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Все про:Адміністрація_Президента (468) акція (609) Зеленський (1645) Кучма (321) мітинг (477) протест (890)

 "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж

Протестувальники вимагають, щоб у робочу групу з розробки умов переговорів у Мінську включили ветеранів. Учасники акції висловлювали незгоду із заявами Леоніда Кучми, який представляє Україну в Тристоронній контактній групі.

Організатори заявили акцію як мирну і попросили, щоб на ній не було жодних прапорів, крім прапорів України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в Facebook.

Мітингувальники вигукували "Ні капітуляції! Слава нації!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, виходь", повідомляє видання "Букви".

Біля центрального входу виник конфлікт: учасники акції хотіли повісити на будівлю АП плакат із написом "Адміністрація губернатора Малоросії", але поліція не дозволила це зробити. Поліцейський вирвав і порвав плакат, люди накинулися на нього, але бійку вдалося розняти. За словами поліцейського, він не дозволить символіці держави-агресора висіти на будівлі АП.

Крім цього, активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.

Всі фото - видання "Букви"

Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 01

Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 02
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 03
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 04
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 05
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 06
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 07
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 08
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 09
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 10
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 11
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 12
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131620
 
   
 Топ коментарі
 
а чувак в очередной раз ЗАССАЛ и не вышел )))
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А до чого тут свинарчуки? На протесті хтось агітував за свинарчуів? Ні!!! Ото ж заткнись зебіленя і не розпускай тут брехні. А краше шуруй в спам.
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Рот то прикрой,соевый. Где была эта толпа, когда по минским соглашениям в 2015 году ВСУ пришлось часть территории оставить и выйти на петину линию разграничения.
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Т.е. Вы пытаетесь меня переубедить, что эти люди 4 года не смотрели телевизор и не читали интернет, и только сегодня узнали, что несмотря на то что территории купированны ВСУ получили приказ приекратить боевые действия отвести тяжелое вооружения ВООБЩЕ, а со стрелковым оружием занять позиции предусмотренные минскими соглашениями. При этом врагу были сданы города которые полностью контролировались ВСУ-тот же Дебальцево.
Этого эти люди не знают ?
Какое отношение Зеленский имеет к приказам 2015 года ?
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А що як замість нашіх воїнів,на передову кинути без озброєння 73%.
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А вам что в первый раз что ли .
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Подяка Бутусову й за це.Бо BBC_ua tsnua unian radiosvoboda dw_ukrainian геть шаурмою ротяки позабивало.
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В 18 00 охорона закрила ворота на Банковій .але ветеранів це не зупинило,а Аваківські вирішили не лізти.
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ой,а як ти це зробив?
а я таке про "нові обличчя" не зможу, то складна техніка
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нда, погано Вован починає. Але капітуляція все одно не завадить голосувати за його партію 48 % люмпенів: саме стільки в країні их, кому пузо дорожче всіх державних цінностей і свободи. Так що мітингуйте-не-мітингуйте, а Вован буде рулити ще 5 років.
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Самый прикол что практически на 99,999% уверен что этот люмпен ЗЕбилов из 48% всё равно останеца голодным, обворованным нищебродом. Скот никак не поймёт что проблема в них самих. Всё царя хотят себе выбрать шоб колбасу дешевле дал. ЗЕбил у них щас новый мессия кто принесёт дешовую колбасу. Как же этот зебилохторат завоет когда колбаса станет ещё дороже..прям музыка для ушей как они выть будут..
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Як кауть Україне не росія!!! Обдурити українця легко через відкритість душі, та вроджену наївність. А от скорити неможливо, точно не цим жидам!!!
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А таки вальцман 6% скорив.
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как же глубоко тебе "вальцман" присунул, что его уже месяц как нет, а тебе все муляет "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 2221
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веселе життя в воФки почалося)). То нехай тепер замислится, чому Порох за п'ять років постарів на п'ятнадцять. Нехай відчує від чого в Пороха посивіла голова наче в старого діда.. Нехай відчує на собі "обурення" народу, хоч навіть і не всього цілком, а лише частини. А нас - 40 мільонів, і в кожного з нас своє бачення перемоги та подальшого існування. Тим і відрізняємось ми, українці, від багатьох народів світу, а саме - іноді впертою та ідіотською неспроможністю знаходити компроміс, навіть поміж собою... Нелегко бути Президентом великої країни. Це вам, вова, не шапіто катати по країнах СНД. Скажи ж, воФка???!!))
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***поседел. Должен бы посинеть после всех своих преступлений!
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Ну нос стал сизым с синим отливом
Это считается?
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"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 7886 shokolad
тебе, шлепарка, це теж стосується,- лахта,прислухайся,тобі і всім вашим тут не раді,будете жорстко покарані світовим співтовариством,ніхто вам такої дичі в 21 столітті не пробачить ніколи,НІКОЛИ чурчхела...
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історики все розставлять по своїх місцях. Не біглим "патріотам" оцінювати діяльність Президента України, це точно!
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а реванш проросійских запроданців та наймитів на порозі. І новий "президент" їм відчинить двері. Бо "уплочено"!
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Ви "цинічний бандера" (с)?
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.....Почему это - цыничный ? Что я тут такого сказал ,цыничного . ?
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Я что-то не слышала от президента о какой-либо капитуляции. Откучмы были предложения, от Медведчука, от Бойко и т.п., а от Зеленского не слышала. Так чем вы там все занимаетесь? Это что синдром Партоса? "Дерусь, потому что дерусь!", в данном случае перефразируем: "Митингую, потому что митингую!".
