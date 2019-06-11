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Все про:ВР (4951) КС (309) мітинг (477) розпуск (56) наказ (148)

 Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради. ФОТОрепортаж

Під Конституційним Судом у Києві відбувається мітинг громадських організацій, які виступають за скасування указу президента про розпуск парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради 01

Зазначається, що в акції беруть участь близько двадцяти представників громадського руху "Відсіч", "Вільні люди" та УНСО.

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради 02

Вони тримають плакати з написами "Ні конституційному перевороту", "Зеленський, не паплюж Конституцію!", "Бережи Україну, КСУ!".

На місці були присутні представники патрульної поліції та поліції діалогу.

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради 03

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибуде на засідання Конституційного Суду України, який розглядатиме конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради.

Дивіться також: Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131671
 
   
 Топ коментарі
 
народный фронт = 01%?
или порохоботы?
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шоколадные свору свих собак с будок привели
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Петушки проплаченые вышли прокукарекать думки своего соевого хозяина Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 2267
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Ого тут в стрічці срані зеленої напливло...
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Смотрю тут на ветке пригорает у козломордых ( братушек ) и у вазелиновые по полной программе 😂😂😂
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а на яких каналах показують морди тих смердючих "обчесвених організацій", тих нікчемних трутнів і нероб?????
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Зайди в АП, та этих рож как говна в коровнике. Увидишь.
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Спостерігаючи тоє соєве "бамболейо" ловиш себе на думці- напевно пан Зеленський усе робить вірно!
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Сивий gundon має сидіти хоча б за розкрадання ВСУ та фінансування тероризму за схемою Ротердам+ разом із рудим покидьком, його поплічником.
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Судя по яростному визгу зелени защищать Зеленского никто не пойдет
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ну ясно хто прийшов...ті у яких немає голосів і не буде більше 5%, всі давно уже на виборах бросили засідання і займаються пропогандою виборів...і попутно ходять бастувати...адекватні треба заяви робити щоб люди всі були разом.а не роз"єднувати країну...далі не буду роздмухувати те що хочу сказати про тих чі других партій...хто в темі рейтенгів і хто що заявляє знають без мене...(( в міру треба бути радікалом. націоналістом і таке інше...ато розпугали всіх свої виборців...
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Кремлём проплачен бардак.
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До речі- "законники" не хтять прокоментувати призначення кума генпрокурором всупереч конституції?
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о как глубоко, на 95 во власти не хотите посмотреть или эти с прикольных.
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Зебил, расскажи нам какая статья Конституции была нарушена? Полудурок, ты читать вообще умеешь?
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ПАРАШАенковськи порохоботи типу, +лумпени яких нагнав НФ з рейтінгом мінус 0,5%.
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Риторика казкових свідків секти 24 відсотків проста як БАМ- суцільна демагогія, це коли чоловік жінці у ліжку доводить, що м'який ліпший за твердого!
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Зебил, так что там про Конституцию? Или ты можешь только жинке моск трахать?
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За три недели порохобанда скатилась с 23% до 5% и теперь не видит другого выхода кроме как науськивать платных собак на Президента, рейтинг Партии которого превышает все рейтинги до настоящего времени. Ворьё показывает что будет держаться за корыто до конца, а им и деваться некуда, ничего кроме воровства они не умеют.
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Как-то немного протестующих. Олешко зажилил 360 гривен?
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Защитники олигархов и коррупции
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Ублюдки рошенівські.
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Пошли все на работу, привыкли блин собираться, раз поблагодарили свинорылого, достаточно. Или вам уже до выборов проплачено?
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Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 322

Свинохряка выпустил своё свиностадо...

