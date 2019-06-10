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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Смертельна ДТП у Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував громадянин України. ФОТОрепортаж

За словами свідків, українець врятував кількох учасників смертельної ДТП неподалік Щеціна в Польщі.

У неділю, 9 червня, на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло шість осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Водночас водії розповіли про героїчний вчинок громадянина України.

"Пан Андрій витягнув мене через вікно", - розповіла одна з жінок, яка стала учасницею ДТП.

У трагічне зіткнення потрапило сім автомобілів. Через 2 години сталася також аварія в зустрічному напрямку. Загалом зіткнулося десять автомобілів. Загинуло шестеро осіб.

Смертельна ДТП у Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував громадянин України 01
Смертельна ДТП у Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував громадянин України 02
Смертельна ДТП у Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував громадянин України 03

Поліція з'ясувала, що було причиною трагедії. Чоловік, який їхав вантажівкою не загальмував і в'їхав в інші автомобілі. Сила удару була такою, що частина транспортних засобів зайнялася.

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За словами однієї з жінок, яка потрапила в ДТП, її врятував Андрій. За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого автомобіля з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим. За інформацією ЗМІ, українець витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

Всього в ДТП потрапило 22 особи. Травми дістали 16 із них. Чотирьох осіб госпіталізовано.

Слідчі затримали водія вантажівки. За такий вчинок передбачено покарання від 2 до 12 років позбавлення волі. За словами поліції, водій був тверезий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131556
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец мужик, не растерялся в критической ситуации, не запаниковал и сделал все от него возможное.
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думаю,що цей чоловік,рятуючи людей про це думав найменше,але ,думаю,що вчинок його оцінять по заслузі,таких людей варто поважати
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RESPECT
ПОВАГА
УВАЖЕНИЕ
потерпілим швидкого одужання
родинам загиблих співчуття
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после такого случая уже гражданин Польши
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думаю,що цей чоловік,рятуючи людей про це думав найменше,але ,думаю,що вчинок його оцінять по заслузі,таких людей варто поважати
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ага.. и пожизненный абонемент в ЕС и в НАТО
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Ну а твоё какое дело? Или на его месте должен был быть ты ? Жесть кто же вас на свет производит
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может он путешествовал просто?не все в польшу едут работать
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RESPECT
ПОВАГА
УВАЖЕНИЕ
потерпілим швидкого одужання
родинам загиблих співчуття
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Молодец мужик, не растерялся в критической ситуации, не запаниковал и сделал все от него возможное.
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Респект тобi земляче !А спочатку подумав за заголовками - знову курва українці потрапили в аварію і були винні в аварії
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мають представити до державної нагороди
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Дякую, за громадянську позицію! (це не про сратого плямистого толіка гріценка)
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Пан Гриценко свого часу зробив таварісча Сіманєніна подполковнЄком запаса.
Це ж як збільшилась могутність наших Збройних Сил! )))

Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины - Цензор.НЕТ 4511
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Так должен действовать каждый, а не на смартфон снимать происходящее. И тогда, возможно, мир на капельку станет лучше...
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Один заснув і вляпався, остальні - зіваки.
Мужику велика ШАНА, та повага!
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Ось де герої нації, а не охиндовські усіляки, молодець! Співчуття рідним загиблих, пораненим одужання, українцю героя!
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так должен поступать каждый!только тогда мы будем жить лучше
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