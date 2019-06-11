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Все про:граната (462) Дніпропетровськ (1039) Нацполіція (7684)

 52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція. ФОТО

У Дніпрі поліцейські викрили жінку в збуті зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Оперативники Дніпровського відділу поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході в Новокодацькому районі м. Дніпро.

Під час оперативних заходів вони вилучили в жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем проживання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Усе вилучене направлено на експертизу.

52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція 01

Встановлено, що 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Її затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

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52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція 02

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131728
 
 
 Топ коментарі
 
это мамка Надийки Савченко?!.. у них это семейственное..
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***
- дайте мне батон
- нарезной?
- нет, блин, гладкоствольный!
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так гранаты ж красные, а это - лимонки )))
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Женщина реально продавала гранат ы, грузинские и израильские. Это копы й подсунули гранаты боевые. )))
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это мамка Надийки Савченко?!.. у них это семейственное..
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Небось не поделилась со "стражами порядка" и попала в зону внимания...
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Пеця поболее продал,и ничего..))
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Покажіть мені довідку з ІЦ про її попередні судимості і я розповім вам як усе було насправді
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Думаете там замешана Качановская колония ? 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре, - полиция - Цензор.НЕТ 551
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думаю що за день до затримання, в неї погасилась попередня судимість...
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100%...ничего не меняется.... Самые опасные граждане это бомжи и наркоманы)
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особливо коли поліція проводить "місячник" по виявленню незаконного обігу зброї... десять патронів це ж ч.1 ст.263, розкритий тяжкий злочин! Єдине що трохи насторожує це гранатомети...
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так гранаты ж красные, а это - лимонки )))
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***
- дайте мне батон
- нарезной?
- нет, блин, гладкоствольный!
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Почем?
В Херсон НП отправляет? Я бы парочку взял......
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НП уже не берет, наученные а вот Укрпошта может взять.
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яйцелопы(полиция читать наоборот)подбросили...
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Дедушка в поле гранату нашел
Взял он ее, к сельсовету пошел
Дернул колечко, кинул в окно
Дедушка старый - ему все равно.
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Щодо РПГ, то ще треба висновок експерта, а от болванки ф-1 без запалу не зброя.
Хоча пес його знає, що зброя, а що ні - закону ж немає.
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написано же, что продавала с запалами. да и без запала взорвать не проблема, хорошую петарду вставь - и будет тот же эффект.
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А чи не спуститися мені в перехід,купити парочку гранат? Ну в тому що вони там продаються я абсолютно впевнена....
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судя по коврам, их изобилию и дизайну, продавалка - выходец из Индии, карельская цыганка ромской национальности???? Хм... у меня привстал...
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Может, она выходец из советской торговли? Па- бахатому...
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Я смотрел...все нормально, в платьице... я ж и говорю, привстал. Потому что пол явно женский. Я ж не зеленский, чтобы лысого взасос...я - парень правильный
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та да..прапор из части под прикрытием опера - не виноват..виновата 52 летняя баба з перехода.....
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Показатели, показатели... Рассказываю. Ей дали менты по договорённости , предыдущая судимость погашена, получит новую условно, за это ей дадут денег или другие поблажки.... Ничего не меняется.... Все левые показатели так и остались
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для показателя не обязательно рпг подбрасывать. сильно это круто ради галочки в отчете
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Цензор.НЕТФотоПодії52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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