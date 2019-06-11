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Все про:НАБУ (1988) хабар (2634) суддя (940) Сумщина (343)

 Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Суддю Господарського суду Сумської області викрили на одержанні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис., повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

"Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 червня 2019 року викрили суддю Господарського суду Сумської області на одержанні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис.", - йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

В інформації зазначається, що суддя попросила і отримала гроші в обмін на ухвалення рішення в господарській справі в інтересах підприємця, який звернувся до суду через порушення прав з боку однієї із сільських рад Сумської області в земельному питанні.

Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів. ФОТОрепортаж

Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ 01
Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ 02

Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131657
 
   
 Топ коментарі
 
Патужна судова рехворма от мальдивского порохосвына в действии!
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А причём тут Петруччо? он уже ЭКС.
Вопросы к Зе. ВСЕ ВОПРОСЫ.
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От сцуко президент то действующий, развёл понимаешь ли коррупцию. Руки этому отрубят?
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Патужна судова рехворма от мальдивского порохосвына в действии!
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Тю...тоже мне взятка...это ж месячная зарплата учителя...
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быть того не может.. неужели судьи Украины берут взятки?!!!!! кошмар.....
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От ***** президент то действующий, развёл понимаешь ли коррупцию. Руки этому отрубят?
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коментар відмічено як спам  
 
и ноги тоже.Порошенковская мразота и дня не может прожить ,что бы что то не украсть или не взять взятку
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А причём тут Петруччо? он уже ЭКС.
Вопросы к Зе. ВСЕ ВОПРОСЫ.
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смішно!!! так Зеленський ще ні з чим і ні з ким не боровся, і саме завдяки тому сраному Петруччо. не плекаю великих надій, та все ж, давайте ще трохи зачекаємо.
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Три недели чекаемо. Кроме дерибана должностй для бизнеспартнёров, друзей детства, региАналов и людей Бени ни чего не видим. Ну ещё попытки прощупать реакцию народа на продажу московии Украины и сплошное подтирание Конституцией и действующим законодательством.. Это мы видим. А наши моряки в плену то же чекают. А Зе даже на ришение трибунала не отреагировал. Шаурму нюхал. Да, ещё увидели, как радоствно зашивилились при этом фигляре подельники януковича и медведчука.
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КУстати, могу с вами согласиться, что фигляр действительно ни с кем не борется и ни с чем не борется. Он только шаурму нюхает и бабло за места в своей партии рубит.
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Развел бывший, а действующий начал вязать, и если пойдет так дальше то может экскурсии как экс обещал и отрубят руки.
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Свежо питание, да серется с трудом... Бобик Зе нич-ч-чем не отличается от попередников. Разве что конец реббе отхватил...
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Да, что вы говорите? Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1124
Таки бывший? Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1124
Я фигляр с шоблой бывших рыгов тут не при делах, как и его кукловод ворюгя коломойша? Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ - Цензор.НЕТ 386 Петручо просто не успел искоренить, всех этих розумковых с богданами. По причине своей цивилизованности. Времени не хватили. Благодаря таким, как вы и журнаШЛЮХАМ телканалов Бени, Фирташа, Ахметки и прочей сволочи.
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НАБУ сидить та рахує свої гроші. А де суддя, яку нібито затримали?
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ВСП и ВККСУ уже неоднократно отмазывали таких судей от наказания. Совместно с луценкой из ГПУ.
Вот кого надо гнать ссаными тряпками до самой тюрьмы. И парашенко добился в Раде, чтобы НАБУ ничего не могло поделать с такой ситуацией через САП у парашенки же с луценко на побегушках.
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Полно интересных новостей, а Цензор спит.
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На границе Чечни и Дагестана толпа молодых людей снесла знак «Чеченской республики» ВИДЕО
11 июня в 02:40

Новый очаг напряженности может возникнуть на границе Чечни и Дагестана. В ночь на 11 июня 2019 года толпа молодых людей снесла знак, указывающий на административное размежевания между Шелковским районом Чечни и Кизлярским районом Дагестана.

