 Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму". ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.
Так, у ході проведення розшукових заходів працівники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".
Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак". За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб відновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України.
Слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 8 років.
Зараз Херсонський міський суд розглядає клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше поліція Криму спільно з прикордонниками та СБУ затримала бойовика з НЗФ "Сомалі".
по безвизу захотелось пошасть...
Колломойський проти запровадження енергоринку і Зєєєляя уже подав законопроект про його "відтермінування".
Але, енергоринок вимога МВФ. Без нього не буде траншу.
Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90.
Буде бакс по 90 народ ломане у Європу, тоді для захисту від міграції закриють безвіз.
Буде дефолт не буде чим платити пенсам і під воплі про зубожіння та неодхідність фінансування соціалки відмінять децентралізацію. Всі гроші знов зосередяться в руках кількох ставлеників Коломойського і будуть "розподілятися" за відкати.
Зєбобіки будуть прягти за 100 баксів на місяць, а гроші будуть розкрадати люди Коломойського.
Настане всенародне щастя, адже головне щоб не Порох.
Судьи! Сенцова Олега вспомните!
По максимуму давайте, если нет, то ватные вы **ки.
Респект всем участникам "соревнований"