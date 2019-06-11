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Все про:авіакатастрофа (308) Броди (2) Львівщина (883) похорон (631)

 Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах. ФОТОрепортаж

11 червня, на Львівщині попрощалися із офіцерами 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" Збройних Сил України, які загинули внаслідок авіакатастрофи на межі Рівненської та Львівської областей під час виконання тренувального польоту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Провести авіаторів в останню путь на території військової частини зібралися тисячі людей: їхні рідні та близькі, увесь особовий склад військової частини, ветерани, духовенство, представники влади та громадськість Львівщині міста Броди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазарєвим, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Бродах. ФОТО

Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 01
Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 02
Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 03
Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдено тіла всіх чотирьох військових, загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині

Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 05
Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 06
Чотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах 07

Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди"  /ч 2595 (м Броди Львівської області) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), Після чого загорівся. В результаті катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України полковником Мазепою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131823
 
 
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Как жалко!
Молодые и целеустремленные!
Вечного полета!
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Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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Вечная вам память..
Покойтесь с миром, воины.....
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Цензор.НЕТФотоПодіїЧотирьох військових пілотів, які загинули 29 травня під час тренувального польоту, поховали в Бродах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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