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В том то и дело что от зе вообще ничего не слышно, никто не знает что нас ждет завтра
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Нина Майтоп 911a3815 а Зэлэбэня ваш взагалі ХОЧ ЩОСЬ, без бамажки, написаною якоюсь міфіччною **********, здатне??? може від себе сказати.??..воно ж не в зуб ногою НІ В ЧОМУ!!! Нуль!!! Воно тільки прагне ефектних кадрів(типу зустрічі з журналістами в лісі на мішках, коли по колу все оточено охоронцями), та оплесків- все!!!
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Мітингую бо заплатили...
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це ти тут патякаєш, бо тобі заплатили. Але, не всі такі як ти, дякувати Богу.
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Животные запоребриковые активизировались, обращаюсь к вам ,-идите вопу ,животные,хрен вам горький,а не Украину!
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сглатывай, не думай, что здесь тебе, коза рашистская, будет легко
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Зебіли вельми схожі на кацапів, так як у суперечках одразу переходять на штампи, образи, погрози і матюки. Є теорія шо ген зедебілізму це звичайна мутована форма кацапского гену корий завезений і асимілеваний в українському суспльстві за часів СРСР, проте цей ген спав поки на екранах і в масмедіа не з'явився тупенький коротун правитель на ім'я володька. Саме це призвило до активізації гену і подавління ним інших генів відповідальніх за поведінку та мислення.
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Вы лжете, т.е. пишете неправду. Включил 1+1, какой то фильм .
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Бывает. Ну то ж вражеский канал, все по методичке 40% правды, 60% лжи.
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але ж запросив його в країну коломойський.
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Без разницы, главное, как показатель работы правоохранительных органов после ЕвроМайдана,что нет УД на Портнова, и слова про украденные ВФЯ 100 млрд не совсем правда.
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порохосоєві,ваш патрон має підтримку в Україні 6%,то що ви,продажні свині,прийшли під адміністрацію важливо тільки для вас...єдине ,що ви можете зробити щоб вас помітили,це навалити великі купи лайна
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навіщо ти спамиш одним і тим же повідомленням? Розуму не вистачає щось нове написати?
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Поведай , мазафака , каково это , 73 процентам , получать по мордасам от 6 % . "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8774 .?? Шо ж такое зебараны , почему не захыщаете своего прыцедента . ?? "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 1682 .
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От 6% только нечистоты летят. Рядом с вами и стоять западло. Кикимора тоже себя принцессой воображала, но сути не поменяло.
Так, что поумней хоть немного, а иначе вы элита дерьма.
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Задачу ПАП по столкновению патриотов Украины выполняется .
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"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 9574 .Тупая отмазка ,, скажи просто - мы ссым в штаны , когда видим вас , порхоботов .
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Подонки ************ пропаГандонские активно начали вбрасывать инфу для лохов ,что ПАП не имеет поддержки уже,только 6666666%,не стоит его поддерживать и будущее четко обозначенное его политикой,мордва ссытся ,старается всячески принизить заслуги и достижения ПАПа
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Ну что, зеленое лайно, позбавляю. Отсчет времени начался.
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Пятипроцентные выдумывают фейки, а потом сами с ними борятся.
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порохосоєві,ваш патрон має підтримку в Україні 6%,то що ви,продажні свині,прийшли під адміністрацію важливо тільки для вас...єдине ,що ви можете зробити щоб вас помітили,це навалити великі купи лайна
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Народу для військоматів вистачить! Прямо зараз кожному протестанту персональну повістку! Війна до переможного кінця! Побачимо які вони патріоти!!!
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А помнишь гнида , как ты ( все вы , зебилы ) ходил на проплаченные кацапами митинги против Пороха .? Гранаты даже бросал "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 2146 .. ! Шо бл.. забыл .? А я вот помню .. Тогда ты про военкоматы не вспоминал "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 3004 . .
Теперь пусть клован побывает в шкуре Пороха ,, ему полезно .. Шоб жизнь мёдом не казалась . "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 9930 .
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Что-то они не там митингуют. Говорят, что вроде как по видео слуга народа сказал, что переехал в резиденцию под Броварами.
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Мародер педро цього не знає і проплатив ідіотам мітингувати на Банковій.
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Зря,в Залесье полно порохоботов, притом диких. "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 8570
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Куда бы Вован не переехал , хоть и на Северный полюс , порохоботы его везде найдут . ! "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 3003 .
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порохосоєві,ваш патрон має підтримку в Україні 6%,то що ви,продажні свині,прийшли під адміністрацію важливо тільки для вас...єдине ,що ви можете зробити щоб вас помітили,це навалити великі купи лайна
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Толпа напооминает депутата Гаврилюка. Таким козаком на Майдане был, патриотом рядился, пострадал за свой имидж. А на деле оказался говнюком приспособленцем.
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Шик. Як на Цензор часів Майдану повернувся.
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Самые ярые патриоты предпочитают "воевать" в Киеве, а ленивые на цензоре чтобы задницу от дивана не отрывать.
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Узнаю нац жён по описанию..
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Карикатура китайского художника Zhu ZIZUN заняла первые места на многих международных конкурсах.
Среди болот, где топкий берег,
Пыхтя, распугивая жаб,
Плывёт облезлая галера,
Скрипит веслом плешивый Краб.
Летят года, бредут столетья -
Греби, и думать не моги…
Особый путь, с кнутом и плетью,
Особый мир - кругомвраги…

