 Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, працівниці ДФС вимагали неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарювання за сприяння у проведенні позапланової перевірки підприємства та прискорення процедури припинення його діяльності.

Під час одержання неправомірної вигоди податківців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії. Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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У разі доведення вини посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.