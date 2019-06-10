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 Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Надзвичайна подія сталася в діловому центрі міста, на Манхеттені, неподалік від Таймс-сквер. За попередніми даними, пілот не впорався з керуванням в умовах поганої видимості.

Вертоліт упав на дах 54-поверхового будинку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times. Поліція описує те, що трапилося, як "жорстку посадку".

Загинула одна людина - пілот вертольота. Даних про потерпілих не надходило.

У будівлі, на дах якого впав вертоліт, розташовано офіси великих банків Citibank і BNP Paribas. Весь будинок евакуювали.

Зараз пожежники гасять полум'я на даху. На місці працюють 100 команд медиків і рятувальників, а також поліція.

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За попередніми даними, вертоліт намагався сісти на дах хмарочоса, але зазнав аварії через погану видимість. НП сталася, коли в Нью-Йорку йшов дощ.

На Манхеттені чимало вертолітних майданчиків, влаштованих на дахах будівель. Жителі Нью-Йорка особливо чутливо ставляться до інцидентів з літальними апаратами в місті. У пам'яті городян залишилися теракти, коли два пасажирські літаки врізалися 11 вересня 2001 року в два хмарочоси.

Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 01
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 02
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 03
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 04
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131632
 
 
 Топ коментарі
 
Тайм Сквер, Нью-Йорк, наши дни... Нью-Йорк один из красивейших городов мира, мечта туриста.
Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб - Цензор.НЕТ 854
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Мабуть не треба робити майданчики для гвинтокрилів на хмарочосах.
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город плотно застроен, а по пробкам добираться из пригорода очень долго... это необходимость...
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Скоро наше МВД расскажет, где нужны вертолетные площадки...
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Тайм Сквер, Нью-Йорк, наши дни... Нью-Йорк один из красивейших городов мира, мечта туриста.

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Ага. Как Крещатик до того, как его сначала разграбили, а потом взорвали большевики.
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пусть горит вся омэрыка
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Америка горить кожного року. Вдою її також заливає. Минулого року горіла Каліфорнія, Місто Передайз згоріло дощенту, дарма, що в перекладі українською його назва означає "рай".
Цього літа Америка знову горить, але це, схоже, тільки мобілізує американців на подолання таких катаклізмів
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Таких новин в Америці вистачає майже кожного дня. Вчора впав легкомоторний літак з двома чоловіками на борту, обидва загинули Пес, який летів разом з ними, залишився живий.
Сьогодні впав будівельний кран, також є жертви.
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономВертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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