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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2634) ДФС (2241) ДБР (291)

 Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції, затримано начальника відділу камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб та головного державного податкового інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві під час одержання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, працівниці ДФС вимагали неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарювання за сприяння у проведенні позапланової перевірки підприємства та прискорення процедури припинення його діяльності.

Під час одержання неправомірної вигоди податківців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії. Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР 01
Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР 02
Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР 03

У разі доведення вини посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131680
 
   
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По всем новостным каналам где заламывая руки 24 часа рассказывали о преступном режиме Порошенко больше ни слова о коррупции, как вроде она закончилась с последним брошенным бюллетенем в урну для голосования. И тут вот это.
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Не стоит политизировать. Налоговое законодательство у нас НИКОГДА не предполагало его исполнение, что давало кормовую базу для сотен тысяч упырей и жуликов.
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Цю мілку рибку ловили та садили при всіх режимах, але щось не видно посадок в вищому керівництві ДФС, там крадуть мільйони, а не "копійки" як в данному випадку. 🤔
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Мелкие сошки! Налоговиков, имеющих полномочия на принятие решений нужно пересажать! Всех! Остальных разогнать, без права восстановления в новой реформированной фискальной структуре! С новым, всеми понятном и справедливом НКУ!
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начальник отдела камеральных или карамельных проверок? Все может быть...Мы еще многого не знаем, что Петро натворил.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПід час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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