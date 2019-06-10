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 Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Кандидат-самовисуванець у 211-му мажоритарному окрузі (Голосіївський район Києва) Всеволод Філімоненко сплагіатив передвиборчу програму Володимира Зеленського і подав її в ЦВК як свою.

Як повідомляється на сайті громадського руху "ЧЕСНО", програма Філімоненка містить ті самі розділи, що й програма Зеленського, хіба що перед основним текстом Філімоненко дописав гасло "Казку втілити в життя!", передає Цензор.НЕТ.

Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО 01

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Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО 02

Якщо порівнювати далі тексти, то видно, що Філімоненко скоротив програму Зеленського.

Наприклад, викинув розділ про народовладдя шляхом референдуму, в якому говорилося, що Зеленський йде на один термін. Філімоненко такого не обіцяє.

Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО 03

Решта розділів програми Зеленського повторюються в програмі Філімоненка без частини тексту.

Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО 04

Філімоненко стверджує, що на 211-му окрузі також балотуватиметься чинний нардеп, фігурант антикорупційних розслідувань Євген Рибчинський. Щоправда, якщо у ВР VIII скликання Рибчинського привела "Солідарність", з якої він перейшов у "Волю народу", то в парламент наступного скликання він, за словами Філімоненка, хоче потрапити завдяки "Батьківщині". Рибчинський у своєму блозі на "Українській правді" пише, що зробив вибір на користь "Батьківщини". "Зауважимо, що на довиборах у Верховну Раду в 2016 році Філімоненко балотувався на Луганщині. Тоді він, ймовірно, виконував роль технічного кандидата і цілком міг працювати відразу на кілька політичних сил, однак зосереджував свою увагу на дискредитації основних опонентів кандидата Сергія Шахова", - зазначають у "ЧЕСНО".

Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження.

Також Філімоненко був виключений з громадського руху "ЧЕСНО" ще до парламентських виборів у жовтні 2012 року за дії, несумісні з принципами руху (підозра у вимаганні у довіреної особи кандидата в депутати).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131633
 
   
 Топ коментарі
 
Какой-то писец в стране к власти идут полные 100% ипонаты это шож за время такое?
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Это требует от выборця напряга мозгов, но как показывает опыт, около 70% не в силах преодолеть этот барьер.
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Действительно, на хера изобретать велосипед, Зельцман ведь тоже не парился...
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Какой-то писец в стране к власти идут полные 100% ипонаты это шож за время такое?
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Это требует от выборця напряга мозгов, но как показывает опыт, около 70% не в силах преодолеть этот барьер.
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Особенно если учесть что порохоботы ещё недавно хотели звание хероя дать этому блохеру, то да! Думай, не вздумай!
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Да ти зовсім зехворел.Не думай- не твоє.
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он Зе навіть промову в пєці сплагіатив, а тут якась програма Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4948
Лазорко знову намагається через суд повернутися у крісло глави "Укртранснафти

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/10/648627/
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Дивный заголовок. Шабунин - как жена Цезаря - вне всяких подозрений. Виноват тот, кому оно морды бьёт! Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 609
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Действительно, на хера изобретать велосипед, Зельцман ведь тоже не парился...
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зельцман вообще не парился, зебилята голосовали за кота в мешке. Теперь хоть есть программа, а на время голосования были голые понты зебила и не более, за то прикольно будет, по крайней мере тем кто смотрит на это со стороны.
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Вам норги мало платят, что вы порохоботом на вторую ставку устроились? Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4898
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Твой комментарий имел бы смысл если бы дали а так это просто говнище банальное говнище от гавномета 😂
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сашок успокойся, он не о тебя спрашивал.
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А ты шо в секретарях у него ?или архангел Гавриил шо в курсе всех событий?
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просто умею читать, так что у тебя есть шанс, учись студент.
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Да мне пофиг шо ты там плямкаеш умеешь а пятак свой при себе держи бо где-то расквасят понял дядя?
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палец изо рта вытащи а то не понять тебя.
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Телефон ошибку выдал а писал я следующее не суй свой пятак куда тебя не просят бо в реальной жизни по нему схлопочешь отвечаЯ за других так понятно?
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немножко более чем один миллион норвежских крон в год - по курсу к гривне сам посчитаешь, но даром, платить за это не буду .
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Я опросил в свое время около 300 голосовавших за Зе, из них только 40-45 человек мыслили реальными категориями, набор же остальных хотелок - на уровне сериала, пива и квартала...
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то скорее всего эти 40-45 нормальные по отношению к остальным 260 из опрошенных, но не как к общепринятому нормальному человеку.
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Да даже Гройсман у Зе сплагиатил, шо ж этому невдахе остаётся
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цим ідіотам навіть і це не допоможе ... Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3970
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если зебила выбрали главным рулевым в стране, почему же остальным в голову вдёрнутым своё счастье не попробовать, ведь одному чудику получилось и авось и ....
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Ты fejka. На норвежском "подделка", или "симулянт". Хорошо тебе соответствует.
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совсем не понял твою думку в вопросе, попробуй по человечески, без зебиловского сленга.
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Не всі літери бачиш?А, зебіл,напевне?
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черговий соєвий ПЕСик ...? Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7283
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Дезертир-грантожер Шабунiн, що відкосив від армії за станом здоров'я, відправив в нокдаун гнилого провокатора Філімоненко. Вердикт: обох на нуль. Сепари помирять.
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А что, этот опус можно назвать ПРОГРАММОЙ?
Зебильный УКРАЛ (сплагиатил) "слугу народа" у писателя и НИЧЕГО! Не мучается, почему другим уродам нельзя?
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Це не плагіат. Це стандартний ліберальний шаблон, котрий прищеплюють у масонських дебільнях. Подібну муть може написати п'ятикласник.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниБлогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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