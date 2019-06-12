 Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

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Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.

"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.







Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен