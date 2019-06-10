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Все про:хабар (2634) Закарпаття (756) чиновник, урядовець (475)

 Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції і прокуратури Закарпатської області 10 червня викрили завідувача одного з секторів РДА та керівника КП Рахівської районної ради.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, під час проведення процесуальних заходів правоохоронці встановили, що вказані вище особи організували корупційну схему оформлення та видачі дозвільних документів. Так, за виготовлення проектів тимчасових споруд, погодження схем на їхнє розміщення, а також виготовлення і погодження паспортів прив’язки вказаних споруд фігуранти вимагали від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди.

У понеділок, 10 червня, затримані обидва фігуранти кримінального провадження.

Завідувач одного з секторів отримав 900 доларів. Крім того, раніше було задокументовано отримання ним ще 200 доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТО

Директора комунального підприємства правоохоронці затримали під час одержання 400 доларів хабара.

Зараз завідувач сектору РДА та директора КП Рахівської районної ради затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру по ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів 01
Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів 02

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Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131567
 
   
 Топ коментарі
 
Такие новости уже вызывают легкую зевоту, своей обыденностью и повседневностью.
Шо блд творится? Их шо ни дня арестовывают, а этих паразитов все меньше не становится!
Или становится? Пока ничего понять не могу.
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какой позор!!какой позор!!(мельчает закарпатье!!как Тиса!!)даже в совковские времена за такие суммы заяву писать было стыдно!!(либо влом) Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов - Цензор.НЕТ 5091 Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов - Цензор.НЕТ 6078
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не понял! ты кричал--нет торговли на крови, ввести визовый режим, не пускать кацапов, закрыть границу, Порошенко друг путена, долой всех ....! ну вот, получил, а теперь жалуешься.
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Просто начальник таможні хоче жити як президент, а президент - як начальник таможні.
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Президент сниться по ночам?
Чи яке відношення має райдержадміністрація до митниці?
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тобі щось там сниться по ночах? Випий транквіліззатору - не так буде видно твою розумову відсталість.
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Тема про районну адміністрацію...
Ти статтю прочитати можеш? "Не відсталий" до чого тут взагалі таможня, її начальник і президент?
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какой позор!!какой позор!!(мельчает закарпатье!!как Тиса!!)даже в совковские времена за такие суммы заяву писать было стыдно!!(либо влом) Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов - Цензор.НЕТ 5091 Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов - Цензор.НЕТ 6078
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***** у нас тоже этот долбаный благоустрий зверствует и вымагает взятки . со времен майдана такого небыло хоть какое то время чего то боялись сейчас вообще о%уели. и жаловаться некому все знов повязаны.
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А хто затримає хабарника на україно-російській границі ? Товариш їхав з рашки на похорони матері.Та наше падло не пускало. Казало щоб йому на смартфон вислали свідотство про смерть. Хочу спитати. У забитому селі у 80-річних батьків товариша має бути смартфон??? Та вони ледве-ледве з кнопочним телефоном справляються.Ціна питання була 1000 рублєй. Ні чим падли не гребують. Щоб ви хабарники там на таможні всі срали кірпічами. Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов - Цензор.НЕТ 7133
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не понял! ты кричал--нет торговли на крови, ввести визовый режим, не пускать кацапов, закрыть границу, Порошенко друг путена, долой всех ....! ну вот, получил, а теперь жалуешься.
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Вінторогий. Цей срач в країні-це робота шоколадного бариги. Падло ніяк не заспокоїться.Не розуміє своїми шоколадними мізками ,що він уже на смітнику історії.
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Это Закарпатье детка. Там без взятки вопросы не решаются. В сравнении с остальными областями Украины, Закарпатская чемпион по взяточничеству, без сомнений. Это часть местного менталитета. У меня на Закарпатье почти сотня родственников, так что знаю.
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Такие новости уже вызывают легкую зевоту, своей обыденностью и повседневностью.
Шо блд творится? Их шо ни дня арестовывают, а этих паразитов все меньше не становится!
Или становится? Пока ничего понять не могу.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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