 Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що в акції беруть участь близько двадцяти представників громадського руху "Відсіч", "Вільні люди" та УНСО.
Вони тримають плакати з написами "Ні конституційному перевороту", "Зеленський, не паплюж Конституцію!", "Бережи Україну, КСУ!".
На місці були присутні представники патрульної поліції та поліції діалогу.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибуде на засідання Конституційного Суду України, який розглядатиме конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради.
Свинохряка выпустил своё свиностадо...
и с гниломордым кумом яныка на трон тоже ведь
Порошенко посадил ....
Тому порохоботи - ідейні та ментальні брати свинособак, ті самі хахли-малароси, про яких так мріють кацапи.
Тьху, гидота!
Руки геть від Верховної Ради!!!
Прошу рахувати мене учасником мітингу!!!
А петя набивал карманы и 3 года не заметил отсутствие коалиции в ВР.
"Неля Штепа, яка вручала хліб-сіль бойовику Стрєлкову що захопив Слов'янськ, замість того аби гріти шконку на зоні, йде в нардепи, на пару з кумом Путіна. Давайте, не соромтесь."