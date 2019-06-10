 "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж

Організатори заявили акцію як мирну і попросили, щоб на ній не було жодних прапорів, крім прапорів України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в Facebook.
Мітингувальники вигукували "Ні капітуляції! Слава нації!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, виходь", повідомляє видання "Букви".
Біля центрального входу виник конфлікт: учасники акції хотіли повісити на будівлю АП плакат із написом "Адміністрація губернатора Малоросії", але поліція не дозволила це зробити. Поліцейський вирвав і порвав плакат, люди накинулися на нього, але бійку вдалося розняти. За словами поліцейського, він не дозволить символіці держави-агресора висіти на будівлі АП.
Крім цього, активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.
Всі фото - видання "Букви"
Этого эти люди не знают ?
Какое отношение Зеленский имеет к приказам 2015 года ?
а я таке про "нові обличчя" не зможу, то складна техніка
Это считается?
тебе, шлепарка, це теж стосується,- лахта,прислухайся,тобі і всім вашим тут не раді,будете жорстко покарані світовим співтовариством,ніхто вам такої дичі в 21 столітті не пробачить ніколи,НІКОЛИ чурчхела...
1:18
портнов на ньюзвоні.
Так, что поумней хоть немного, а иначе вы элита дерьма.
Теперь пусть клован побывает в шкуре Пороха ,, ему полезно .. Шоб жизнь мёдом не казалась . .
Среди болот, где топкий берег,
Пыхтя, распугивая жаб,
Плывёт облезлая галера,
Скрипит веслом плешивый Краб.
Летят года, бредут столетья -
Греби, и думать не моги…
Особый путь, с кнутом и плетью,
Особый мир - кругомвраги…
Интересно, где сейчас этот подлый трус? Почему слуга народа не служит народу? Диванные зевоины, какие у вас нынче мысли по поводу происходящего?