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Невже ще є й такі?! Цікаво скільки їм за це соєві кинули?! Більше двох років Рада не лігитимна, два роки приймаються закони з порушенням, міл'ярди витратили з дербюджету ні за що! Хто відповість за це?
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Совсем не проплаченный митинг😀
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Я так понимаю за плакатами прячутся члены организации "Вільні люди" ?
Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 4857
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С лева на право - Гыг с Вами, Ksenia_VB, Rom@n, 11313
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Вполне возможно, они обычно на сайте 24/7 а сейчас никого из них нет.
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По моему второй и последний строчат комменты со смарта
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Две фотки и полтора человека. Круто.
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Я заметил, что есть просто такая смена. У кого то одного подгорает
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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ну так, Порошенко у яныка зачётно прислуживал
и с гниломордым кумом яныка на трон тоже ведь
Порошенко посадил ....
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Так. Але порохоботи від кацапів відрізняються лише царськоє сракою, яку старанно вилизують.
Тому порохоботи - ідейні та ментальні брати свинособак, ті самі хахли-малароси, про яких так мріють кацапи.
Тьху, гидота!
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Не испытывать жгучего стыда за Мародера-президента способен лишь тот, кто и сам является таким же мародером и вороватым-барыгой!
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Какое-то дежавю! События напоминают 2003-2004 годы когда общество разделили на две части. Уважаемые, у нас не две Страны и не два типа людей (соевые и зебилы)! Неужели вам нравится быть марионетками??? Включите мозг, если он есть!!!
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Не соевые, а порохобецилы и не зебилы, а сторонники законного Президента.
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Думаю, что другая сторона ровно противоположного мнения! Вот вам и разделение общества.
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то есть ты за нарушение законов? а если квартиру обнесут будешь на Авакова гавкать? Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3150
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А якщо цигани на вокзалі .....ть твою мамку в сраку, куди ти підеш?
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Что у вас за кацапские фантазии про циган в голове??? Как минимум противно читать!!!
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А голосування в Раді не тільки за себе, це зочин, чи ні? А ставити на голосування одне й теж питання по стодвадцятьвісімтисяч разів, це злочин чині? І так далі...
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Зебилы проснуснулись
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все с судом понятно а сколько будет барыга ЗЁ зарабатывать на войне и смертях украинцев ? сколько еще будет барыжить бюджет ЗЁ со своими прихвостнями ? где эпоха процветания ? Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 106
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клака парашенки... дети и старики... и те, и другие как дети малые...
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Шо то Пэтро вообще на инвестиции в реванш забил это - "митинг"???
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У зебилов одна извилина, и то прямая, чуть ниже спины
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Мародер ничем не брезгует, даже детей притянули.
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Выгодно, с детьми можно продукцией рассчитаться.
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что характерно, у зелуп даже не возникает мысли, что кто-то может что-то делать не за деньги.
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Шо, зебіли, очко зіграло після вчорашнього мітингу? Це вам не дивани під дупами і клави під пальцями. "25%" - це активні та схильні до самоорганізації люди. На відміну від прищавих фейсбучних овочів.
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Зелебенські!!!
Руки геть від Верховної Ради!!!
Прошу рахувати мене учасником мітингу!!!
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Агов, санітари, тут в палату завезли ще одного віртуального мітингаря)
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Президент за посадою зобов'язаний гарантувати дотримання вимог законодавства. Не кажучи про те, що він не повинен сам порушувати закони.
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100000%
А петя набивал карманы и 3 года не заметил отсутствие коалиции в ВР.
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А шо саме порушено, порохососе? Яка стаття якого закону?)
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Что порохоботы, как как вам это?
Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9017

"Неля Штепа, яка вручала хліб-сіль бойовику Стрєлкову що захопив Слов'янськ, замість того аби гріти шконку на зоні, йде в нардепи, на пару з кумом Путіна. Давайте, не соромтесь."
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Этот день очень важный для страны и КСУ. Или КСУ, как обычно, будет защищать преступные принципы "целесообразности" и "цель оправдывает средства", которые исповедуют Зеленский и его Гоп-компания или КСУ все же будет защищать ЗАКОН. По закону дается 30 дней на формирование новой коалиции. Как известно 17.05.2019г. "Народный фронт" вышел из коалиции,что зафиксировала своим решением ВР, в этом же решении дан срок 30 дн. для формирования новой коалиции. Как известно все решения ВР имеют силу ЗАКОНА. Зеленский проигнорировал это решения и распустил ВР, тем самым грубо нарушил закон.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниБіля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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