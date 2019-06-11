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Все про:конвертцентр (195) податкова міліція (1256) СБУ (4393) ДФС (2241)

 Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками Головного управління "К" СБ України викрили конвертаційний центр, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано понад 200 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей послуги в ухиленні від сплати податків і незаконного переказу грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн 01

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств, з якими вигодонабувачі (реально діючі підприємства) документально оформляли безтоварні операції нібито про надання певних послуг або поставки товарів. За згадані послуги або товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувалися кошти, які в подальшому організатори знімали готівкою і передавали "клієнтам" за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

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Загальний обіг коштів підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, впродовж 2018-2019 років становить понад 200 млн грн.

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн 02

За результатами 18-ти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів на території Дніпра і Запоріжжя, вилучено документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває.

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131569
 
 
 Топ коментарі
 
Создается впечатление, шо этот процесс бесконечен.
Шо ни день, СМИ рапортуют об очередной победе МВСУ о закрытии очередной конторки, с оборотом в сотни миллионов гривен.
То деж те гривны?!. Если подсчитать количество этих затрыманных контор и суммировать общую сумму изъятия, то государственный долг Украины можно было бы отдать уже завтра.
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Когда власть будет у Зеленского і других украинских демократов.
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Хотелось бы конечно же прочитать о том, что ликвидирована налоговая милиция и управление "К" СБУ.
Но я так понял шо пока шо не на часі, а потім буде недостатньо повноважень.
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Когда власть будет у Зеленского і других украинских демократов.
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Она уже месяц как у узеленского и дерьмократов иже с ним 😂😂😂
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"Дерьмократы"... Может, ещё и "либерасты",- как у ваших принято, аборт ольгинский?
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а что они сделали, что то украли? за 2014-2015 недоплатили 9 млн грн НДС. уже вернули, дело не имеет перспектив.
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html


"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
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Создается впечатление, шо этот процесс бесконечен.
Шо ни день, СМИ рапортуют об очередной победе МВСУ о закрытии очередной конторки, с оборотом в сотни миллионов гривен.
То деж те гривны?!. Если подсчитать количество этих затрыманных контор и суммировать общую сумму изъятия, то государственный долг Украины можно было бы отдать уже завтра.
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)))))))) мы в 2013 делали почти 300 в месяц, и это было не первое место. первое Донецк. сегодня в Днепре площадки уже готовятся к работе. по ТВ объявят что зубожиння кончилось. настало счастье, и за работу.
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Любопытно, эти конверт-центры только наше изобритение или в других странах они тоже есть? Что-то я не слышал у них такой проблемы. Может нужно что-то поменять в канцерватории?
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Хотелось бы конечно же прочитать о том, что ликвидирована налоговая милиция и управление "К" СБУ.
Но я так понял шо пока шо не на часі, а потім буде недостатньо повноважень.
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в следующем парламенте без порохоботов.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПодаткова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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