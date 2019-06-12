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 Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

Поблизу села Тарасівка Тячівського району вантажівка зірвалася з гори в річку, загинуло 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Закарпаття.

Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 01

"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.

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Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 02

За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 03
Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 04
Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 05
Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131871
 
 
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Звідки там ліси??? 🤔
Залишилося лишень каміння, пил і бруд. Ліси проїхали до Еувропи по бізвізу...
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Очень жаль Карпатские леса! То что происходило все эти 5 лет и происходит поныне, это преступление страшнее коррупции и вооровства.
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Бідні люди,загинули за те,щоб Бурбаки стали богатшими,а Карпати лисими.
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Цензор.НЕТФотоПодіїВантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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