EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  4305  48
Все про:перевезення (171) транспорт (374) Омелян (526)

 Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян. ФОТО

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про початок роботи в Україні європейського автобусного перевізника Flixbus, який до цього за межами ЄС працював тільки в США.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні!" - написав Омелян, додавши, що Україна стала першою державою за межами ЄС після США, де Flixbus розпочав роботу.

Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян 01

За словами міністра, мінімальна вартість квитків - від 5 євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян

Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131710
 
   
 Топ коментарі
 
Главное: КОНКУРЕНЦИЯ и возможность ВЫБОРА!
Хочешь, едешь из Киева в Харьков на "стоячем месте" в старой желтой развалюхе.
А хочешь: едешь туда же в современном комфортабельном автобусе с кондиционером, телевизором, баром-блекджетом-шлю.... ой, что-то меня не туда понесло, сорри. Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 7759
 показати весь коментар
 
Ездил я на этих автобусах из Вроцлава в Амстердам.Если бус двухэтажный,на втором этаже вообще красота. Очень достойный сервис.
 показати весь коментар
 
Подивимось. Іноземні лоукостери мають значно нижчі ціи від наших авіаперевізників.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посидишь сутки в седле, потов вообще порхать будешь, как бабочка
 показати весь коментар
 
Уррряя!!! Омелян приехал. Привез еще одного импортного перевозчика. А будем только пить, курить и материться.
 показати весь коментар
 
 
Так, ви це добре вмієте. Хтось працює та робить добрі справи, а хтось плюється, палить и матюкається. Як правило це кацапи.
 показати весь коментар
 
 
Чекайте,а в Україні немає автобусів,немає водіів?..Невже перевозка пасажирів то такі складні і високі технологіі,що треба запрошувати американців?..Мабуть справа простіша...Омелян,який всю сім"ю запхав в Америку сам туди настрополився,і відповідно за відкат дає змогу заробити американцям...От би встигнути піймати його за сраку і зробити відповідальним за перевезення бетону на тачці...
 показати весь коментар
 
Перемога! Завидуйте, казапчики! Лаптеногим не только виза в ЕС нужна, но еще и на телегах за кучу денег приходится туда ездить!
 показати весь коментар
 
 
первая реально хорошая новость от Омеляна которая реально коснется пересечних граждан
если это правда конечно
интересно каким образом это перевозчик будет дешевым относительно местных перевозчиков, дизель будут из америки танкерами для своих автобусов? и зарплаты по идее должны быть как в европе у водил и обслуживающего персонала
походу опять очередное ********* какое то ... железяка кого то из местных операторов киданут
 показати весь коментар
 
 
Подивимось. Іноземні лоукостери мають значно нижчі ціи від наших авіаперевізників.
 показати весь коментар
 
 
А сначала в Америку будут дизтопливо отправлять и только потом в Украину?
 показати весь коментар
 
 
А где написано что он будет дешевым относительно местных перевозчиков?
Вроде никто такого не обещал.
 показати весь коментар
 
 
Та не, он реально дешевле за счет уменьшения расстояния между сиденьями и двухэтажнгости. Они жертвуют комфортом в пользу вместимости. Я ездил из Кракова в Берлин и в Гданьск. Ну его нафик
 показати весь коментар
 
По той же Польше часто Polskibus выходит дешевле. У Фликсбаса просто можно взять билет с пересадкой, если тебе ехать в город куда прямых рейсов нет, в этом удобство. А "самый дешевый" - ну я бы не сказал.
 показати весь коментар
 
В році так 14 передали дитячий ровер зі штатів (знайомі, дитина виросла), коштувало 350 гр. Зі Львова до Київа новою поштою котувало по об'єму і вазі до 500 гр.
 показати весь коментар
 
 
Похоже слово пересечный относиться уже только к тупому и ленивому гражданину и только к нему. Сейчас в суперваркете платят 300-400 долларов, а билет на лоукост (самолет) можно взять за 30-40 долларов, если заранее.
 показати весь коментар
 
Даа. Українські перевізники сильно нервують
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.

