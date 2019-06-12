 Вихід молодіжної збірної з футболу до фіналу чемпіонату світу - огляд матчу та емоції гравців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі з'явилися короткі огляди матчу.
Відео - FootballHGS
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🇺🇦Атмосфера роздягальні! 💙💛Ці емоції складно передати! #МиЗбірна
Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)
Відео, Фото - Федерація футболу України
ЗБІРНА УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ У ФІНАЛІ ЧС U-20 !!!!
Добра заявка на ЧС 2022 !
Десь так.
Остання новина : «Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020»
Одєржалі фантастічєскую побєду над нєпобєдімим Кіпром !!!!
Мухі от котлєт.
Збірна це збірна, а Квартал 95, це Квартал 95.
Невідомо як складеться футбольна доля сьогоднішньої перспективної молоді але мене приємно дивує, що незважаючи на те, що рівень українського футболу з відомих обставин значно впав за останні п,ять років, тим не менш у нас є така талановита молодь, вона якимось дивом пробивається як та рослина скрізь асфальт та бетон. Як таке можливо? Але ж виявляється так, можливо, Україна завжди мала, має і буде мати талановитих футболістів незважаючи ні на які обставини.