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Все про:Хмельниччина (259) витік (12) ДСНС (1897)

 На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду. ФОТО

В одному з поштових відділень Старокостянтинова розлився інсектицид "Норіл", що був в одній із посилок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Хмельницькій області.

Повідомлення про витік невідомої хімічної речовини надійшло до Служби порятунку "101" об 11:47. На місце події відправили 8 рятувальників. Вони, як повідомляють у прес-службі, "в найкоротші терміни за допомогою спецзасобів ліквідували наслідки розливу небезпечної речовини".

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"Як з'ясувалося згодом небезпечною речовиною виявився "Норіл", який застосовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Розчин був в одній із посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її вміст потрапив у навколишнє середовище", - сказано в повідомленні.

На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 01

На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 02
На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 03
На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131624
 
 
 Топ коментарі
 
по-моему запрещено пересылать почтой всякую хрень , опасную для окружающих
и потом...как это "механические повреждения"... т.е почта не несет ответственность за сохранность посылки и целостность упаковки (я догадываюсь что нет)))))
и последнее - что-то в последнее время стало много новостей о разгерметизации удобрений... как-то настораживает...
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УРОДЫ не только набрались наглости пересылать по почте опасные химикаты,
но и ХРЕНОВО их упаковали!
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Походу начинается волна диверсий
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по-моему запрещено пересылать почтой всякую хрень , опасную для окружающих
и потом...как это "механические повреждения"... т.е почта не несет ответственность за сохранность посылки и целостность упаковки (я догадываюсь что нет)))))
и последнее - что-то в последнее время стало много новостей о разгерметизации удобрений... как-то настораживает...
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а так всігда. десь щось сталося і змі по інерції подібне для свого шоу вишукують.черезтиждень затихне.
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А нітрогліцерин ще для пересилання не приймають?
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Ні , але динаміт певно можна , коли добре замотати в поролон .
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УРОДЫ не только набрались наглости пересылать по почте опасные химикаты,
но и ХРЕНОВО их упаковали!
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Лейтенант зеБЕниного телепузика во всей свой красе! Где еше будут травить людей?
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Та нэ, то рука *******, и вторая рука Трампам. Единогласно.
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А третья рука была анунаков с Нибиру. Что бы уж, совсем не палить свое разгильдяйство..
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Мля... Страна купи-продай. Почему на почте не проверяют то что берут к пересылке. А вдруг там, не дай Бог, серьезный яд? Такие вещи должны транспортироваться специальным транспортом в специальной упаковке, мляТЬ!!! На почте в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида - Цензор.НЕТ 2315
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А нефиг посылки кидать, как бревна )) Бережнее надо относиться к чужому имуществу
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Згоден, до того як товар опиниться в руках у кінцевого покупця, товар кидають як собаче стерво, а потім всі кричать - @бані китайці.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду. ФОТО
 
 
 
 
 
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