 Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Провести авіаторів в останню путь на території військової частини зібралися тисячі людей: їхні рідні та близькі, увесь особовий склад військової частини, ветерани, духовенство, представники влади та громадськість Львівщині міста Броди.

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Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" /ч 2595 (м Броди Львівської області) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), Після чого загорівся. В результаті катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України полковником Мазепою.