? Чего сюда прутся?
 показати весь коментар
 
Макс они деньги платят и тратят у нас - не совьетский же союз у нас - все не бесплатно - так шо терпи - и думай как на них можно заработать - может этои будет твой бизнес по жизни - и тогда не будешь не от пороха не от зели зависить - как то так)))
 показати весь коментар
 
У тебя чиновничья логика - они деньги тратят (кстати какие? украденные здесь же?), значит выгодны, значит можно закрывать глаза на их мошенничества-преступления.. Мы в Европу идем, там такой логики нет, что раз преступник экономически выгоден - ему надо потакать.
 показати весь коментар
 
говорили о дух рабах с лугандона - а они с Африки пригнали - не порядок )))))
 показати весь коментар
 
Да какие из них рабы?!! Лугандонцы только бухать умеют, а работать нет.
 показати весь коментар
 
 
у меня есть небольшой опят в перевоспитании - и гимн Украины они у меня бы запели бы через день - все по стандартам - учебки в г. Кастельнодари))
 показати весь коментар
 
то шо? Україна вже приваблюйє гостарбайтерів? Отак нєзамєтно і в Еуропу попадем
 показати весь коментар
 
 
Непогано прилаштувалися лісівники-чужими руками жар загрібають. Тут їм негри пиляють, а на Волині селяни на приватних стрічкопильних верстатах. Скільки такі дядьки кубів попиляли ніхто не знає.
 показати весь коментар
 
петр 1-й тоже в европу ездил, типа учиться. а сам на верфи плотником подрабатывал и бревна таскал.
 показати весь коментар
 
 
Недостатки базового образования Пётр смог впоследствии скомпенсировать богатыми практическими занятиями
(кацапская википедия)
 показати весь коментар
 
Вообще это обучение надо прекращать, а то, что то черных и арабов многовато стало.
 показати весь коментар
 
мене більш турбує законність того лісу, який пиляли і самої лісопилки
 показати весь коментар
 
 
Это не рост нашей экономики, это просто во всем мире зубожиння
По крайней мере в Африке и Китае.
 показати весь коментар
 
ну не наркоту же толкали. и наших большинство за границей то же самое делает. надеюсь (правда мало) что ответ будет адектватный и людям которые работают дадут возможность получить легальный статус.
 показати весь коментар
 
Замещение тех, кто выехал в Польшу и дальше. За последние 2-3 года таких "студентов" стало сильно больше. Похоже не ползучее заселение Украины иностранцами.
 показати весь коментар
 
ключевое слово здесь "трудились" (а не бездельничали), дайте им трудовую визу вместо учебной и пусть трудятся дальше!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії"Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору