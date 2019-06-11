 Аваков представив американській делегації Atlantic Council Стратегію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів сьогодні, 11 червня, під час зустрічі з делегацією Atlantic Council на чолі з ексдиректором Центрального розвідувального управління США, ексголовою Центрального Командування Збройних сил США- екскомандувачем Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генералом Девідом Петреусом та експослом США в Україні, директором Євразійського центру "Атлантична рада" Джоном Хербстом.

"За час російської агресії в Україні загинуло понад 14 000 людей, серед них понад 400 – працівників органів системи МВС: поліцейських, гвардійців, рятувальників та прикордонників. Росія шостий рік веде проти України гібридну війну. Всі засоби припинення активної фази агресії і повернення території України не діють, тому МВС пропонує нові механізми, які допоможуть повернути окуповані території Донбасу. Ми маємо ухвалити дорослі рішення у цьому питанні, використавши тонку межу наших можливостей. Для нас дуже важлива підтримка США у цих процесах", - зазначив Арсен Аваков.



За його словами, введенню нової стратегії передує підготовчий етап - формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу Спеціальної міжнародної миротворчої місії, створення програм моніторингу, консультативної та ресурсної допомоги.

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"У нас немає конфлікту на релігійному підґрунті, немає конфлікту на етнічному підґрунті. Конфлікт в Україні нав’язаний Росією ззовні. Тому миротворча місія, яка буде працювати, має бути орієнтована і на це, а також працювати спільно з українськими правоохоронцями та представниками місцевих громад", - підкреслив Арсен Аваков.



Стратегія передбачає, що на окремо обраній ділянці окупованих територій створюється демілітаризована зона безпеки. Всі військові формування з обох сторін відводяться за обумовлену лінію. Державна прикордонна служба України за підтримки спеціальної міжнародної миротворчої місії беруть під свій контроль зазначену ділянку території і її межі. Правопорядок і законність забезпечується силами Національної поліції, Національної гвардії України і моніторингової місією. Після цього на цій території проводяться місцеві вибори.



"Головний принцип - дотримання українського законодавства та забезпечення вільного волевиявлення. Відновлюється робота всіх державних інститутів, правоохоронних органів України, поновлюється безпека і правопорядок, соціальне забезпечення, освіта, фінансова сфера, а також гідний рівень життя. Коли люди побачать, що зайшла українська влада з українським прапором, створила перехідні компромісні умови, забезпечила належну якість життя і безпеки для цих людей, - всі інші території крок за кроком будуть повертатися в Україну", - зазначив очільник МВС.

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Міністр наголосив, що процес деокупації на перших двох територіях може тривати від 6 до 8 місяців.



Однак, Арсен Аваков підкреслив, що є "червоні лінії", де Україна не піде на жодний компроміс.



"Насамперед, не можна ставити питання про державу Україна як федерацію. Державний кордон України має контролюватися винятково нашими прикордонниками. Жителі деокупованих територій Донбасу – громадяни України. Теорія про те, що "ми віддаємо вам Донбас, а ви нам Крим" - також не може бути прийнятною. Амністія не може бути застосована до осіб, які здійснили тяжкі злочини. І, звісно, під обговорення не ставиться питання про курс України в ЄС та НАТО", - зазначив міністр.

Генерал Девід Петреус підкреслив, що мета цивілізованого світу - це відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Тому у США вражені, що є настільки структурований план і готові підтримати кроки України у відновленні суверенітету на окупованих територіях.

Довідково: Атлантична рада — аналітичний центр, неурядова організація США, котра займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти. Була заснована з метою продовження співпраці між Північною Америкою та Європою.









