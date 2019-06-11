 Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей послуги в ухиленні від сплати податків і незаконного переказу грошових коштів із безготівкової форми в готівку.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств, з якими вигодонабувачі (реально діючі підприємства) документально оформляли безтоварні операції нібито про надання певних послуг або поставки товарів. За згадані послуги або товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувалися кошти, які в подальшому організатори знімали готівкою і передавали "клієнтам" за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.
Загальний обіг коштів підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, впродовж 2018-2019 років становить понад 200 млн грн.
За результатами 18-ти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів на території Дніпра і Запоріжжя, вилучено документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та вогнепальну зброю.
Досудове розслідування триває.
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
Шо ни день, СМИ рапортуют об очередной победе МВСУ о закрытии очередной конторки, с оборотом в сотни миллионов гривен.
То деж те гривны?!. Если подсчитать количество этих затрыманных контор и суммировать общую сумму изъятия, то государственный долг Украины можно было бы отдать уже завтра.
Но я так понял шо пока шо не на часі, а потім буде недостатньо повноважень.