 Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян. ФОТО

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні!" - написав Омелян, додавши, що Україна стала першою державою за межами ЄС після США, де Flixbus розпочав роботу.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні!" - написав Омелян, додавши, що Україна стала першою державою за межами ЄС після США, де Flixbus розпочав роботу.
если это правда конечно
интересно каким образом это перевозчик будет дешевым относительно местных перевозчиков, дизель будут из америки танкерами для своих автобусов? и зарплаты по идее должны быть как в европе у водил и обслуживающего персонала
походу опять очередное ********* какое то ... железяка кого то из местных операторов киданут
Вроде никто такого не обещал.
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.
Фликсбус не всегда самый дешевый перевозчик. Цены у них практически такие же как и у остальных, билеты по 5 Евро это как акция для заманухи которых в реальности нет.
2. Украинские перевозчики работающие через нал и не платящие налогов потому что оформлены как ФОПы, выиграют у любого перевозчика который будет работать легально.
і так само гіперлууп), ремонт доріг, молодець
системнийсхемний міністр!
Хочешь, едешь из Киева в Харьков на "стоячем месте" в старой желтой развалюхе.
А хочешь: едешь туда же в современном комфортабельном автобусе с кондиционером, телевизором, баром-блекджетом-шлю.... ой, что-то меня не туда понесло, сорри.
165 грн.