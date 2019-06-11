 Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, "вивчаючи" матеріали справи під кальян, - Аброськін. ФОТОфакт

Про це написав у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні один із підозрюваних в замовленні та організації вбивства Віталія Олешка разом зі своїми захисниками знущався як з Печерського суду, так і з правоохоронців, використовуючи наш "унікальний демократичний" КПК України.

Що ж він тільки не робив ... В результаті судове засідання дійсно відкладали з різних причин, а також і заради ознайомлення з матеріалами на прохання захисту. І вони (Сігіда та адвокат. - Ред.) "знайомилися" (з матеріалами справи. - Ред.) під кальян", - написав він, опублікувавши фото з Сігідою і кальяном.

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Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешка Михайлу Сігіді змінили 6 червня. Замість тримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві Сармата - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить із народними депутатами Валентіровим та Пономарьовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.