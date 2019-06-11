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Все про:Аваков (1138) МВС (1218) Atlantic (2)

 Аваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупацію Донбасу "Механізм малих кроків". ФОТО

Всі кошти припинення активної фази агресії і повернення території України не діють, тому МВС пропонує нові механізми, які допоможуть повернути окуповані території Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів сьогодні, 11 червня, під час зустрічі з делегацією Atlantic Council на чолі з ексдиректором Центрального розвідувального управління США, ексголовою Центрального Командування Збройних сил США- екскомандувачем Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генералом Девідом Петреусом та експослом США в Україні, директором Євразійського центру "Атлантична рада" Джоном Хербстом.

"За час російської агресії в Україні загинуло понад 14 000 людей, серед них понад 400 – працівників органів системи МВС: поліцейських, гвардійців, рятувальників та прикордонників. Росія шостий рік веде проти України гібридну війну. Всі засоби припинення активної фази агресії і повернення території України не діють, тому МВС пропонує нові механізми, які допоможуть повернути окуповані території Донбасу. Ми маємо ухвалити дорослі рішення у цьому питанні, використавши тонку межу наших можливостей. Для нас дуже важлива підтримка США у цих процесах", - зазначив Арсен Аваков.

За його словами, введенню нової стратегії передує підготовчий етап - формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу Спеціальної міжнародної миротворчої місії, створення програм моніторингу, консультативної та ресурсної допомоги.

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"У нас немає конфлікту на релігійному підґрунті, немає конфлікту на етнічному підґрунті. Конфлікт в Україні нав’язаний Росією ззовні. Тому миротворча місія, яка буде працювати, має бути орієнтована і на це, а також працювати спільно з українськими правоохоронцями та представниками місцевих громад", - підкреслив Арсен Аваков.

Стратегія передбачає, що на окремо обраній ділянці окупованих територій створюється демілітаризована зона безпеки. Всі військові формування з обох сторін відводяться за обумовлену лінію. Державна прикордонна служба України за підтримки спеціальної міжнародної миротворчої місії беруть під свій контроль зазначену ділянку території і її межі. Правопорядок і законність забезпечується силами Національної поліції, Національної гвардії України і моніторингової місією. Після цього на цій території проводяться місцеві вибори.

"Головний принцип - дотримання українського законодавства та забезпечення вільного волевиявлення. Відновлюється робота всіх державних інститутів, правоохоронних органів України, поновлюється безпека і правопорядок, соціальне забезпечення, освіта, фінансова сфера, а також гідний рівень життя. Коли люди побачать, що зайшла українська влада з українським прапором, створила перехідні компромісні умови, забезпечила належну якість життя і безпеки для цих людей, - всі інші території крок за кроком будуть повертатися в Україну", - зазначив очільник МВС.

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Міністр наголосив, що процес деокупації на перших двох територіях може тривати від 6 до 8 місяців.

Однак, Арсен Аваков підкреслив, що є "червоні лінії", де Україна не піде на жодний компроміс.

"Насамперед, не можна ставити питання про державу Україна як федерацію. Державний кордон України має контролюватися винятково нашими прикордонниками. Жителі деокупованих територій Донбасу – громадяни України. Теорія про те, що "ми віддаємо вам Донбас, а ви нам Крим" - також не може бути прийнятною. Амністія не може бути застосована до осіб, які здійснили тяжкі злочини. І, звісно, під обговорення не ставиться питання про курс України в ЄС та НАТО", - зазначив міністр.

Генерал Девід Петреус підкреслив, що мета цивілізованого світу - це відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Тому у США вражені, що є настільки структурований план і готові підтримати кроки України у відновленні суверенітету на окупованих територіях.

Довідково: Атлантична рада — аналітичний центр, неурядова організація США, котра займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти. Була заснована з метою продовження співпраці між Північною Америкою та Європою.

Аваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупацію Донбасу Механізм малих кроків 01
Аваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупацію Донбасу Механізм малих кроків 02
Аваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупацію Донбасу Механізм малих кроків 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131841
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков Аваковым а новость про победу Украины над Италией и выход в финал Молодёжного ЧМ ,надо было бы всё-таки дать !!! Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - Цензор.НЕТ 8641
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Да, только не нада забывать, что мы имеем дело с подлым, коварным, злопамятным, плешивым окурком хуйлом. Эта мразь готова на любые подлости и гэбнявые проделки...
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Аваков Аваковым а новость про победу Украины над Италией и выход в финал Молодёжного ЧМ ,надо было бы всё-таки дать !!!
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где Аваков спёр доклад ЦРУ и выдал как свой?))
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Когда будем праздновать выход в финал ЧМ 20?
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Пішака у нескінченість - вірменська стратегія відкриття Америки. А ви знаєте, що Америку відкрив Аваков? Нікуди не ходив і не їздив. У школі відкрив очі - а на карті Америка.
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Да, только не нада забывать, что мы имеем дело с подлым, коварным, злопамятным, плешивым окурком ******. Эта мразь готова на любые подлости и гэбнявые проделки...
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"Все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы."
На этом пункте этот план и провалится. По сути паРашке предлагают капитулировать на отдельном участке. А с чего бы ей капитулировать?
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В итоге Парашка под *мирныйплан* оттяпает еще хороший кусок нашей земли. Так же как было в Грузии да и у нас в Дебальцево.
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Очень маленьких шагов .
Практически незаметных .
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тебе уже пора изучать стратегию выживания на зоне.вор брехун перевертыш..армянский запроданец.
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классика жанра от авакова "шаг вперёд, два шага назад"?
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Відразу після поразки гітлерівської Німеччини У 1945 році, і подальшої її окупацією антигітлерівською коаліцією, у всіх окупаційних зонах був оголошений «політичний карантин» тобто заборонялася НСДАП і всі політичні партії. А так як по всіх соціологічних опитуваннях виборів у повоєнній Німеччині, їх результати показували гнітючу перевагу німецьких виборців які як і раніше підтримували нацистську "Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію (НСНРП)" і різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. У підсумку через це вибори були заборонені на 4 роки до 1949 року. І ось тільки тоді У 1949 році вперше у владу з великими труднощами були вибрані не нацисти а «Християнсько-демократичний союз Німеччини» (ХДС) і «Християнсько-соціальний союз в Баварії» (ХСС).
Так що відразу ж проводить вибори на тільки звільнених від проклятих російських фашистів окупантів )(уйла терреторії Донбасу з зомбованим кремлівським фашизмом населенням ні в якому разі не можна, і навіть просто злочинно.
Зазвичай завжди, всюди і всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога окупанта. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
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Антонина спец по здаче металолома и порезке детских атракционов. Когда освободим дамбас Антонина знает где самые выгодные приемки металла.
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Антоніна спізнилась - до того часу , все що можна , з Лугандону вже вивезуть ...
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Первый шаг должен быть взят контроль над украинско-розийской границей. Все остальное от Лукавого. Славянск освободили уже 4 года назад но что то дальше дело не продвинулось. А все потому что от местных и их пожеланий там мало что зависит, а всем руководит кремль и розийские войска.
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Как по мне так стратегией должно быть- никуда не рыпаться и не спешить. Нам уже спешить некуда да и время работает на нас а не на *********. Главное чтобы то ОРДИЛО кормила ********* а не мы отдавая последнее. Потому что потеряем всю Украину, чего и хочет Ху*ло.
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...Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага...
Сэр Шон Коннери ...

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План, конечно, супер! Не зря амеры были поражены умом и эрудированностью Арсена Борисовича! Один малюсенький нюансик. Что на это скажут боевики из НВФ ОРДЛО? Ну, и еще кучу возникших вопросов не буду озвучивать.
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а можно еще "от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары" Н. В. Гоголь..
или Арсен Аваков?
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Перше - навести порядок всередині країни, щоб все працювало чітко і за законом. Тоді легше буде робити зовнішню політику.
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Литва передала Україні невикористовувані ********** до стрілецької зброї вартістю 255,5 тисяч євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Міноборони Литви.
"11 червня літаки ВПС України вивезли з Литви майже мільйон патронів до автоматів і кулеметів радянського виробництва, які більше не стоять на озброєнні литовської армії" - йдеться у повідомленні.
Уряд Литви прийняв рішення про передачу *********** на початку лютого. Вартість переданих *********** складає 255,5 тисяч євро.
"Передача *********** є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України, зміцнення її оборонного потенціалу і забезпечення незалежності, суверенітету і територіальній цілісності держави", - заявив міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс.
Литва вже передавала українській армії матеріальну підтримку та елементи озброєння.
Ініціативи литовського уряду підтримують і мешканці Литви - згідно з опитуванням громадської думки, проведеним Міністерством національної оборони в кінці минулого року, про це заявили 64% опитаних.
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схоже - Аваоков все більше приміряється до булави , він розбирається у всьому - від цін на горілку , до стратегії деокупації ... А чи не забагато Арсен на себе бере ..?
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Авакав берет на себя все что поместится в рюкзаки.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоАваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупацію Донбасу "Механізм малих кроків". ФОТО
 
 
 
 
 
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