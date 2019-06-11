 Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Командувати парадом буду я!
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Головне - зберегти!
Молодим - скрізь у нас дорога!
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Окупаційна платформа
Я втомлююся, але загалом непогано почуваюся ...
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Втрати з обох сторін ростуть ...
Він раніше їв шаурму?
З чистого аркуша
Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3131812
шоб шаурму на камеру ел ?
Похоже фотожаба про раненых в голову со стороны порохоботов это - фейк...
и начальник СБУ новый тоже пусть шаурму на видео жрет !
и Аваков пусть шаурму жрет !
озолотился бы уже
а потім ПОСАДИВ (і вони досі там сидять!!) у ТЮРМИ І СІЗО ще 8200 добровольців ..а ще проти 20 000 відкрив кримвнальні справи .. так що ти рошен краще пососи - це у тебе краще виходить!
і захожу я сюди із спражньої і єдиної сторінки у фейсбуці
- также переданы россии стратегические бомбардировщики под видом их якобы уничтожения, однако всплывавшие на чёрном рыке по баснословным ценам
- военно-морской флот практически отдан за гроши российской стороне и перепродан другим странам за несколько миллиардов долларов
- большая часть материальных фондов бывшего ДОСААФ, а ныне Организации сприяння обороны, исчезло в неизвестном направлении
- технологические линии по производству патронов, вооружения, обмундирования и т.д. попросту испарилисьВСУ образца 1991 года считалась одной из лучших армий в мире.
Однако, на начало 2014 года боеспособность ограничивалась... Восемь батальонов, три авиаэскадрильи и восемь боевых кораблей, а общая численность армии составляла всего пять тысяч военнослужащих.Давайте, расскажите мне теперь, как Порошенко и К° разворовали армию, а до него нас планомерно не готовили к сдаче врагу считай без единого выстрела
супер!!!!
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это ПЯТЬ 🤣🤣🤣🤣
до сих пор у него в тарифах и пенсиях виноват Порох.
Вы, наверно, с дуба ни разу не падали, чтобы это понять?
У генерал-лейтенанта В.Бухаря ..., якого продажні Зебили 11 червня призначили головою Служби зовнішньої розвідки України, знайшли медаль ФСБ Росії. Новина про Бухарі .. викликала величезний ажіотаж в Мережі. Виявилося, що раніше він тісно співпрацював з Москвою і навіть отримав медаль ФСБ РФ "За бойову співдружність". Так як, свого часу він зробив дуже значну допомогу російським спецслужбам. Інформація про це є навіть в "Вікіпедії". Ось тобі на порозі і капітуляції продажних кремлівських холуїв проклятих Зебилів.
Вот почему тут сидят в основном те, кто за порошенко
а у меня Киев ассоциируется
с шикарными пейзажами Днепра, каштанами, фонтанами, ботаническим садом,
выставкой-творчества на Андреевском спуске...