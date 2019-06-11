 Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ. ФОТОрепортаж

"Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 червня 2019 року викрили суддю Господарського суду Сумської області на одержанні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис.", - йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
В інформації зазначається, що суддя попросила і отримала гроші в обмін на ухвалення рішення в господарській справі в інтересах підприємця, який звернувся до суду через порушення прав з боку однієї із сільських рад Сумської області в земельному питанні.
Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію.
Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
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Таки бывший?
Я фигляр с шоблой бывших рыгов тут не при делах, как и его кукловод ворюгя коломойша? Петручо просто не успел искоренить, всех этих розумковых с богданами. По причине своей цивилизованности. Времени не хватили. Благодаря таким, как вы и журнаШЛЮХАМ телканалов Бени, Фирташа, Ахметки и прочей сволочи.
Вот кого надо гнать ссаными тряпками до самой тюрьмы. И парашенко добился в Раде, чтобы НАБУ ничего не могло поделать с такой ситуацией через САП у парашенки же с луценко на побегушках.
11 июня в 02:40
Новый очаг напряженности может возникнуть на границе Чечни и Дагестана. В ночь на 11 июня 2019 года толпа молодых людей снесла знак, указывающий на административное размежевания между Шелковским районом Чечни и Кизлярским районом Дагестана.
Межевой знак был поставлен по согласованию двух марионеточных режимов по приказу Кремля, который с некоторых пор резко активизировал свои усилия по разжиганию межнациональных конфликтов на Кавказе. В качестве основы для провокации был избран «земельный вопрос».
Напомним, что еще в прошлом году Кремль издал специальное распоряжение (формально для всех т.н. «субъектов» России) определить административные границы регионов. Однако именно на Кавказе этот процесс стал предметом самого пристального внимания главных российских СМИ.
С началом процесса размежевания, благодаря СМИ и деятельности местной агентуры ФСБ, стали возникать очаги напряженности.
Несмотря на очевидный факт того, что главари марионеточных режимов лишь исполняют волю Кремля, российские масс-медиа всячески пытаются представить происходящее как межнациональный конфликт из-за границ.
Масштабно задействованы социальные сети, которые позволяют спецслужбам манипулировать и насаждать взаимную враждебность на Кавказе, при том, что подавляющая часть народа (особенно в Чечне) инертна ко всем этим провокациям.
Это не устраивает Москву. И вот в ночь на 11 июня в чеченском сегменте соцсетей стали распространяться призывы «отомстить дагестанцам». Немедленно появились «добровольцы», которые «отправились защищать свою землю».
Очевидно, что ситуацию со сносом знака «Чеченская республика» будет раскачена до определенного уровня неприязни и взаимных претензий.
Снос знака «Чеченской республики» инициированный «общественностью Кизляра», последовавший за этим призыв «отомстить дагестанцам» (а не русским, убившим 260 тыс. чеченцев в т.ч. 42 тысячи детей), как собственно и сам процесс размежевания границ на Кавказе по приказу Москвы, надо рассматривать в контексте стратегии Кремля по насаждению взаимной вражды и неприязни среди между народами Кавказа.
Впрочем, это не новая стратегия, а продолжение старой, взятой на вооружения с тех пор, как войска царской России появились на Кавказе.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
11 июня в 02:11
В ночь на 11 июня 2019 г., сразу после того, как был оглашены результаты т.н. «выборов» президента Казахстана, толпы людей вышли на улицы казахстанских городов, требую отстранить о власти клан Назарбаева, который поставил во главе страны свою марионетку.
Самыми массовыми оказались выступление народа в Алматы. С ночи 11 июня в соцсетях стали распространяться видео сюжеты о тысячных шествиях в бывшей столице Казахстана. Толпы людей заполнили город - улицы, проспекты, площади.
Полиция не успевает перекрывать маршруты движения толп людей. В некоторых местах их попросту снесли людская волна.
Сообщается, что власти Казахстана срочно перебрасывают в Алматы дополнительные силы полиции и военных.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
В России рванул танкер с нефтью: есть пострадавшие и пропавшие без вести
В России утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту взорвался танкер с нефтью.
В результате два человека погибли, одного еще ищут. Есть также пострадавшие. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Росморречфлоте..
"Госпитализированы трое. Один находится в травматологии, а двое - в ожоговом отделении", - рассказали при этом в Минздраве.
В то же время некоторые СМИ сообщают о трех жертвах и трех пострадавших. Также отмечается, что якобы несколько человек считаются пропавшими без вести.
Как выяснилось, ЧП случилось в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.
https://antikor.com.ua/articles/308772-v_rossii_rvanul_tanker_s_neftjju_estj_postradavshie_i_propavshie_bez_vesti