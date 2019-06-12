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 Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Молодіжна збірна України з футболу вийшла до фіналу чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1:0.

У мережі з'явилися короткі огляди матчу.

Відео - FootballHGS

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу U-20

Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців 01

Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців 02
Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців 03

 
 
 
 
 
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🇺🇦Атмосфера роздягальні! 💙💛Ці емоції складно передати! #МиЗбірна

Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)

Відео, Фото - Федерація футболу України  

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131862
 
   
 Топ коментарі
 
Ну чего там, МОЛОДЦЫ!!! Но расслабляться слишком рано. Ещё нужна одна победа👍🇺🇦
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доказують одне одному про «савєтьскую фудбольную школу»...

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Ну чего там, МОЛОДЦЫ!!! Но расслабляться слишком рано. Ещё нужна одна победа👍🇺🇦
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Я взагали не фанат ногомяча....но финал буду смотреть. Просвети полного лоха в футболе - с кем наши будут играть, когда, и где можно будет следить онлайн, будь ласка.
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В финале будут играть с Ю Кореей в эту субботу. Начало 19:00 по Киеву ( по вашему времени это будет ровно в полдень). А вот как посмотреть, ещё не знаю. 👍
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За онлайном можно следить на football.ua , например. Но я бы хотел тв картинку. Если найду, поделюсь, но ближе к событию😄
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По официальным каналам есть анонс на канале FS1HD. Не знаю что за канал и будет ли он у меня доступен. Но уверен, интернет поможет если нет😊
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Якщо не хочете мокшанські канали, то можна дивитись по Білорусь-5.
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Рідний Перший НАціональний ! або UA- перший в інеті , TVP SPORT POLAND . RAI ITALIA ... ТА БУДЕ багато ще в інеті і на супутнику ..
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На на сайті першого нац.канала в якості НD у суботу...
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Красавцы! Балуца, Конопля, Попов, Лунин, Супряга... все. Удачи!
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молодые, зеленые?
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Слава Богу не зеленые.. Зеленые бы даже из группы не вышли, а наши аж в финал вышли!
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А Миколенко не заявляли? Очень бы даже помог, особенно с потерей Попова.
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Це СУПЕРТОП !
ЗБІРНА УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ У ФІНАЛІ ЧС U-20 !!!!
Добра заявка на ЧС 2022 !
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доказують одне одному про «савєтьскую фудбольную школу»...

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Угу... " На полі дупи грохотали, кацапи йшли в останній бій, і ось спитого москалюку, несуть з відсунєй головой!"
Десь так. Выход молодежной сборной по футболу в финал чемпионата мира - обзор матча и эмоции игроков - Цензор.НЕТ 319
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Коматозне мовчання.
Остання новина : «Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020»

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Ух ти !
Одєржалі фантастічєскую побєду над нєпобєдімим Кіпром !!!!

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это так символично: молодой президент, его молодая команда и выход молодежной сборной финал...побед вам, ребята
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Це Україна.
Мухі от котлєт.
Збірна це збірна, а Квартал 95, це Квартал 95.
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теперь финал где сыграют наши парни с Южной Кореей ,которая в полуфинале выиграла 1-0 у Эквадора
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аби не перегоріли емоційно, щось вони занадто завзято святкують та відриваються сьогодні, як начебто вже виграли ЧС.
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чимось мені ця збірна нагадує подібну перспективну у минулому молодіжку, в якій свого часу грали та гучно заявили було про себе Міля, Аля та й той же Ракицький. Але сьогоднішня молодіжна збірна вже перевершила ту перспективну збірну. Міля й Аля зазналися, "зазвіздилися" і тому як повноцінні футбольні зірки не відбулися, Ракицький також зупинився у розвиткові, хоч ще й грає на відміну від перших обох, подався у наймити до кацапів, більш його й не чути.
Невідомо як складеться футбольна доля сьогоднішньої перспективної молоді але мене приємно дивує, що незважаючи на те, що рівень українського футболу з відомих обставин значно впав за останні п,ять років, тим не менш у нас є така талановита молодь, вона якимось дивом пробивається як та рослина скрізь асфальт та бетон. Як таке можливо? Але ж виявляється так, можливо, Україна завжди мала, має і буде мати талановитих футболістів незважаючи ні на які обставини.
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Якщо попадуть у надійні руки, все буде з хлопцями добре. Тільки де їх знайти. Я щось перестав довіряти українським клубам. Можливо для деяких з них краще буде продовжити кар'єру де не будь у Західній Європі
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Хлопці творять історію України..... Це реально круто!!!
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Молодці!Лишилося порвати корейців,щоб козломорді рвали власні пердаки!
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Там уже квашеную капусточку запивают молоком Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців - Цензор.НЕТ 4525
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Цензор.НЕТФотоСпортВихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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