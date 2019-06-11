 52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Оперативники Дніпровського відділу поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході в Новокодацькому районі м. Дніпро.
Під час оперативних заходів вони вилучили в жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем проживання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Усе вилучене направлено на експертизу.
Встановлено, що 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Її затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.
- дайте мне батон
- нарезной?
- нет, блин, гладкоствольный!
В Херсон НП отправляет? Я бы парочку взял......
Взял он ее, к сельсовету пошел
Дернул колечко, кинул в окно
Дедушка старый - ему все равно.
Хоча пес його знає, що зброя, а що ні - закону ж немає.