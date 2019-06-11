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Все про:акція (610) КМДА (648) кіно (387) Олег Богачук (842)

 Акція на захист кінотеатру "Київ" відбулася під КМДА: Кличку передали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 червня, під Київською міською державною адміністрацією активісти вимагали не допустити передачу кінотеатру "Київ" в оренду компанії "Сінема центр", яка, за їхніми словами, підніме ціни на квитки і скоротить показ артхаусних та фестивальних фільмів.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в акції взяли участь близько 50 осіб.

Активісти виступили з вимогами і підписали звернення до влади міста. До них вийшов представник КМДА і після нетривалої суперечки частина з них пройшла всередину будівлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кінотеатр "Київ" повідомив про рейдерське захоплення, КМДА і Нацполіція кажуть, що це інвентаризація

Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 01
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 02

Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 03
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 04
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 05
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 06
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 07
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 08
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 09

Читайте також: КМДА знайшла для кінотеатру "Київ" нового орендаря

Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 10
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 11
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 12
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 13
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 14
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 15
Акція на захист кінотеатру Київ відбулася під КМДА: Кличку передали звернення 16

Фото, відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 червня адміністрація кінотеатру "Київ" заявила про спробу рейдерського захоплення. У відповідь в КМДА пояснили, що проводять інвентаризацію.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.

На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.

У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.

16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131706
 
 
 Топ коментарі
 
А я колись винаходив фокуси як під час завантаження "свіжачка" від одного сіда максимально підвищити рейтинг. Грався з пріоритетами окремих файлів, блокував окремі айпі, потім знімав обмеження. А на деяких трекерах проходять фокуси з двома екаунтами та перебиванням паскея. Для цього бажано мати два окремих айпі.
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Ух столько молодежи в кино ходит, мне с дивана просто не видно я торренты качаю Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение - Цензор.НЕТ 8560
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У мене 100. Я колись надебав як збільшити швидкість шляхом деяких маніпуляцій в торрент клієнті. Спробував і швидкість доходила до 1.5 Гбіт, а іноді і більше.
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1,5 Гбіт\сек це 192 мегобайта в секунду. Фільм за 10 секунд скачує. Вітаю, ви напевно в датацентрі десь працюєте Акція на захист кінотеатру "Київ" відбулася під КМДА: Кличку передали звернення - Цензор.НЕТ 1305
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Поцікався в Гуглі, там є багато методів.
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Якщо у тебе канал 50 мбіт\сек, то і максимальна швидкість буде 50 мбіт\сек...
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У мене 100Мбіт/сек а швидкість збільшується в 10 і більше разів. В налаштуваннях клієнта "Додатково" копіюєш торрент і вставляєш його кілька разів. Він може бути від 1 до кількох строчок. Копіюєш все. Внизу ставиш курсор. Натискуєш Ентер 2 рази (щоб це сприймалось як окремі торрент клієнти) і таким чином вставляєш його кілька разів. Я вставляв 6-8 раз. І кожен торрент починає качати незалежно один від одного. Головне щоб між ними був більший проміжок і система це сприймає як кілька торрентів.
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А я колись винаходив фокуси як під час завантаження "свіжачка" від одного сіда максимально підвищити рейтинг. Грався з пріоритетами окремих файлів, блокував окремі айпі, потім знімав обмеження. А на деяких трекерах проходять фокуси з двома екаунтами та перебиванням паскея. Для цього бажано мати два окремих айпі.
 показати весь коментар
 
 
Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение - Цензор.НЕТ 4597

Не підскажеш? З ліва стоїть дівчина чи хлопець, я шось понять не можу...
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Важлива не швидкість, а якість та художня цінність контенту. Один фан із Нідерландів орендував сідбокс виключно для того щоби стягнути ДВД (живий концерт) з мінімальною швидкістю. Тягнув з 2009 по 2011 рік і таки стягнув, поділився вже на своєму ресурсі.
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А киевлянам не по фиг, кто арендует помещение кинотеатра? Для них что-то изменится от смены арендатора? Чисто проплаченная акция старым арендатором, а "общественность" - студенты и парочка пенсионеров (судя по фоткам), которым все равно, какой плакат держать.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниАкція на захист кінотеатру "Київ" відбулася під КМДА: Кличку передали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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