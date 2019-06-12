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 Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму". ВІДЕО+ФОТО

Поліція Криму затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму". Ним виявився громадянин України, який сприяв окупації півострова у 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Так, у ході проведення розшукових заходів працівники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак". За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб відновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України.

Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена Самооборони Криму 01

Слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 8 років.

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Зараз Херсонський міський суд розглядає клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена Самооборони Криму 02

Нагадаємо, раніше поліція Криму спільно з прикордонниками та СБУ затримала бойовика з НЗФ "Сомалі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131887
 
   
 Топ коментарі
 
восстановил?
по безвизу захотелось пошасть...
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Вот дебил, так дебил. Лишний раз убедился, что Рашу в Крыму поддержали организмы с лицом не обезображенным интелектом.
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а теперь поедет на заработки в колонию строгого режима в Тернопольскую область - рукавицы шить)))))
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восстановил?
по безвизу захотелось пошасть...
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этой курве десятки мало, попомните мои слова, через две недели будет дома греть на пляже ягодички, этож не нацик, это русская курва, а таких у нас не сажают.
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Вот дебил, так дебил. Лишний раз убедился, что Рашу в Крыму поддержали организмы с лицом не обезображенным интелектом.
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В Европу,после отсидки даже с украинским паспортом этому терористу путь заказан..
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Так это одно из тех существ, которое украинский паспорт демонстративно уничтожило.
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а теперь поедет на заработки в колонию строгого режима в Тернопольскую область - рукавицы шить)))))
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Не думаю ну нас же новый преЗедент.....может даже еще одну грамоту дадут и пенсию назначат...
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А что старый презедент типо какого то сепара и боевика посадил?
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А что этот подкацапок паспорт украинский порвал штоле? Крысчане еще тупее кацаповВернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена "Самообороны Крыма" - Цензор.НЕТ 5440
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Он его сдал чтоб получить с курицей-мутантом.
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А зачем ему украинский паспорт? В Крыму ведь стало так классно, а паспорт паРаши открывает все двери. Или я не все знаю? Гы.
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Если порвал, то полній дебил. Но, кажется, "казачок" то засланный. Сам сдал по требованию Куриных властей, потому как активно работал или в какой-нибудь гор. администрации, или служило падло в силовых ведомствах
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Дык, однозначно. Теперь будет время подумать. Скорее всего его обменяют и нам такое мясо нужно.
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От дурень! Навіщо? Безвізу жити лишилося максимум пів року!
Колломойський проти запровадження енергоринку і Зєєєляя уже подав законопроект про його "відтермінування".
Але, енергоринок вимога МВФ. Без нього не буде траншу.
Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90.
Буде бакс по 90 народ ломане у Європу, тоді для захисту від міграції закриють безвіз.
Буде дефолт не буде чим платити пенсам і під воплі про зубожіння та неодхідність фінансування соціалки відмінять децентралізацію. Всі гроші знов зосередяться в руках кількох ставлеників Коломойського і будуть "розподілятися" за відкати.
Зєбобіки будуть прягти за 100 баксів на місяць, а гроші будуть розкрадати люди Коломойського.
Настане всенародне щастя, адже головне щоб не Порох.
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Мабуть цього вистачить для розуміння рівню розвитку цього "апалчєнца"!
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Паспорт предателю нужен для поездки в ЕС.
Судьи! Сенцова Олега вспомните!
По максимуму давайте, если нет, то ватные вы **ки.
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ога и кормить его за счет налогоплательщиков? Проще горло ему перерезать, шоб патрон не тратить и прикопать в посадке
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Поверь, лучше его кормить на зоне пожизненно чем отпустят и будет причинять ущерб государству и людям на миллиарды.
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Що, паспорт Київської хунти привабливіше ніж ваш туалетний папір?
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при желании, до всех совершивших уголовное преступление, - предательство родины, доберутся. ВСЕ ПОНЕСУТ ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!
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верните паспорт....тока сверните в трубочку и засуньте его ему в @жопу....
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Ай ай ай....как же это он решил из вяликай и магучай расеюшки ехать на позорный запад унитазы мыть?? Ну ничего сейчас его зебеля быстро помилует и выпустит
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До 8 лет всего грозит? Тоесть дадут 4 а выйдет через 2 если вообще не условно. Поетому сепары и не боятся воевать против Украины потому что у нас беззубое государство.
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Когда читаю про такие случаи у меня всегда возникает вопрос а у этих любителей русского мира у них с мозгами как? сначала открыто выступает с оружием против Украины а потом едет в эту же Украину за документами! а головой подумать не? не вариант?!!
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ми ж толерантні..скоро наш гуманний суд його відпустить...а далі хоч у ВУЗ йди без ЗНО (пільга від держави сєпарам та коллаборантам)
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А чего ему бояться. У нас же толерантное государство. Поймут и простят да еще извинятся как вон следователь на видео. Скорее всего приехал в Украину хвастаться как ему при рузькоммире живется и на выборах агитировать за Бойка.
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Пора бы уже пересмотреть наказание за такие тяжелые преступления как измена Родины, терроризм, сепаратизм и тд. Ато они у нас смешные до неприличия. За пакетик конопли или разбитое окно можно получить срок больше чем за терроризм и убийство украинских солдат. Дать етому ублюдку 20 лет тюрьмы чтобы все сепары уссались от страха, а не ржали и хвастались на камеры грамотами и орденами как они воевали против Украины. Пускай козломордые увидят что Ху*ло их не сможет защитить и придется отвечать за войну которую они привели в Украину.
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а ведь любят цуки нэньку!!оказывается украинская сися таки лучше чем кацапская пися!! Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 7836 Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 7011
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интересно, что это падло думало всех обмапнуть?
Респект всем участникам "соревнований"
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Не верю я что это чмо получит то что заслужил, максимум пару месяцев и с новеньким украинским биометрическим паспортом поедет в Крым. Украине в очередной раз харкнут в лицо.
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У нас з тими паспортами твориться таке, що на голову не налазить. Вони кричали "Россия спаси нас" "Путин введи". "Путин защити нас од бандер" а тепер їдуть до бандер за паспортами щоб їхати у Європу. А може флаг їм в руки і нехай #издують до Путіна по паспорти. Коли ми вже почнемо себе поважати!! Нам серуть на голову а ми без мила лізимо їм в сраку.
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А вы не задумывались что ети сепары просачиваются в Украину дестабилизировать обстановку и создавать новые псевдореспублики перед выборами? А украинский паспорт получать ето его легенда.
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Пора вже оту лавочку СБУ "Тебя ждут дома" прикривати. В нас вже всі вдома.
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А навіщо замальовувати призвіще? Нехай країна знає свого "героя". Чи може це просто чергове фуфло нашого СБУ щоб показати, що вони не даром хляб з маслом їдять.
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Не пойму, зачем ехать на заработки в Европу если Крым процветает
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Если мозгов нет то их не купишь. Так с бойцом самообороны Севастополя, предатели нигде и никому не нужны. Предатели - это паскудный народ, если раз предал будет предавать постоянно, хоть и мать родную предаст. Нечего обсуждать эту мразь.
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Начальнік штаба Рослякою О.Ю., а не його синок бійню в Керчі здійснив?
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Той Ігорорвич, але вони там всі однакові.
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Да весь Крым с украинскими паспортами. Этот просто спалился на участии в НВФ.
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Мабуть в бездуховну Гейропу русачку захотілось
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Зустрів давнього товариша, він переїхав жити з Криму. Прекрасний дім, робота. Питаю - яка причина переїзду. Відповідь така - я не можу жити з неадекватними людьми.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПовернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму". ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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