Межевой знак был поставлен по согласованию двух марионеточных режимов по приказу Кремля, который с некоторых пор резко активизировал свои усилия по разжиганию межнациональных конфликтов на Кавказе. В качестве основы для провокации был избран «земельный вопрос».

Напомним, что еще в прошлом году Кремль издал специальное распоряжение (формально для всех т.н. «субъектов» России) определить административные границы регионов. Однако именно на Кавказе этот процесс стал предметом самого пристального внимания главных российских СМИ.

С началом процесса размежевания, благодаря СМИ и деятельности местной агентуры ФСБ, стали возникать очаги напряженности.

Несмотря на очевидный факт того, что главари марионеточных режимов лишь исполняют волю Кремля, российские масс-медиа всячески пытаются представить происходящее как межнациональный конфликт из-за границ.

Масштабно задействованы социальные сети, которые позволяют спецслужбам манипулировать и насаждать взаимную враждебность на Кавказе, при том, что подавляющая часть народа (особенно в Чечне) инертна ко всем этим провокациям.

Это не устраивает Москву. И вот в ночь на 11 июня в чеченском сегменте соцсетей стали распространяться призывы «отомстить дагестанцам». Немедленно появились «добровольцы», которые «отправились защищать свою землю».

Очевидно, что ситуацию со сносом знака «Чеченская республика» будет раскачена до определенного уровня неприязни и взаимных претензий.

Снос знака «Чеченской республики» инициированный «общественностью Кизляра», последовавший за этим призыв «отомстить дагестанцам» (а не русским, убившим 260 тыс. чеченцев в т.ч. 42 тысячи детей), как собственно и сам процесс размежевания границ на Кавказе по приказу Москвы, надо рассматривать в контексте стратегии Кремля по насаждению взаимной вражды и неприязни среди между народами Кавказа.

Впрочем, это не новая стратегия, а продолжение старой, взятой на вооружения с тех пор, как войска царской России появились на Кавказе.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Нерусский Кремль давно хочет Кавказ без кавказцев.Поэтому уничтожался 100 лет ИндоПэриджан(Одэрбэйджан),чей язык был языком межнац.общения(М.Лермонтов) и очень многие древние книги были написанны на этом языке.Гуран(Ахыр Ян-Конец Горящего),Авеста(БашАта)Махабхарата,Рамаяна,УлуАта(Илиада)БабаУлу(Библия) АгаБала(Кабала) и т.д.Война по уничтожению русских и кавказцев,русских и украинцев а теперь хотят чтоб сами кавказцы истребляли себя.Сколько арабохаев было переселенно из Сирии,Иордании,Египта,Ливии,Ирака на Кавказ.Поэтому и Крым брали.ГреокоАнарский(Римский) Кавказцы Кремлю полюбому не нужны.В ОГРОМНОМ г.Бабилоне=Дербенде стерты ВСЕ НАДПИСИ ОДЭРСКИЕ,сдесь ничего не было,просто стены 5-метровые стояли ...(где шахи империи сидели)?? А рядом г.Марага-онже ГИШПАНСКАЯ(ХушБанская) МАЛАГА.Если война на Кавказе разразится, то взорвется Весь мир ,чье начало и конец здесь.Кавказ Родина Нашего Мира!
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МАССОНСКИЙ КРЕМЛЬ РУКИ ПРОЧЬ ОТ КАВКАЗА И УКРАИНЫ!
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КАЗАХСТАН. В Алматы восстание. Тысячи людей заполнили улицы и площади города ВИДЕО
11 июня в 02:11

В ночь на 11 июня 2019 г., сразу после того, как был оглашены результаты т.н. «выборов» президента Казахстана, толпы людей вышли на улицы казахстанских городов, требую отстранить о власти клан Назарбаева, который поставил во главе страны свою марионетку.

Самыми массовыми оказались выступление народа в Алматы. С ночи 11 июня в соцсетях стали распространяться видео сюжеты о тысячных шествиях в бывшей столице Казахстана. Толпы людей заполнили город - улицы, проспекты, площади.

Полиция не успевает перекрывать маршруты движения толп людей. В некоторых местах их попросту снесли людская волна.

