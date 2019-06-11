 Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти з ремонтом двох санітарних УАЗів і придбанням кабелю для розвідників. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Мега-поліграфа" у Facebook.
"У ремонт приїхали 2 санітарки - пацієнти ледь живі. На сьогодні список такий:
карбюратор к126г - 2 шт.
стартер - 1 шт.
генератор - 1 шт.
комплект високовольтних проводів - 2 комплекти
силовий кабель на акумулятор - 2 комплекти
прокладки на двиг ГАЗ 24 та УМЗ 417 - по 1 комплекту
вкладиш помпи УМЗ - 2 шт.
вкладиші та поршневі кільця - 2 комплекти
зчеплення - 2 комплекти
вінець маховиків - УАЗ, ГАЗ 53, ГАЗ 52, УМЗ 4215 - 2 шт.
патрубки охолодження УАЗ - 2 комплекти
втулки напрямних клапанів - 16 шт.
сальники клапанів - 2 комплекти
кардан передній УАЗ 452 ("буханець") - 1 шт.
гальмівні колодки - 2 комплекти (8 шт.)
гальмівні циліндри та шланги - 2 комплекти
гальмівні трубки - 2 комплекти
амортизатори УАЗ (або "Газель") - 4 шт.
кермові наконечники - 4 шт.
ремінь двигуна УАЗ 945мм - 2 шт.
комплект проводки - 1
бензонасос УАЗ - 2 шт.
задній сальник колінвал (набивка) - 2
радіатор - 1
гальмівні барабани - 2 шт.
глушник УАЗ 452 у зборі - 1
акумулятор 75Аг - 2 шт.
фарба (303 колір - хакі)
розчинник 646 або 647
щітки (крацівка) 65, 75 мм тросові та рифлені, електроди інвертор - 2, 2,5 та 3 мм; кола обрізні 1 та 1.2 D125 мм; пелюсткові круги 40 (зерно)
Якщо хтось готовий взяти хоча б одну з машин у ремонт... Там великий об'єм робіт, а наші можливості дуже обмежені", - наголошують волонтери.
Крім цього, є й низка інших потреб.
"Все ще "висять" заявки від морпіхів і медиків 57 на (сумарно) 5 холодильників і 2 морозильні камери, 2 пралки - автомат і 1 напівавтомат. Дуже потрібні ємності для води - єврокуби та різні (50-300л) ємності. Хлопці з 56 бригади в ППД роблять ремонт: потрібна допомога з освітленням - світильники (будь-які - найпростіші) мінімум 10 шт. і ще дуже важливий пункт - нашій розвідці (РЕР) в одне з приморських селищ треба нормально підключитися до електрики (страждає і якість роботи, і дороге обладнання). Для цього треба 1200 м кабелю СІП4 2*25 (відстань понад 2 км; тягнути будемо в одну жилу)", - йдеться в повідомленні.
Волонтери також повідомили про результати вже виконаної роботи.
"Роз'їхалися кілька єврокубів та інших ємностей (200-300л) для води; лопати, пили, сокири; цього тижня морпіхам поїде 1500 м шланга; роз'їдуться 6 комплектів звичайних (до 32) і 2 великі (до 50) головок; підшаманили фуру (залишилася тільки ходовка); замовлено 5 ємностей для душа (частина поїде на сумнозвісний "ширлан"). Нарешті зрушився з мертвої точки ремонт "Ниви" - мотор уже в порядку, машина заводиться - зараз у роботі зчеплення і гальма. Потрібен 1 диск (або колесо в зборі)", - написали вони.
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ІПН: 2390702897
шобы победить московских вошей надо сначала избавиться от украинских гнидкоторые крайние 5 лет у власти были
так шо потерпи болезный и до вас очередь дойдёт
свинобот к тебе вопрос
почему парашенко не закрыл своего кума медведчука? мог сделать хоть что то хорошее на прщанье, даже сейчас, или Грицак ссыт или сам в теме? шо скажешь евросолидарный?
кто будет сажать свинарчуков? Луценко?
пока Грицак будет возглавлять СБУ сепары будут резвиться как кролики
а Медведчук продолжать открыто пытаться развалить украинскую конституционность
считай Украину
поэтому и нужны досрочные выборы в ВР, чтобы побыстрей убрать вышупомянутых вурдолаков и свинарчуков которых вы вспоминали
в котором на прошлой неделе расстреляли наших парней
.... зато мазами Пеця всех затарил по полной, и пожарников и нацгвардейцев
гнида
теперь парламентские за маринкины гулять будет
свои стопудово зажмет
которые в панамском трасте насушил
ненажора)
С бюджетом огромным.
С военным сбором, который платит и стар и млад.
Презедент не бажає допомогти Воїнам?