 показати весь коментар
 
 
Украинских перевозчиков, которые работают нелегально через ФОП "Пупкин" и не платят налоги, Фликсбус никогда ценой не побьет. Нет у него особо дешевых билетов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Квыткы по 3 чи по 5 будуть?
 показати весь коментар
 
минимальный билет в 5 Евро - да, но вопрос сколько таких билетов? 1? 10?
Фликсбус не всегда самый дешевый перевозчик. Цены у них практически такие же как и у остальных, билеты по 5 Евро это как акция для заманухи которых в реальности нет.
 показати весь коментар
 
Может выиграют за счёт зарплат и каких-то платежей, которых в Украине, в отличии от США, нет?
 показати весь коментар
 
 
Да, выигрывают за счет налогов. В Италии, например, налоговая нагрузка намного больше.
 показати весь коментар
 
1. Никто не обещал что они выиграют у украинских перевозчиков Поэтому обсуждать как бы нечего
2. Украинские перевозчики работающие через нал и не платящие налогов потому что оформлены как ФОПы, выиграют у любого перевозчика который будет работать легально.
 показати весь коментар
 
У нас народ читать не умеет, если написано "от 5 Евро", то народ думает "ура, билеты по 5 Евро!"
 показати весь коментар
 
У Фликсбуса есть один существенный недостаток: расписание. Почти нет вечерних и совсем нет рейсов поздно вечером и тем более ночью, например, из аэропорта Фьюмичино в Пескару и обратно. Да, цена небольшая - 12 евро в одну сторону, но пришлось брать билеты на Пронтобус по 24 евро, поскольку вечерних и ночных рейсов Фликсбус не выполняет. Если такая же практика будет и в Украине, то не сильно и воспользуешься.
 показати весь коментар
 
Ездил я на этих автобусах из Вроцлава в Амстердам.Если бус двухэтажный,на втором этаже вообще красота. Очень достойный сервис.
 показати весь коментар
 
 
Так и написано, что самый дешевый в ЕС, а не вообще...
 показати весь коментар
 
молодець, це підтримка Українського бізнесу!
і так само гіперлууп), ремонт доріг, молодець системний схемний міністр! Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 9658
 показати весь коментар
 
Хай місцевий бізнес вчиться працювати, а не подає брудні автобуси з неприємної зовнішностю водіями, яки слухають шансон та в носі колупаються. Конкуренція це завжди добре для споживача.
 показати весь коментар
 
Главное: КОНКУРЕНЦИЯ и возможность ВЫБОРА!
Хочешь, едешь из Киева в Харьков на "стоячем месте" в старой желтой развалюхе.
А хочешь: едешь туда же в современном комфортабельном автобусе с кондиционером, телевизором, баром-блекджетом-шлю.... ой, что-то меня не туда понесло, сорри. Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 7759
 показати весь коментар
 
 
Самый большой да, они почти все компании поглотили. Но не самый дешевый, бывают и дешевле.
 показати весь коментар
 
 
Їхав таким з Бухареста до Будапешта, сервіс на вищому рівні.
 показати весь коментар
 
весной моя мелкая поехала в Украину бусом за €60 и 24 часами дороги. обратно вернулась самолётом, за €80 и 2 часа полёта. по итогам визита, сказала, шо вряд ли вообще в Украину больше поедет, но если такое и случиться, вдруг, когда нибудь, то бусом - никогда!
 показати весь коментар
 
Новина хороша, але я би ДУЖЕ хотів би почути від Омеляна, якого *** вже роками в Україні квитки на потяги в любому напрямку потрібно ловити за тижні наперед??? Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 1866 Останній раз пробував купити за місяць - *** там! Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 3005
 показати весь коментар
 
Я в минулому році їздив Флікбусом з Праги до Загреба. Реально дуже зручний автобус, місця для ніг багато. Єдине що - білет коштував 45 євриків, тому не знаю, про які білети за 5 євро говорить Омелян. Може, це якщо за два місяці наперед білет купляти?
 показати весь коментар
 
Дак фликсбас уже давно работает в Украине, я им ездил еще в 2017м.
 показати весь коментар
 
Нормальная цена.На такси за эти деньги 10 км проедешь
 показати весь коментар
 
 
Это акция, на период запуска. Когда начнет ездить, таких цен и близко не будет.
 показати весь коментар
 
Они тут на ходовой разорятся. Если не влетят несколько раз еще, с жертвами. В Европе не особо встретишь ночью быдло на фире без катафотов, пьяное да еще и на "автопилоте". Или двухколесные хрустики на ножной тяге.
 показати весь коментар
 
В Украине же нет дорог, что им тут делать.. пусть сделают первый рейс на Херсон или Скадовск и прозреют...
 показати весь коментар
 
каких дорог нет? Краковец-Львов-Киев дорога есть, этого достаточно. А в Зажопинск они и не обещали ездить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНайдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору