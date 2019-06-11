EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж
  5141  62
Матеріали за темою:
Все про:Бойко (227) Зеленський (1666) Лещенко (331) Медведчук (383) Пєсков (539) Порошенко (9025) Путін (8977) Рабінович (93) фотожаба (8569) Шойгу (169)

 Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Командувати парадом буду я!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Головне - зберегти!

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Молодим - скрізь у нас дорога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Окупаційна платформа

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Я втомлююся, але загалом непогано  почуваюся ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Втрати з обох сторін ростуть ...

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Він раніше їв шаурму?

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

З чистого аркуша

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131812
 
   
 Топ коментарі
 
Мне больше эта понравилась:
Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8144
 показати весь коментар
 
так нахрєн выбрали зелемойского, если страной продолжает руководить петя ?

шоб шаурму на камеру ел ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якось мені здалося, що жаби вже розвернулись в сторону ЗЕ. Але ЗЕполеонова шаурма - залік!!!
 показати весь коментар
 
 
крім маленьких зарплат та високих платіжок жкх,петя збереже й високий рівень коррупції,щоб дебіли ДЯКУВАЛИ Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2659
 показати весь коментар
 
 
так нахрєн выбрали зелемойского, если страной продолжает руководить петя ?

шоб шаурму на камеру ел ?
 показати весь коментар
 
 
ну мафію від корита відірвати не просто... але після довічного паці парашенка- вбивці крадія кидали бариги брехла мародера ..на уранових радниках - все поміняється!
 показати весь коментар
 
 
Значит Порошенко оторвать мафию просто, а Зелемойскому - нет?
Похоже фотожаба про раненых в голову со стороны порохоботов это - фейк...
 показати весь коментар
 
 
парашенко жирний шмат лайна - і є мафія у нагійшій її формі!
 показати весь коментар
 
Я так и понял, зеб, что Порошенко было легко, а Зелемоскому - невозможно.
 показати весь коментар
 
 
так Зеленський і відриває мафію... спочатку її голову відрубали.. тепер..інші частини потрібно відрубувати ..
 показати весь коментар
 
З Інтернету:Слухи о том, что Администрация президента с Банковой может быть перенесена в Украинский дом на Европейской площади, заставляют подумать об этом с тактической точки зрения.1 декабря 2013 года штурм АП провалился в том числе потому, что Банковая - улица достаточно узкая, и потому ее легко оборонять, в то время как Европейская площадь оставляет пространство для действия. Я помню, как внутренние войска и Беркут пытались там забаррикадироваться, и как их выкуривали из помещений, забрасывая туда горящие шины. Поэтому перенос Администрации одобряю.Max Masur
 показати весь коментар
 
так значит пусть вдвое больше шаурмы ест и вдвое больше видосов выкладывает.

и начальник СБУ новый тоже пусть шаурму на видео жрет !

и Аваков пусть шаурму жрет !
 показати весь коментар
 
 
а як він збереже,якщо прЗЕдент зелений увесь? Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7880чи зєлєбєня продався за шаурму і буде виконівати петрови накази?
 показати весь коментар
 
 
О це так ПРОГРЕС - одна фотожаба на пацю порошенко! сбасибі цензору за довгожданий баланс !!! приємно що ви дослухаєтесь до читачів
 показати весь коментар
 
 
Как есть пословица на назасрашке - раз в год и палка стреляет 😀
 показати весь коментар
 
Тю, та сходи на рус-вєсну. Там фотожаб на Порошенка- хоч греблю гати.
 показати весь коментар
 
 
я ж не предурок туди заходити ...а ти там сидиш без вилазно я так розумію))
 показати весь коментар
 
Я туди не заходжу. То деякі флудери картинками звідти жаби на Цензор тягають.
 показати весь коментар
 
 
потвора, скажи дякую Пороху, що ти живий й живешь в вільній Україні. саме Порошенко, котрий врятував її в важкі часи 2014-2015. довбойоби-населення понавибирало клоунів, як би країни не втратити
 показати весь коментар
 
 
дебіл Україну врятували ДОБРОВОЛЬЦІ ..які пішли в добробвти і ЗСУ !!!! а жирна свиня парашенка вбивця крадій кидала барига брехло мародер - вбив тисячі добровольців на сході ...створюючу котли .. підставляючи майже безбройних під москальські гради і смерчі... здаючи координати ...і просто кидаючи на вірну смерть ...
а потім ПОСАДИВ (і вони досі там сидять!!) у ТЮРМИ І СІЗО ще 8200 добровольців ..а ще проти 20 000 відкрив кримвнальні справи .. так що ти рошен краще пососи - це у тебе краще виходить!
 показати весь коментар
 
Чекай, у тебе запасний нік Богдан Просто, так?
 показати весь коментар
 
 
у мене немає запасного ніку...
і захожу я сюди із спражньої і єдиної сторінки у фейсбуці
 показати весь коментар
 
Зрозуміло. Просто стилі схожі. Слухай, а чому ти капсом не виділяєш свої коменти?
 показати весь коментар
 
Ну, то ти тільки жирним шрифтом виділяєш, а то ще видніше буде. До речі, а чому ти вважаєш що ЄС треба знищити?- я про твій пост 9.06. 17.
 показати весь коментар
 
Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7327 Тим Златкин с Тим Златкин.5 ч.Читаю опубликованные отчёты временной следственной комиссии ВР о подрыве боеспособности армии с 1991 по 2018 года и волосы шевелятся на затылке:- полностью уничтожена структура 43 ракетной армии и все баллистические ракеты переданы россии
- также переданы россии стратегические бомбардировщики под видом их якобы уничтожения, однако всплывавшие на чёрном рыке по баснословным ценам
- военно-морской флот практически отдан за гроши российской стороне и перепродан другим странам за несколько миллиардов долларов
- большая часть материальных фондов бывшего ДОСААФ, а ныне Организации сприяння обороны, исчезло в неизвестном направлении
- технологические линии по производству патронов, вооружения, обмундирования и т.д. попросту испарилисьВСУ образца 1991 года считалась одной из лучших армий в мире.
Однако, на начало 2014 года боеспособность ограничивалась... Восемь батальонов, три авиаэскадрильи и восемь боевых кораблей, а общая численность армии составляла всего пять тысяч военнослужащих.Давайте, расскажите мне теперь, как Порошенко и К° разворовали армию, а до него нас планомерно не готовили к сдаче врагу считай без единого выстрела
 показати весь коментар
 
опечатка . нужно писать " Уже не молодая гвардия " Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2728
 показати весь коментар
 
Действительно, раненые в голову вступили в бой с "порохоботами", а без поддержки Лахты гипс накладывают на Мендель.
 показати весь коментар
 
 
я в некотором роде " порохобот" . по крайней мере меня не раз так называли опоненты . но вынужден признать . раненных в голову хватает и с той и с той стороны . при чем многие из них раненные с детства Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4047
 показати весь коментар
 
 
И среди кого раненых в голову с детства больше и есть ли среди них вообще не раненые в голову?
 показати весь коментар
 
дебіл ..випий боярошник - і заспокойся і не слухай канал зоря ))) і тебе попустить
 показати весь коментар
 
Потери с обеих сторон растут.......
------------------
это ПЯТЬ 🤣🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Шарж #2 писал ЗЕ-бил из Шаржа #6:
до сих пор у него в тарифах и пенсиях виноват Порох.
 показати весь коментар
 
 
Так ведь ***** начало агрессию, чтобы улучшить благосостояние украинцев!
Вы, наверно, с дуба ни разу не падали, чтобы это понять?
 показати весь коментар
 
А у зебилов и через 5 лет Порох виноват будет. Шанс что они поумнеют стремится к нолю
 показати весь коментар
 
Знайшлися монітори. Краще намалюй зедебільну команду, що тільки на 3-му тижні справи приймає.
 показати весь коментар
 
 
После клоуна в президентах, рассмешить украинца стало намного сложней,
 показати весь коментар
 
 
У Бухарева, призначеного українофобом ..резидентом главою зовнішньої розвідки України, знайшли медаль ФСБ.
У генерал-лейтенанта В.Бухаря ..., якого продажні Зебили 11 червня призначили головою Служби зовнішньої розвідки України, знайшли медаль ФСБ Росії. Новина про Бухарі .. викликала величезний ажіотаж в Мережі. Виявилося, що раніше він тісно співпрацював з Москвою і навіть отримав медаль ФСБ РФ "За бойову співдружність". Так як, свого часу він зробив дуже значну допомогу російським спецслужбам. Інформація про це є навіть в "Вікіпедії". Ось тобі на порозі і капітуляції продажних кремлівських холуїв проклятих Зебилів.
 показати весь коментар
 
 
І хто буде сумніватися що цей екс - клоун ... він не президент України а резидент кремля. Справжнісінький підступний проект кремля впровадження свого вірного холуя в вищу владу України. ....Ми Українці пережили і вигнали продажного кремлівського посіпаку ЗЄКА - Іуду Тепер треба і з цим таким же продажним екс -клоуном і ... резидентом кремля що то робити до того ж дуже терміново.
 показати весь коментар
 
 
То , что Зеленский любит шаурму - это диагноз. Интересно, в туалет по маленькову он под дерево ходит?
 показати весь коментар
 
ну, ясно, що Лещенку дали пісрачника - кому треба ця токсичність. а якби не втручання у вибори в США, може, й взяли би в "Слугу"...
 показати весь коментар
 
 
А на Цензоре администратор блокирует мои комменты при каждом нелестном отзыве о Порошенко. Как это понять?
Вот почему тут сидят в основном те, кто за порошенко
 показати весь коментар
 
 
Дык если это просто зепонос то хорошо что маразм банят
 показати весь коментар
 
фотожаби - круті. не вистачає хібо що тільки Шабуніна - йому ж, як і Лещенку у всіх політсилах, по ходу, дали підсрачника))
 показати весь коментар
 
 
Зе везде со своей шаурмой))) "богатый" внутренний мир понаехавших в одной фразе)))
а у меня Киев ассоциируется
с шикарными пейзажами Днепра, каштанами, фонтанами, ботаническим садом,
выставкой-творчества на Андреевском спуске...
 показати весь коментар
 
 
Лещенко ж декількароків назад Коломойського топив.. думав, забули? надіявся, що він одягне зелені шкарпетки, його жінка - зелену перуку і все - мир, дружба, жуйка?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортажОкупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вгору