Сообщается, что власти Казахстана срочно перебрасывают в Алматы дополнительные силы полиции и военных.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Азиаты жестокие. Особенно эти песдаглазые азиаты. Назарбай быстро армию задейсвует, расстреляет и уймет...азия-с
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Та этих и людьми назвать сложно...да и педофайл к тому же... говорят, ему очень нравится ротарина "педофилие - дульче мелодИе"...тока не заводись про молдаван. Они сейчас на очень сложном этапе...
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В России рванул танкер с нефтью: есть пострадавшие и пропавшие без вести

В России рванул танкер с нефтью: есть пострадавшие и пропавшие без вести
В России утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту взорвался танкер с нефтью.

В результате два человека погибли, одного еще ищут. Есть также пострадавшие. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Росморречфлоте..

"Госпитализированы трое. Один находится в травматологии, а двое - в ожоговом отделении", - рассказали при этом в Минздраве.

В то же время некоторые СМИ сообщают о трех жертвах и трех пострадавших. Также отмечается, что якобы несколько человек считаются пропавшими без вести.

Как выяснилось, ЧП случилось в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

https://antikor.com.ua/articles/308772-v_rossii_rvanul_tanker_s_neftjju_estj_postradavshie_i_propavshie_bez_vesti
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Во дела, а при Пете такого никада при никада не было
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Да при Педро они брали взятки и не боялись, и никто их не задерживал Педро не разрешал за процент, а Зеленский начал наводить порядок.
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В твоей фамилии точно ударение на первом слоге???
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Таких ПСЕВДО СУДЕЙ должен судить НАРОДНЫЙ суд - представители народа а не их заинтересованные "коллеги"...
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какая-то "судья"-нищеброд. обычно у нас "судьи" за 4 тыс. даже не посмотрят в твою сторону. видимо чья-то кума-сестра-дочка, только занявшая кресло, расценок клана кривосудия не знает.
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аха..ха...и шо...да нишо...Ничего ему не будет
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ПАРАША залишив лайно скрізь...МВС, Суди, Прокуратура, корупція в армії, свінарчуки, митниця..Куда не подивись скрізь ОПГ.
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ща тебе сапля зеленая в глаза нассыт и всьо - карупция пабиждина!
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Сайты-клоны "Цензора" появились воскресенье в инете Баку. Они или из Москвы(региональный центр Фейса по СНГ) или Иревана.Так в ком.к" маршу семей" в Киеве мусульман назвали обезьянами.Мне неохото было ослу обьяснять,что это слово от 2-ликого ЯнУса(Ян Уш-Гори сознание пер с одэри) и поэтому Гуран( Ахыр Ян-Конец Горящего) первоначально был на одэри(азэри). Агент ослинный под ником Ярослав Владимирович стал стравливать славян и кавказцев(это уже на многих Российских сайтах 2 араба -один себя за славянина выдает, а другой якобы кавказец).Сейчас вообще массовая атака Фейсбука идет на ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим).Мой аккунт ими уже в 3-й раз закрыт за 3 месяца, как и у многих ,(может оттого что Усманов "продал" Мейл Ру Гарибяну.)ЧТОБ СЛАВЯНЕ И КАТОЛИКИ НЕ ЗНАЛИ ,ЧТО БИЗАНТИЯ ст.ГанаУдч=Гянджа=Константинополь -это половина Од(АзАта)эрбэйджана.В воскресном списке Цензора этой темы нет.Так откудаже клон прилетел?
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Повысили зарплаты судьям , чтобы те не брали взяток... Попался судья на взятке - пусть вернет назад свою повышенную зарплату (помимо прочего наказания) Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2872
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одне і теж щодня.одне і теж...я писав ось що не буде діла....90% мразоти у нас корупціонери. хабарники . тварини мерзортні всюду. всі служби корупціонери! всі!!!кожного дня затримки,лікарів. дипутатів. мерів.суддів. прикордонників. прокурорів.сбушників. поліцейських.слідчих. мерів...яж кажу країна корупціонерів! а треба затримувати міністрів. алігархів, вищих осіб служб! САКААШВІЛІ ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОКУРОРОМ!ПРЕМ"ЕР МІНІСТРОМ!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПід час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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