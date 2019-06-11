 Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, "вивчаючи" матеріали справи під кальян, - Аброськін. ФОТОфакт

Про це написав у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні один із підозрюваних в замовленні та організації вбивства Віталія Олешка разом зі своїми захисниками знущався як з Печерського суду, так і з правоохоронців, використовуючи наш "унікальний демократичний" КПК України.
Що ж він тільки не робив ... В результаті судове засідання дійсно відкладали з різних причин, а також і заради ознайомлення з матеріалами на прохання захисту. І вони (Сігіда та адвокат. - Ред.) "знайомилися" (з матеріалами справи. - Ред.) під кальян", - написав він, опублікувавши фото з Сігідою і кальяном.
Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешка Михайлу Сігіді змінили 6 червня. Замість тримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.
Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві Сармата - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить із народними депутатами Валентіровим та Пономарьовим.
Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.
У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.
Сидеть они должны в клетке, а не кольян гонять.
Лишнехромосомный, где при Порошенко были языки всех мышебратьев?
Стах - двигатель порядка! Другого человечество не знает... Разве, что наплодить роботов...
Иди на свой колхозный ресурс, смитье....
То старый Линч идёть туды...
если на свободе...то где указано как можно или нельзя изучать "дело" с адвокатом?
кто виноват...что он над вами так издевается?
А потому быстрее приговор и на "зону" - там будет правосудие...
Якщо ти не знаєш, то я тобі скажу і ти будеш знати: ЗАКОНИ і КОДЕКСИ приймає Верховна Рада а не якийсь Портнов. Портнов лише готує робочий документ. Далі він слухається на комітетах, там готуються правки, котрі потім голосуютья в залі. Це так, для олухів пояснюю.