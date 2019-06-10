 З "азовцем" Дмитром Пруглом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Полтаві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 10 червня, у Полтаві відбулося прощання з Дмитром Миколайовичем Пруглом (позивний Круглий), 1990 року народження, старшим лейтенантом, заступником командира роти з роботи з особовим складом окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України, який загинув 7 червня близько 00.30 у районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області внаслідок нічного прицільного артилерійського та мінометного обстрілу позицій підрозділу. У результаті влучання снаряду калібру 122 мм у бліндаж двоє бійців дістали несумісні з життям поранення та померли в медичному закладі, ще 11 гвардійців зазнали поранень, бойових травм, контузій. Разом із Дмитром Пруглом загинув сержант Максим Олексюк із Козятина Вінницької області.

"Наскільки мені відомо, гвоздики вийшли з Горлівки. За житловими кварталами розкинули батарею і відразу по запланованих цілях почали працювати по позиціях наших воїнів. Дмитро, мабуть, загинув так швидко, навіть не зрозумівши, що сталося. Бо перший снаряд, який впав, забрав його життя. Кажуть, працювали настільки щільно, як казали хлопці, навіть двох метрів в окопі не було, куди б не прилітав снаряд. Ті, які залишилися "трьохсотими", - це диво, що вони залишилися живими. На жаль, це диво на Дмитра не розповсюдилося…", - розповів начальник штабу першого батальйону полку "Азов" Олексій (позивний Подвох), - йдеться в тексті видання.

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Дмитро Пругло народився 27.12.1990 року. До батальйону (на той час) "Азов" прийшов у 2014 році. Згодом підписав контракт з НГУ. Брав участь у всіх ключових боях підрозділу. У 2017 році був командиром 1-го взводу 3-ї роти особливого призначення 1-го батальйону.

У нього залишилися мати та дружина.

















Фото: zmist.pl.ua