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 Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, "вивчаючи" матеріали справи під кальян, - Аброськін. ФОТОфакт

Одного з підозрюваних у замовленні та організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка (Сармат), Михайла Сігіду, якого вчора доставили до Києва для обрання запобіжного заходу, помітили в одному зі столичних закладів, коли той курив кальян.

Про це написав у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні один із підозрюваних в замовленні та організації вбивства Віталія Олешка разом зі своїми захисниками знущався як з Печерського суду, так і з правоохоронців, використовуючи наш "унікальний демократичний" КПК України.

Що ж він тільки не робив ... В результаті судове засідання дійсно відкладали з різних причин, а також і заради ознайомлення з матеріалами на прохання захисту. І вони (Сігіда та адвокат. - Ред.) "знайомилися" (з матеріалами справи. - Ред.) під кальян", - написав він, опублікувавши фото з Сігідою і кальяном.

Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, вивчаючи матеріали справи під кальян, - Аброськін 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в убивстві Сармата Сігіду доставили до Києва для обрання йому запобіжного заходу, - Сарган

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешка Михайлу Сігіді змінили 6 червня. Замість тримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві Сармата - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить із народними депутатами Валентіровим та Пономарьовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, вивчаючи матеріали справи під кальян, - Аброськін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131684
 
 
 Топ коментарі
 
Началась эпоха быдлячества... Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, "изучая" материалы дела под кальян, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3140
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При Порошенко убили Сармата.
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Ты, часом, из этого кальяна не затягивался?
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Шо за новость. Где издевательство? Издевательство над судом? А может это суд поиздевался, почему принял такое решение? Читать решения можно только в какой то особой форме? Я ничего не понял.
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давайте соевые овощи, жгите еще про Зеленского.
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Скажите спасбо Пете.... это его проделки и Авакова с Криминальным кодексом Украины.
Сидеть они должны в клетке, а не кольян гонять.
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Ржунимагу с зебилоботов. ККУ в коком году принимался,?
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А шо, она когда то кончалась? При хряке расцвела буйным цветом.
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да нет. ренессанс начался недавно... да такой крутой... даже овощ вёл себя на публике прилично... и язык освоил (точнее, активизировал) без размазывания соплей
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Не преувеличивай, всего лишь Г+Г тебе в голову...
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"не успел завершить"____________))))))))))))))))) порохнявый! пиши лучше - "не успел начать"!!!!!!
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покажи мне справку, что ты не дЫбил и что не ссышся в кровать.
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При Порошенко такого беспредела не было. Молодцы зеленковцы, правильной дорогой идете - товарищи
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Весь беспредел - результат правления хряка. Ты поняло ху йлоботина?
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Лишнехромосомный, где при Порошенко были новые "отцы нации", которые раньше в Украине не показывались?
Лишнехромосомный, где при Порошенко были языки всех мышебратьев?
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ГДЕ(!) при порошенке были УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА на "мышебратьев"???????????,?
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При Порошенко видавали добровольців на тортури і вбивство в Рашу, наприклад Тамгоєва.
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Тумгоєв так і не надав доказів що він воював. Рік просидів по генделиках у Києві.
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при порошенко и сам порошенко был моложе пьянее и веселее.
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хотя с другой стороны: что ему рыдать надо было в и в одну точку тупить? Человек сел и расслабляется, видимо он считает что не виновен и ему нечего бояться...
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У нас себя хоть кто то виновным считает? Это же все людишки, все время обвиняют честных граждан и вешают на них собак.
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Мене дивує ця Петрусева реформа,по якої злочинці ходять на волі,а не сидять у в"язниці.
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ця реформа (а по сути уничтожение) почалося в середини 90-х, когда изменили УК, УПК и Админ.кодекс.
Стах - двигатель порядка! Другого человечество не знает... Разве, что наплодить роботов...
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А тебя, зеб, не удивляет грузинский суд, реформированный твоим мессией Саакашвили?
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Шо, бульбы объелся дегенерат от Луки?
Иди на свой колхозный ресурс, смитье....
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Ежель отсутствуют суды -

То старый Линч идёть туды...
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он на свободе? или в СИЗО?
если на свободе...то где указано как можно или нельзя изучать "дело" с адвокатом?
кто виноват...что он над вами так издевается?
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"Валить" быка надо.
А потому быстрее приговор и на "зону" - там будет правосудие...
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Ото подякуйте за це Портнову. Це він ввів "геніальну" новацію - домашній арешт. До цього в кримінально-процесуальному кодексі такого не було. Ну ладно ввів би для нетяжких злочинів, але це ідіотизм придумати домашній арешт за вбивство!
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Винен не Портнов. Винні ті, хто не вніс і не проголосував відповідні правки.
Якщо ти не знаєш, то я тобі скажу і ти будеш знати: ЗАКОНИ і КОДЕКСИ приймає Верховна Рада а не якийсь Портнов. Портнов лише готує робочий документ. Далі він слухається на комітетах, там готуються правки, котрі потім голосуютья в залі. Це так, для олухів пояснюю.
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Я знаю процедуру прийняття законів. І наскільки я пам'ятаю, правок до КПК Портнова були сотні (якщо не тисячі), але тодішня ригіанальна більшість їх просто ігнорувала...
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Ну то до чого тоді Портнов? Хоча він ще той негідник, але в даному випадку він готував новий КПК, котрий, в цілому був схвалений Венеційською комісією....
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Про "домашній арешт". Це не єдина а лише одна із де-кількох міра запобіжного заходу. Більше того - її наявнісь в КПК - цілком позитивне явище, котре має не лише гуманістичну компоненту а ще й є економічно вигідною бо не потребує коштів на утримання підозрюваних в ненасильницьких злочинах, тощо...
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Цензор.НЕТФотоПодіїПідозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, "вивчаючи" матеріали справи під кальян, - Аброськін. ФОТОфакт
 
 
 
 
 
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