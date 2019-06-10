 Отруйні відходи Дарницької ТЕЦ на спеці перетворюються на пил, їх вантажать відкрито в центрі Позняків, - екоактивіст Гайдуков. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише фахівець з енергетики і місцевий житель Віктор Гайдуков.

"За три роки тиску на міську та іншу владу, нам вдалося досягти насправді чимало. Зокрема,

- усі владні інституції визнали, що техногенна проблема у Дарниці через діяльність ДТЕЦ існує,

- силами та кошами громади та громадського бюджету м. Києва було з’ясовано надзвичайно небезпечний склад тих понад 2,5 млн.куб.м відходів спалення кам’яного вугілля, що лежать на вул. Здолбунівській, посеред кількасоттисячного житлового масиву,

- змусили менеджмент ДТЕЦ та м. Києва розпочати реконструкцію газоочисного обладнання ДТЕЦ,

- на золошлаковідвалі ДТЕЦ встановлено та у літній період часу іноді працює примусова зволожувальна система – єдина в Україні система такого роду на таких об’єктах;

- золошлаки з цього небезпечного об’єкту потрохи вивозяться (правда до іншого населеного пункту – с. Горенка), як міська влада і робила раніше, наприклад у Підгірцях. Останніми тижнями ми примусили навіть накривати вантажівки тентами (що і було передбачено договором на вивезення)", - написав він.

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За його словами, залишилося три основні проблеми:

"- Усе, що робиться – робиться за наші з вами кошти (за рахунок тарифів на тепло та електрику),

- від усього, що робиться, атмосферне повітря, ґрунти та води (ґрунтові та поверхневі) на Позняках та у Києві не стали чистішими, поступове та наполегливе отруєння киян не припиняється ні на добу,

- у місті Києві та в Україні в цілому геть відсутня система екомоніторингу, її просто не існує, як і не існує системи охорони здоров’я людини, зокрема діагностики захворювань людини через екологічні лиха, які у нас – "через кожен двір".

Гайдуков каже про нову небезпеку - екскаватор вантажить золошлаки на вантажівки в 30-градусну жару відкрито:

"- на тлі працюючих потужних бризгалок, що заливають гектари золошлаків тою ж самою отрутною "освітленою водою", екскаватор та купа злодіїв-однодумців насипали під парканом золошлаковідвалу величезну кількаметрову заввишки купу золошлаків, на яку вигнали той самий екскаватор, що наразі з тої гори вже швидче роздає ту золу вантажівкам перевізника.

Дарма що:

- у 30-градусну спеку та зола на сонці за лічені хвилини перетворюється на порох та летить Дарницею,

- навантаження за Дозволом на вбивство дарнничан, що виданий відомством Остапа Семерака ще 27.01.2017, дозволено не більше 60 т на годину (це лише дві вантажівки, що там наразі працюють,

- і золошлаки за Паспортом цього небезпечного об’єкта, що кожного року перезатверджує п. Петро Пантелєєв, передбачає виключно рідке зберігання цих відходів, а не вологе чи зволожене".

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Нові купи відходів не поливаються.

Так везуть відходи по Києву.

"І, чесно кажучи, я втомився від вашої, дарничани, байдужості, байдужості до здоров'я власного і здоров'я своїх дітей", - підсумував Гайдуков.

Нагадаємо, грубі порушення в утилізації відходів від роботи ТЕЦ-4 були встановлені ще в 2015 році. У січні 2017 року експертиза золовідвалу Дарницької ТЕЦ на озері Гарячка в Києві, яку провели лабораторії Мінекології, підтверджує дані про його критичне забруднення канцерогенами.

Керівництво столичної ТЕЦ-4 погодилося закрити токсичний золовідвал на водоймі Гарячка, чого вимагали громадські активісти. Представлений план оновлення обладнання до 2020 року. Однак частина активістів не задоволена тим, що чекати доведеться п'ять років. За їхніми словами, Київрада і керівництво ТЕЦ не бажають вживати необхідних заходів для збереження здоров'я киян.

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