 "Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Бухарєва в facebook від 6 жовтня 2014 року.
Тоді Бухарєв опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду, і пояснив, звідки вона в нього.
"Так в мене є медаль "За бойову співдружність". Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекидання великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, зокрема з США, Росії, Європи, Нікарагуа тощо. В результаті проведеної операції було ліквідовано низку наркокомбінатов, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків, арештовано членів та ватажків наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", - написав він.
2) Бухарев гораздо лучше Семочка.
1) Зе-Президент не сажает...
Mikhail Golub @golub 49 мин.49 минут назад
Новый глава Внешней Разведки Зеленского владеет не только медалью ФСБ, но и имуществом в Крыму
https://t.co/SHNVZ2RPDN
"В кацапів" перекладає "в избах"
Костюк визнав її кращою!
а какие конкурсы и кто будет устраивать для потехи таких избирателей? которых можно опустить и обозвать просто любыми словами и они все равно обожают это? как и Петко тоже "услышал всех" - все радостно бросились просить петицией шоп у каждого был пистолет и .... получили тугую струю говна в рожу.
(Хоча взагалі я досить резистентний до гіпнозу).
\\\\\новоназначенного главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева Источник: https://censor.net.ua/p3131801\\\\\\
г*споди, да еще и на такие должности...
что те со своими семочками и социалюгами-луценками, что эти.... Правда Петка уже бы сожрали за такие кульбиты. Но и с Луценком препаскудно получилось тоже.
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Эх, камаринский мужик! ...»©.