"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 9294
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Гадаю, Вови ми тепер з тиждень не побачимо. Поки знайдуть, поки відмиють...
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Воно щас дрище неперетравленою шаурмою і неконтрольовано здає під себе аналізи сечі які обіцяв здать перед виборами...
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сборище порохоботских соевых зебилов.
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Разве зебилы бывают порохоботами?
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вангаю шо скоро ворота администрации слуги будут закрытыми.
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Полезная акция в любом случае. ЗЕсепарня шо то сразу начала бурную деятельность..и явно не проукраинскую..Надо держать это сепарское кодло в напряге шоб не раслаблялись. Воняет от них кацапсиной весьма сильно...
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Протестующим нужно было кричать: " Гектор! Гектооор! Гектоооооор! "
Интересно, где сейчас этот подлый трус? Почему слуга народа не служит народу? Диванные зевоины, какие у вас нынче мысли по поводу происходящего?
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Обратите внимание, при Порохе всех кто не был с ним согласен называли Агентами Кремля. Теперь всех кто криткет ЗЕ, нзывают порохоботами и сторонниками воров. Как хорошо пропагандоны обратотали 75 процентов населения. Несчасная та страна, в которой идиоты вручают ключи от власти себе подобным.
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Цензор.НЕТФотоПодії"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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