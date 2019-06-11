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Все про:нагорода (520) ФСБ (732) Бухарєв Владислав (1)

 "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ. ФОТО

У ЗМІ з'явилася інформація про наявність у новопризначеного голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва медалі ФСБ РФ "За бойову співдружність". Сам він це не заперечує і ще в 2014 році заявляв, що його нагородили 10 років тому за участь у міжнародній операції із запобігання переправлення великої партії наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Бухарєва в facebook від 6 жовтня 2014 року.

Тоді Бухарєв опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду, і пояснив, звідки вона в нього.

"Так в мене є медаль "За бойову співдружність". Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекидання великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, зокрема з США, Росії, Європи, Нікарагуа тощо. В результаті проведеної операції було ліквідовано низку наркокомбінатов, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків, арештовано членів та ватажків наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб, - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ 01

Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб, - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131801
 
 
 Топ коментарі
 
Порядочный офицер отказывается от орденов и медалей страны - агрессора и оккупанта.
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Мда... Чим глибше в ліс- тим бородатіші партизани.
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Не исключено, сам Патрушев вручал... Да-да, тот самый известный наркоборец.
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видно специалист по марафету ,для зели ценный кадр
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ПОдин вопрос... Почему не вернул медаль в 2014 ?!!! 😕
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После Семочка порохоботы вообще не имеют морального права что-то вякать
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Выборы закончились и Порох уже не президент. Теперь у нас другая беда... Зелёная... 😜
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Порох не президент, но и его преступное окружение до сих пор не сидит, тот же Семочко.
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Так почему Зе его до сих пор не посадил, а вместо него назначает таких же?
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1) Президент не сажает. Вот назначат нового нормального генпрокурора вместо алкаша без юробразования - может дело и пойдет.
2) Бухарев гораздо лучше Семочка.
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Ето зашквар. "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 7512 Притом и Жульки тоже. Бывших КГБистов не бывает.
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Дуже таємна операція, що медаль довелось купляти на Петрівці...
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соевая ботва только улучшает рейтинг Зеленского. Так петя и в раду не попадёт.
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Зеля и сам неплохо справляется ! Рейтинг растёт с каждым днём ! 😂 ⤵
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У Зелеского растёт, у пети падает. Ты копеечный соевый бот.
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****** сюр, какую степень цинизма нужно иметь что б с такой отметиной идти на выборы в Украине. Интересно ЦВК зарегистрирует его кандидатом)
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на какие выборы? Ты статью вообще читаешь?
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Ну ладно... увидел плакат и подумал что балотируется... ну тем более, уже назначеный без всяких выборов... видать на прозрачном конкурсе победил
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Зебіли, поясніть як можна призначити такого персонажа в службу зовнішньої розвідки? Ваш бох вже зовсім іпанувся, чи всьо іде за планом *******?
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Порохобіли, поясніть як можна призначити такого персонажа в службу зовнішньої розвідки? Ваш бох вже зовсім іпанувся, чи всьо іде за планом *******? (я про Семочка)
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Агент ФСБ.... - теперь без сомнений...

Mikhail Golub‏ @golub 49 мин.49 минут назад
Новый глава Внешней Разведки Зеленского владеет не только медалью ФСБ, но и имуществом в Крыму

https://t.co/SHNVZ2RPDN

"Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 9051
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Оффтіп: помітив під час тестування лінгвопастки - хтось заліково зламав гугл транслейт.
"В кацапів" перекладає "в избах" "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 6342

"Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 3357
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Ок, припустимо, що так і було, але з 2014 року, коли кацапи почали воювати проти твоєї батьківщини, то чому публічно не зрікся медалькі від ворога? І ось ця кацапа буде керувати службою зовнішньої розвідки??? Фейспалм!!!
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Обоє рябоє. Але той уже звільнений, а цей тільки призначений Зе на посаду.
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В нього є речі набагато гірші ніж нагорода 15-літньої давнини
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Неужели нельзя назначить не запятнаных людей? Какая то блевотина от этих назначений.Шо ни персонаж то вопрос? Где Ваши сраные обещанные конкурсы? Где?
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Як де?- Юля Мендель проходила конкурс у сценариста Кварталу, а тепер шишки з АП Юрія Костюка.
Костюк визнав її кращою!
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а какие конкурсы и кто будет устраивать для потехи таких избирателей? которых можно опустить и обозвать просто любыми словами и они все равно обожают это? как и Петко тоже "услышал всех" - все радостно бросились просить петицией шоп у каждого был пистолет и .... получили тугую струю говна в рожу.
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По всем поступкам клована на посту преза ,толко дурак не поймет подготовки к сдачи Украины пуйлу !
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Загалом, нічого дивного. ;Русская вєсна;, зелені чоловічки...
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порохоботы реально сеют ненависть и вредят стране во время войны.
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Раскачивают лодку. Во время войны таких к стенке ставили.
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Бл... Аж сам трохи "вштрикнув" в цей смайл.
(Хоча взагалі я досить резистентний до гіпнозу).
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Да им пофиг страна. Им главное опять добраться до корыта.
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*****, я о..... очень удивляюсь умению квартунов подбирать к себе чудаков с такими фамилиями....

\\\\\новоназначенного главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева Источник: https://censor.net.ua/p3131801\\\\\\

г*споди, да еще и на такие должности...
что те со своими семочками и социалюгами-луценками, что эти.... Правда Петка уже бы сожрали за такие кульбиты. Но и с Луценком препаскудно получилось тоже.
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Я вище написав - згадався бородатий жарт когось із сатириків (якщо не помиляюся, Задорнов періоду розпаду СРСР) про "ликёро-водочный завод им. Бухарина" "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 2037
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Штірліц міг ходити у свій IV відділ РСХАА з орденом Червоного прапора. Думаю, пояснення про те, що цей орден він отримав ще у 1939 році під час спільного параду Вермахту і РСЧА у Брестській фортеці, захопленій у Польщі для Мюллера було б залізним доказом лояльності Штірліца.
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Бухарев: «Отак одену медальку российскую, а под неё - красную рубаху-косоворотку, будёновку, лапти лыковые. Растяну меха гармони-тальянки и в пляс:
«... Турый, турый, турый!
Эх, камаринский мужик! ...»©.
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Цензор.НЕТФотоПодії"Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ. ФОТО
 
 
 
 
 
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